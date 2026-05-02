中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hút thuốc ảnh hưởng đến chiều cao? Sự thật ít người để ý

Thứ Bảy, 06:17, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thuốc lá được xem là “kẻ giết người thầm lặng” với nhiều tác hại đến sức khỏe, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Ở giai đoạn cơ thể đang phát triển mạnh về xương và chiều cao, thói quen hút thuốc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài.

Hút thuốc có ảnh hưởng đến chiều cao không?

Thuốc lá chứa nhiều chất kích thích và độc tố có thể tác động đến hầu hết cơ quan trong cơ thể, trong đó có hệ xương. Một số nghiên cứu cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên hút thuốc hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc có xu hướng thấp hơn so với những người không tiếp xúc.

Hút thuốc ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Cụ thể:

Hút thuốc làm tăng nguy cơ loãng xương

Trong khói thuốc có nicotine và nhiều chất độc khác có thể làm giảm mật độ xương, cản trở quá trình tạo xương mới. Khi cấu trúc xương bị suy yếu, xương dễ giòn và chậm phát triển chiều dài. Điều này khiến quá trình tăng trưởng chiều cao bị ảnh hưởng, đặc biệt ở tuổi dậy thì. Ngoài ra, những người hút thuốc từ sớm còn có nguy cơ loãng xương cao hơn khi trưởng thành.

hut thuoc anh huong den chieu cao su that it nguoi de y hinh anh 1
Thuốc lá được xem là “kẻ giết người thầm lặng” với nhiều tác hại đến sức khỏe, đặc biệt ở thanh thiếu niên

Ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất cho xương

Các chất độc trong khói thuốc có thể cản trở cơ thể hấp thu canxi và làm giảm hoạt động của vitamin D. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp xương phát triển. Khi việc hấp thu dưỡng chất bị hạn chế, xương sẽ khó phát triển tối đa, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao.

Bên cạnh đó, hút thuốc còn làm giảm lưu thông máu trong cơ thể. Lượng máu cung cấp cho xương bị suy giảm khiến quá trình tăng trưởng diễn ra chậm hơn.

Gây mất cân bằng hormone liên quan đến phát triển xương

Hút thuốc có thể làm rối loạn hormone trong cơ thể, bao gồm cả estrogen và các hormone liên quan đến tăng trưởng. Những hormone này giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì hệ xương chắc khỏe. Khi bị mất cân bằng, quá trình phát triển chiều cao có thể bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Người hút thuốc thường có nguy cơ rối loạn giấc ngủ cao hơn, trong đó có tình trạng ngưng thở khi ngủ. Các chất kích thích trong thuốc lá tác động đến hệ hô hấp và thần kinh, khiến giấc ngủ kém chất lượng. Trong khi đó, phần lớn hormone tăng trưởng được tiết ra trong khi ngủ sâu. Vì vậy, thiếu ngủ kéo dài có thể khiến chiều cao khó phát triển tối ưu.

Hút thuốc ảnh hưởng đến chiều cao của những đối tượng nào?

Không chỉ người hút trực tiếp, khói thuốc còn ảnh hưởng đến nhiều nhóm khác: người hút thuốc thụ động trong môi trường khói thuốc và thai nhi khi mẹ hút hoặc hít phải khói thuốc.

Các chất độc có thể khiến thai nhi chậm phát triển, ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao sau này. Nhìn chung, hút thuốc không chỉ tác động đến chiều cao mà còn làm tăng nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt về hô hấp và tim mạch.

Các chất kích thích khác cần tránh nếu muốn tăng chiều cao

Ngoài thuốc lá, một số chất kích thích cũng có thể ảnh hưởng đến chiều cao như cà phê (gây mất ngủ, cản trở tăng trưởng), rượu bia (làm giảm mật độ xương) và nước ngọt có ga (giảm hấp thu canxi).

Để phát triển chiều cao tối ưu, cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và hạn chế chất kích thích. Đồng thời, tránh hút thuốc, kể cả thụ động, là yếu tố quan trọng để bảo vệ sự phát triển xương ở trẻ em và thanh thiếu niên.

thuoc-la-dien-tu.jpg

Hơn 100.000 ca tử vong vì thuốc lá mỗi năm: Giáo viên thành “người gác cửa ý thức"

VOV.VN - Thuốc lá đang âm thầm xâm nhập trường học, lôi kéo học sinh bằng nhiều hình thức. Trước thực trạng đáng lo này, giáo viên với vai trò là người dẫn dắt và định hướng nhân cách đang trở thành “người gác cửa ý thức”, giúp học sinh nhận diện, phòng tránh và chủ động nói không với thuốc lá.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: hút thuốc lá hút thuốc lá ảnh hưởng đến chiều cao tác hại của thuốc lá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá
104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá

VOV.VN - Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm. Hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong. Tổng cộng là 104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá

104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá

VOV.VN - Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm. Hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong. Tổng cộng là 104.300 ca tử vong/năm vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Hút thuốc lá tại nơi cấm sẽ bị phạt nguội?
Hút thuốc lá tại nơi cấm sẽ bị phạt nguội?

VOV.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Góp ý cho dự thảo này, các chuyên gia đề nghị áp dụng hình thức phạt nguội với hành vi hút thuốc tại nơi cấm, đồng thời tăng mức xử phạt.

Hút thuốc lá tại nơi cấm sẽ bị phạt nguội?

Hút thuốc lá tại nơi cấm sẽ bị phạt nguội?

VOV.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Góp ý cho dự thảo này, các chuyên gia đề nghị áp dụng hình thức phạt nguội với hành vi hút thuốc tại nơi cấm, đồng thời tăng mức xử phạt.

Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể
Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể

VOV.VN - Theo thống kê của WHO, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, hơn 75% các ca tử vong hàng năm là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là một trong nguyên nhân chính.

Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể

Hút thuốc lá gây ung thư nhiều bộ phận trong cơ thể

VOV.VN - Theo thống kê của WHO, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, hơn 75% các ca tử vong hàng năm là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là một trong nguyên nhân chính.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản