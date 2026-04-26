中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm sạch mảng bám răng bằng chanh: Hiệu quả bất ngờ nếu dùng đúng cách

Chủ Nhật, 06:11, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mảng bám lâu ngày khiến răng xỉn màu, tăng nguy cơ bệnh răng miệng. Chanh có thể hỗ trợ làm sạch nhờ axit tự nhiên, nhưng nếu dùng sai cách dễ ảnh hưởng men răng, vì vậy cần áp dụng hợp lý để đảm bảo an toàn.

Cách sử dụng chanh đúng chuẩn để loại bỏ mảng bám ở răng

Chanh chứa axit citric giúp làm mềm mảng bám và hỗ trợ làm sạch răng, đồng thời có thể ức chế vi khuẩn Streptococcus mutans gây sâu răng. Có thể pha vài giọt nước cốt chanh với nước ấm để súc miệng hoặc trộn lượng nhỏ với baking soda rồi chải nhẹ, nhưng chỉ nên dùng khoảng một lần mỗi tuần để tránh mòn men răng. Sau khi áp dụng, nên súc miệng lại bằng nước sạch, không đánh răng ngay và vẫn duy trì thói quen chăm sóc răng miệng hàng ngày.

Những công dụng khác của chanh đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong chanh góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Đồng thời, vitamin C cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và hỗ trợ làm lành vết thương.

lam sach mang bam rang bang chanh hieu qua bat ngo neu dung dung cach hinh anh 1
Nhiều người tận dụng chanh để hỗ trợ làm sạch răng nhờ chứa vitamin C và axit tự nhiên

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh cung cấp lượng vitamin C đáng kể, trung bình một quả có thể cung cấp khoảng 30 mg vitamin C. Đây là chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ thành mạch. Ngoài ra, chất xơ và các hợp chất thực vật như hesperidin, diosmin trong chanh cũng được cho là có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Chống oxy hóa và giảm viêm

Chanh chứa nhiều hợp chất sinh học như flavonoid, quercetin, limonoids và axit ascorbic. Những chất này giúp trung hòa gốc tự do, góp phần giảm viêm và bảo vệ tế bào trước nguy cơ tổn thương.

Hỗ trợ hấp thụ sắt

Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa thiếu sắt - tình trạng có thể gây mệt mỏi, da xanh xao và giảm sức bền.

Hỗ trợ chăm sóc da

Vitamin C trong chanh tham gia vào quá trình tạo collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và khỏe mạnh. Việc bổ sung chanh trong chế độ ăn có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng da khô và giảm dấu hiệu lão hóa.

Một số lưu ý khi dùng chanh để đảm bảo an toàn

Dù có nhiều lợi ích, dùng chanh không đúng cách vẫn có thể gây ảnh hưởng sức khỏe. Người dị ứng trái cây họ cam quýt cần thận trọng vì có thể nổi mề đay, sưng hoặc khó thở; axit citric cũng dễ kích ứng dạ dày, đặc biệt ở người trào ngược. Dùng chanh quá thường xuyên có thể làm mòn men răng nên cần súc miệng lại bằng nước sạch sau khi sử dụng. Nên pha khoảng nửa quả chanh với một cốc nước ấm, tránh uống khi bụng đói và ưu tiên dùng sau bữa sáng 20-30 phút. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: làm sạch mảng bám răng răng xỉn màu chanh hỗ trợ làm sạch răng dùng chanh đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản