中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mã vạch trái cây: Dấu hiệu nhận biết an toàn hay chỉ là “vỏ bọc”?

Chủ Nhật, 06:08, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những con số nhỏ in trên tem trái cây tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa nhiều thông tin quan trọng. Việc hiểu đúng mã vạch không chỉ giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, phương pháp canh tác mà còn góp phần lựa chọn thực phẩm an toàn, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

Tại các siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những tem nhỏ dán trên vỏ trái cây với dãy số đi kèm. Đây là mã PLU (Price Look-Up) - hệ thống mã quốc tế dùng để nhận diện các loại rau củ, trái cây tươi.

Không chỉ phục vụ việc thanh toán, mã PLU còn cung cấp thông tin về loại sản phẩm, cách trồng (hữu cơ, truyền thống hay biến đổi gen), đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Nắm được ý nghĩa của mã này giúp người mua chủ động hơn trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.

Cách phân biệt các loại mã vạch

Các dãy số trên tem trái cây thường được chia thành những nhóm cơ bản, phản ánh phương thức sản xuất.

Loại mã gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 9 thường được dùng cho trái cây hữu cơ. Đây là sản phẩm được trồng theo hướng hạn chế tối đa hóa chất tổng hợp, ưu tiên phân bón tự nhiên và quy trình thân thiện với môi trường. Vì vậy, nhóm này thường được đánh giá cao về độ an toàn.

Những con số nhỏ in trên tem trái cây tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa nhiều thông tin quan trọng

Trong khi đó, mã vạch 4 chữ số - phổ biến nhất trên thị trường, thường bắt đầu bằng số 3 hoặc 4. Đây là các sản phẩm canh tác theo phương pháp truyền thống, có sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong ngưỡng cho phép. Nếu được rửa sạch và sử dụng đúng cách, vẫn có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Ngoài ra, mã gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 được dùng để nhận diện trái cây biến đổi gen. Nhóm này được can thiệp về mặt sinh học nhằm tăng năng suất hoặc khả năng kháng sâu bệnh. Dù chưa phổ biến rộng rãi, người tiêu dùng vẫn nên lưu ý để lựa chọn phù hợp với quan điểm cá nhân.

Kết hợp nhận biết cảm quan khi chọn trái cây

Bên cạnh việc đọc mã vạch, việc quan sát trực tiếp cũng đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng.

Trái cây tươi ngon thường có màu sắc tự nhiên, đồng đều và không xuất hiện đốm lạ. Hình dáng cân đối, không dập nát cho thấy quá trình thu hoạch và vận chuyển được đảm bảo.

Khi cầm trên tay, quả có độ đàn hồi vừa phải là dấu hiệu cho thấy được thu hoạch đúng độ chín. Ngược lại, quả quá mềm hoặc quá cứng đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Mùi hương cũng là yếu tố đáng lưu ý. Trái cây chín tự nhiên thường có hương thơm nhẹ, dễ chịu. Nếu có mùi lạ hoặc không có mùi, người mua nên cân nhắc trước khi lựa chọn.

Đặc biệt, nên ưu tiên sản phẩm có thông tin nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Bảo quản đúng cách để giữ độ tươi

Sau khi chọn mua, việc bảo quản hợp lý giúp duy trì chất lượng và hạn chế hư hỏng.

Người tiêu dùng nên phân loại trái cây trước khi cất giữ, tránh để chung loại chín nhanh với loại còn xanh. Nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh cần được điều chỉnh phù hợp với từng loại.

Một lưu ý quan trọng là không nên rửa trái cây trước khi bảo quản lâu ngày, vì độ ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Sử dụng hộp đựng hoặc túi chuyên dụng cũng giúp hạn chế va chạm và mất nước.

Hiểu đúng để tiêu dùng thông minh

Mã vạch trái cây là công cụ hữu ích nhưng thường bị bỏ qua. Chỉ cần dành chút thời gian tìm hiểu, người tiêu dùng có thể nâng cao khả năng lựa chọn thực phẩm an toàn, đồng thời góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm hơn.

10 loại trái cây không nên để trong tủ lạnh

VOV.VN - Để giữ thực phẩm an toàn và tươi ngon trong mùa hè, chúng ta thường bảo quản mọi thứ trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp của tủ giúp ngăn chặn sự hư hỏng và kéo dài thời hạn sử dụng của nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, một số loại trái cây không nên để trong tủ lạnh vì có thể ảnh hưởng xấu đến hương vị, kết cấu và giá trị dinh dưỡng của chúng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Dấu ấn VOV
Giá vàng
Dự báo thời tiết
PODCAST
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ