Mã vạch trái cây: Dấu hiệu nhận biết an toàn hay chỉ là “vỏ bọc”?

Tại các siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những tem nhỏ dán trên vỏ trái cây với dãy số đi kèm. Đây là mã PLU (Price Look-Up) - hệ thống mã quốc tế dùng để nhận diện các loại rau củ, trái cây tươi.

Không chỉ phục vụ việc thanh toán, mã PLU còn cung cấp thông tin về loại sản phẩm, cách trồng (hữu cơ, truyền thống hay biến đổi gen), đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Nắm được ý nghĩa của mã này giúp người mua chủ động hơn trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.

Cách phân biệt các loại mã vạch

Các dãy số trên tem trái cây thường được chia thành những nhóm cơ bản, phản ánh phương thức sản xuất.

Loại mã gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 9 thường được dùng cho trái cây hữu cơ. Đây là sản phẩm được trồng theo hướng hạn chế tối đa hóa chất tổng hợp, ưu tiên phân bón tự nhiên và quy trình thân thiện với môi trường. Vì vậy, nhóm này thường được đánh giá cao về độ an toàn.

Những con số nhỏ in trên tem trái cây tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa nhiều thông tin quan trọng

Trong khi đó, mã vạch 4 chữ số - phổ biến nhất trên thị trường, thường bắt đầu bằng số 3 hoặc 4. Đây là các sản phẩm canh tác theo phương pháp truyền thống, có sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong ngưỡng cho phép. Nếu được rửa sạch và sử dụng đúng cách, vẫn có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Ngoài ra, mã gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 được dùng để nhận diện trái cây biến đổi gen. Nhóm này được can thiệp về mặt sinh học nhằm tăng năng suất hoặc khả năng kháng sâu bệnh. Dù chưa phổ biến rộng rãi, người tiêu dùng vẫn nên lưu ý để lựa chọn phù hợp với quan điểm cá nhân.

Kết hợp nhận biết cảm quan khi chọn trái cây

Bên cạnh việc đọc mã vạch, việc quan sát trực tiếp cũng đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng.

Trái cây tươi ngon thường có màu sắc tự nhiên, đồng đều và không xuất hiện đốm lạ. Hình dáng cân đối, không dập nát cho thấy quá trình thu hoạch và vận chuyển được đảm bảo.

Khi cầm trên tay, quả có độ đàn hồi vừa phải là dấu hiệu cho thấy được thu hoạch đúng độ chín. Ngược lại, quả quá mềm hoặc quá cứng đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Mùi hương cũng là yếu tố đáng lưu ý. Trái cây chín tự nhiên thường có hương thơm nhẹ, dễ chịu. Nếu có mùi lạ hoặc không có mùi, người mua nên cân nhắc trước khi lựa chọn.

Đặc biệt, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Bảo quản đúng cách để giữ độ tươi

Sau khi chọn mua, việc bảo quản hợp lý giúp duy trì chất lượng và hạn chế hư hỏng.

Người tiêu dùng nên phân loại trái cây trước khi cất giữ, tránh để chung loại chín nhanh với loại còn xanh. Nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh cần được điều chỉnh phù hợp với từng loại.

Một lưu ý quan trọng là không nên rửa trái cây trước khi bảo quản lâu ngày, vì độ ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Sử dụng hộp đựng hoặc túi chuyên dụng cũng giúp hạn chế va chạm và mất nước.

Hiểu đúng để tiêu dùng thông minh

Mã vạch trái cây là công cụ hữu ích nhưng thường bị bỏ qua. Chỉ cần dành chút thời gian tìm hiểu, người tiêu dùng có thể nâng cao khả năng lựa chọn thực phẩm an toàn, đồng thời góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm hơn.