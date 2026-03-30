Khi nấu cơm, tại sao lại cho thêm giấm trắng và dầu ăn?

Thứ Hai, 08:32, 30/03/2026
VOV.VN - Nhiều người bất ngờ khi chỉ cần thêm vài giọt giấm trắng và dầu ăn vào nồi cơm là có thể giúp hạt cơm tơi xốp, bóng đẹp và không bị nhão dính. Bí quyết đơn giản này đang được nhiều bà nội trợ áp dụng để nâng tầm chất lượng bữa ăn gia đình.

Có khi nào bạn trải qua trường hợp đã chuẩn bị các món ăn ngon tuyệt nhưng khi mở nồi ra, cơm bên trong lại nhão, dính bết? Đó chỉ một lỗi nhỏ nhưng đã khiến cho các món khác trở nên nhạt nhẽo, bữa cơm gia đình vì thế mà trở nên không hoàn hảo.

Để nấu được nồi cơm ngon không hề đơn giản.

Với sự ra đời của nồi cơm điện, việc nấu cơm trở nên cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần vo gạo, cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ và nhấn nút. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Đôi khi cơm quá khô và chưa chín, trong khi những lần khác lại quá nhão, giống như cháo khô, dính và bở.

Nhiều người cho rằng độ ngon của cơm hoàn toàn là do chất lượng gạo, nhưng ngay cả loại gạo đắt nhất cũng có thể có vị rất tệ nếu được nấu không đúng cách. Để nấu cơm ngon, ngoài gạo tốt, chúng ta cần áp dụng thêm một số mẹo nhỏ sau đây.

Cho giấm trắng và dầu ăn khi nấu cơm

Hãy cùng khám phá hai nguyên liệu cực kỳ phổ biến trong nhà bếp – giấm trắng và dầu ăn. Khi nấu cơm, bạn hãy cho vài giọt giấm trắng và một ít dầu ăn vào nước.

Giấm trắng giúp cơm giữ được độ bóng, trông ngon miệng hơn và ngăn cơm bị chua. Dầu ăn giúp các hạt cơm tơi xốp, không bị dính vào nhau, làm cho mỗi hạt cơm căng mọng và bóng đẹp.

Hạt cơm tơi xốp, căng mọng khi cho thêm giấm trắng và dầu ăn vào khi nấu.

Cách làm rất đơn giản: Đầu tiên, bạn chuẩn bị gạo (loại nào cũng được), sau đó đổ lượng nước ấm vừa đủ vào (không dùng nước lạnh, vì nước ấm giúp giữ lại hương thơm của hạt gạo); vo gạo nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh để giữ lại chất dinh dưỡng và hương thơm. Bạn chỉ cần vo một lần là đủ. không cần vo nhiều lần.

Ở bước này, bạn đừng vội đổ bỏ nước vo gạo. Nó rất hữu ích. Bạn có thể dùng nước vo gạo để rửa rau củ nhằm loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu, thậm chí còn rất tốt để gội đầu và rửa mặt.

Sau khi vo gạo xong, bạn đổ lượng nước vừa đủ vào nồi, cho thêm vài giọt giấm trắng và một ít dầu ăn. Sau đó, nấu cơm như bình thường. Cách làm này không chỉ giúp cơm thơm hơn mà còn giúp các hạt cơm tơi ra và không bị dính vào nhau.

Cho dầu mè - giấm trắng và muối khi nấu cơm có tác dụng gì?

Ngoài cách làm trên, các bà nội trợ cũng sử dụng nguyên liệu dầu mè, giấm trắng và muối để nồi cơm thêm ngon. Cách làm cũng rất đơn giản, sau khi vo gạo, cho vào nồi, họ thêm vào vài giọt dầu mè, giấm trắng và ít muối.

Dầu mè sẽ làm cho hạt cơm đồ trông đẹp mắt, bóng bẩy và thơm lừng. Giấm trắng sẽ không làm cơm chua, ngược lại, nó sẽ làm cơm mềm hơn, dẻo hơn và ngọt hơn. Cuối cùng, thêm một chút muối sẽ làm cho cơm dai hơn.

Cẩn thận hơn, sau khi cho hết dầu mè, giấm trắng và muối vào nồi cơm, một số người còn ngâm gạo trong 5 - 10 phút. Tại sao cần phải ngâm gạo trước khi nấu? Khi nấu xôi, chúng ta ngâm gạo qua đêm để gạo ngấm nước và chín dễ hơn. Điều tương tự cũng áp dụng cho cơm trắng, ngâm giúp cơm chín nhanh hơn, nhưng không cần phải ngâm qua đêm. Ngâm gạo từ 5-10 phút là đủ. Kết quả là cơm sẽ mềm, hạt cơm nở phồng và tơi xốp.

Linh Lan/VTC News
Tag: mẹo nấu ăn nấu cơm giấm trắng dầu ăn dầu mè bí quyết nhà bếp cơm tơi xốp mẹo vặt nội trợ ẩm thực gia đình kinh nghiệm hay món ngon mỗi ngày
Tin liên quan

Ăn cơm trắng nhiều có béo không?
Ăn cơm trắng nhiều có béo không?

VOV.VN - Cơm trắng là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình, vậy ăn cơm trắng nhiều có béo không?

Ăn cơm trắng nhiều có béo không?

Ăn cơm trắng nhiều có béo không?

VOV.VN - Cơm trắng là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình, vậy ăn cơm trắng nhiều có béo không?

Nha Trang: Nhiều học sinh ngộ độc do ăn cơm gà bán trước cổng trường
Nha Trang: Nhiều học sinh ngộ độc do ăn cơm gà bán trước cổng trường

Các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nghi ngộ độc khiến nhiều học sinh phải nhập viện điều trị sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường ở TP Nha Trang.

Nha Trang: Nhiều học sinh ngộ độc do ăn cơm gà bán trước cổng trường

Nha Trang: Nhiều học sinh ngộ độc do ăn cơm gà bán trước cổng trường

Các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nghi ngộ độc khiến nhiều học sinh phải nhập viện điều trị sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường ở TP Nha Trang.

Nha Trang - Khánh Hòa: Lại xảy ra ngộ độc sau khi ăn cơm gà
Nha Trang - Khánh Hòa: Lại xảy ra ngộ độc sau khi ăn cơm gà

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nghi ngộ độc khiến nhiều học sinh phải nhập viện điều trị sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường ở thành phố Nha Trang.

Nha Trang - Khánh Hòa: Lại xảy ra ngộ độc sau khi ăn cơm gà

Nha Trang - Khánh Hòa: Lại xảy ra ngộ độc sau khi ăn cơm gà

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nghi ngộ độc khiến nhiều học sinh phải nhập viện điều trị sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường ở thành phố Nha Trang.

