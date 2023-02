Làm bạn sau ly hôn

Sau ly hôn nhiều đôi coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Họ chặn hết mọi mối liên hệ, có khi còn cấm cản không cho gặp con. Rồi đôi bên thi nhau nhồi vào đầu bọn trẻ những điều không tốt đẹp về bố, mẹ của chúng.

Con trẻ làm gì nên tội mà người lớn lỡ hành xử với chúng như vậy. Chúng được sinh ra, chúng có quyền đủ bố, đủ mẹ, có quyền được nhận sự chăm sóc của cả hai. Dù bố mẹ không còn sống với nhau thì sự chăm sóc đó vẫn không thay đổi. Chúng đang mang dòng máu của cả hai vậy tại sao lại tước đi những điều thiêng liêng ra khỏi cuộc đời con trẻ.

ảnh minh họa

Nhưng cũng có nhiều cặp đôi, sau ly hôn chọn cách giữ mối quan hệ hòa bình, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các con. Vợ chồng chị Hường Anh ở Hà Đông có hai con trai, nhưng tình yêu của người lớn không còn dành cho nhau nên họ quyết định ly hôn. Chồng chị Hường Anh để lại ngôi nhà cho 3 mẹ con, còn anh ra ngoài sống. Dù có người phụ nữ khác nhưng 1 tuần anh vẫn dành 2-3 buổi, hoặc lúc nào rảnh qua nhà thăm con. Những dịp trọng đại, hai anh chị tổ chức tiệc mời bạn bè thân thiết của con đến chung vui. Bọn trẻ hồn nhiên không mấy nghĩ về việc bố mẹ chúng chia tay mà vẫn nghĩ bố mẹ vẫn rất vui vẻ chỉ là bố bận công việc nên đi vắng thường xuyên mà thôi.

Chị Hường Anh chia sẻ, “việc ly hôn không ai muốn, nhưng khi hết tình cảm, và cuộc sống của họ có người thứ ba xuất hiện thì việc ly hôn không sớm thì muộn sẽ diễn ra. Chỉ thương bọn trẻ chưa hiểu chuyện gì mà lại thiếu vắng đi tình thương yêu của bố hoặc mẹ. Chúng tôi quyết định vẫn cố giữ mọi nếp sinh hoạt của gia đình, tránh đảo lộn, tránh làm tổn thương đến bọn trẻ. Cả hai cũng đều thống nhất là dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Còn giờ đã chia tay, cuộc sống của ai người đó lo, nhưng con cái là của chung không được tước đi cái quyền đó. Bọn trẻ không có tội”.

Cách điều hòa mối quan hệ với chồng cũ của chị Mai ở Trung Hòa, Nhân Chính cũng đáng để chúng ta lưu tâm. Anh chị ly hôn cũng hơn 10 năm và lý do chồng chị có bồ. Yêu chồng nên chị cũng đã bao lần bỏ qua tha thứ nhưng rồi kết quả ly hôn cũng đến với gia đình chị. Nhìn 2 đứa con trai đang tuổi lớn mà chị cũng xót lòng bởi tình cảm chị chị dành cho chồng vẫn còn nhiều lắm. Anh chồng có người mới dứt áo ra đi. Nhưng rồi lương tâm của người làm cha cũng khiến anh phải suy nghĩ về 2 đứa con trai khôi ngô mà anh để lại cho vợ nuôi. Vì thế trong suốt từng đó năm, anh mua nhà gần vợ cũ, hàng tuần anh vẫn sang kiểm tra con học hành. Anh như cái bóng, cứ lẳng lặng thực hiện phần nào nghĩa vụ của người làm cha. Rồi các dịp lễ Tết chị Mai đều cho con về nhà nội. Quan hệ của chị Mai và gia đình nhà chồng vẫn bình thường như trước. Vợ mới của chồng cũ nhiều lúc cũng tỏ thái độ ghen vì việc chồng vẫn hàng tuần sang nhà vợ cũ chăm con. Nhưng mặc vợ mới nghĩ gì, anh chồng cũ của chị Mai vẫn kiên định với việc của mình.

Chị Mai tâm sự, thời gian chứng minh cho thấy dù có trưởng thành thì người lớn vẫn gặp phải những sai lầm không thể sửa được. "Việc chồng cũ của tôi có gia đình mới tôi không còn quan tâm hay việc anh muốn sang nhà chăm sóc các con hay chỉ cần nhìn thấy chúng, tôi cũng không phản đổi. Chúng tôi giờ như những người bạn để đồng hành cùng con trưởng thành. Bản thân tôi giờ có rất nhiều việc để làm không còn hình bóng anh ở trong lòng nữa”.

ảnh minh họa

Làm bạn với nhau sau ly hôn không dễ, nhưng cũng không quá khó nếu cả hai biết nghĩ đến những đứa con - mối ràng buộc còn lại giữa các cặp vợ chồng sau ly hôn. Để làm bạn, khó nhất là phải vượt qua được cái tôi của mình. Khi đã bước qua được rào cản này thì mọi việc lại trở nên rất dễ dàng. Như trường hợp của anh chị My ở Ngã Tư Sở. Thời gian đầu ly hôn, chị My nhìn chồng cũ cũng không mấy thiện cảm. Hai người cũng gây khó dễ về vấn đề con cái. Mất một thời gian dài bởi cả hai mới bắt tay hợp tác cùng nuôi dạy con trưởng thành. Thi thoảng cả nhà chị My tổ chức đi ăn cho con cái cảm nhận được không khí gia đình ấm áp. Một trong hai đi công tác người còn lại sẽ lo cho con cái. Mọi việc dù lớn hay nhỏ liên quan đến các con đều được chị My và chồng cũ bàn bạc và đi đến thống nhất chung. Bọn trẻ cũng cảm nhận được tỉnh cảm mà bố mẹ dành cho chúng nên chúng cũng không có những thay đổi nhiều về tâm sinh lý như nhiều đứa trẻ khác.

Sự hận thù, oán ghét lẫn nhau của cha mẹ sẽ chẳng mang lợi ích gì ngoài việc làm cho các con thấy cuộc đời u ám. Ly hôn là điều không ai muốn nhưng nó đã xảy ra. Thay vì bận lòng suy nghĩ ai đã gây ra lỗi, sao mình không nghĩ đơn giản vợ chồng là duyên là nợ và duyên nợ đó chỉ đến chặng đường này của cuộc hành trình. Tình thương của cha mẹ dành cho con cái là vĩnh cửu, hãy giữ gìn điều thiêng liêng đó cho con thay vì tìm mọi cách để chia rẽ, ngăn cấm. Điều đó chỉ làm khổ những đứa con và chính bản thân mình. Làm bạn sau ly hôn là ứng xử văn mình của những bậc cha mẹ, là bỏ qua cái tôi hướng tới cuộc đời của các con, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình./.