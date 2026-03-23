Lò vi sóng bẩn cỡ nào cũng “sạch bong” chỉ với 8 mẹo cực đơn giản

Làm sạch bằng giấm trắng

Chuẩn bị: Nước sạch, giấm trắng, khăn khô.

Cách thực hiện: Pha giấm và nước theo tỉ lệ 1:5, cho vào tô thủy tinh rồi đặt trong lò. Bật lò khoảng 3-5 phút (tùy công suất) để dung dịch bay hơi. Hơi nước giấm sẽ giúp làm mềm vết bẩn và khử mùi hiệu quả. Sau đó, dùng khăn lau sạch bên trong khoang lò.

Khử mùi và đánh bay dầu mỡ bằng chanh hoặc cam

Chuẩn bị: 1/2 quả chanh hoặc cam, nước, đĩa dùng được trong lò, khăn mềm.

Cách thực hiện: Cắt đôi chanh/cam, đặt lên đĩa, thêm 1-2 muỗng nước rồi cho vào lò quay khoảng 1-2 phút. Sau khi tắt lò, để nguyên thêm vài phút để hơi nước phát huy tác dụng. Cuối cùng, dùng khăn mềm lau sạch, các vết bẩn sẽ bong ra dễ dàng hơn.

Vệ sinh bằng nước rửa chén

Chuẩn bị: Nước rửa chén, nước ấm, tô lớn.

Cách thực hiện: Hòa 2 muỗng nước rửa chén vào nước ấm, đặt vào lò quay 1-2 phút đến khi hơi nước bám đều thành lò. Lấy ra và lau sạch bằng khăn ẩm, sau đó lau khô.

Dùng nước lau kính

Chuẩn bị: Nước lau kính, nước ấm, khăn mềm.

Cách thực hiện: Pha nước lau kính và nước ấm theo tỉ lệ 1:1. Dùng khăn thấm dung dịch, lau các vị trí cần làm sạch như đĩa quay, thành lò, lỗ thông hơi. Sau đó lau lại bằng khăn ẩm sạch và lau khô.

Tẩy vết bẩn bằng baking soda

Chuẩn bị: Baking soda, nước, bàn chải mềm, chén thủy tinh.

Cách thực hiện: Trộn baking soda với nước tạo hỗn hợp sệt, bôi lên vết bẩn và để qua đêm. Hôm sau, dùng khăn ẩm lau sạch lớp bột, rồi lau lại bằng nước và làm khô lò.

Làm sạch bằng rượu trắng

Chuẩn bị: Rượu trắng, ly thủy tinh.

Cách thực hiện: Đổ rượu vào ly, đặt trong lò và quay khoảng 3 phút cho bốc hơi. Tắt lò, để nguyên 5 phút rồi lau sạch bằng khăn mềm. Cách này giúp khử mùi và làm sạch hiệu quả.

Khử mùi bằng cà phê

Chuẩn bị: 2 muỗng cà phê, nước, tô thủy tinh.

Cách thực hiện: Pha cà phê với nước, cho vào lò quay khoảng 5 phút. Sau đó, để nguyên thêm 10 phút để khử mùi. Lau sạch lại bằng khăn ẩm và lau khô.

Tạo hương thơm với vani

Chuẩn bị: 3 muỗng tinh chất vani, nước, tô thủy tinh.

Cách thực hiện: Pha vani với nước, cho vào lò đun sôi khoảng 5 phút. Sau khi tắt lò, để thêm 15 phút rồi lau sạch bằng khăn ấm. Lò không chỉ sạch mà còn thơm dễ chịu.

Lưu ý: Hơi nước từ các dung dịch khi đun nóng sẽ giúp làm mềm vết bẩn, từ đó việc lau chùi trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nên vệ sinh lò định kỳ để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ thiết bị.