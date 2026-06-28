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Mặc đồ siêu ngắn ra sân bay, cô gái bị chặn lên máy bay, tranh cãi nổ ra

Chủ Nhật, 14:12, 28/06/2026
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VOV.VN - Mặc đồ thể thao siêu ngắn khi ra sân bay giữa đợt nắng nóng gần 40°C, cô gái bị chặn lên máy bay, làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Giữa đợt nắng gay gắt với nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C do ảnh hưởng của hiện tượng Siêu El Nino, nhiều nơi tại châu Âu đang trải qua những ngày cực nóng. Edda Elisa (25 tuổi), người có sức ảnh hưởng trên mạng (influencer) tại Đức chọn một bộ trang phục thể thao siêu ngắn khi bay sang Anh.

Khi Edda đang quét vé lên máy bay, một nhân viên đại diện hãng bất ngờ chặn cô lại và tuyên bố thẳng thừng: "Cô không thể lên máy bay".

Quá ngỡ ngàng, Edda gặng hỏi lý do tại sao mình bị từ chối thì nhận được câu trả lời rằng: "Cô chẳng mặc gì trên người cả, trông như đang khỏa thân đấy".

Để được chấp nhận lên chuyến bay, nữ influencer buộc phải làm theo yêu cầu che chắn cơ thể từ phía nhân viên. Cô phải khoác thêm một chiếc áo hoodie và kéo khóa kín lên tận cổ.

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Bị nhân viên sân bay yêu cầu mặc kín đáo, cô gái còn tranh cãi vì tin mình mặc đúng chuẩn du khách. 

Chỉ đến lúc này, cô mới được phép bước lên máy bay và vào chỗ ngồi của mình. Ngay sau đó, Edda đã quay một video đăng tải lên Instagram cá nhân ngay tại khu vực trả hành lý của sân bay để kể lại trải nghiệm tồi tệ này.

Dù cuối cùng vẫn thực hiện được chuyến đi, cô nàng vẫn "bóc phốt" hãng hàng không trên mạng xã hội. Chia sẻ hình ảnh một bộ trang phục thể thao khác, nữ influencer đầy mỉa mai viết: "Tò mò muốn xem bộ đồ này lần này có đủ tiêu chuẩn lên máy bay không đây. Mọi người nghĩ sao?".

Câu chuyện của Edda ngay lập tức làm bùng nổ những luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Một số người cảm thấy trang phục của cô hoàn toàn bình thường, hợp thời tiết nắng nóng và không có gì phản cảm. Trong khi đó, nhiều người lại đứng về phía nhân viên sân bay, cho rằng hành khách cần có ý thức giữ gìn không gian chung.

Phản hồi về sự việc này, đại diện Lufthansa chia sẻ rằng hãng luôn rà soát lại tất cả các sự cố liên quan đến quy trình phục vụ hành khách nếu có dấu hiệu bất thường, và các vấn đề này sẽ được xử lý nội bộ.

Người phát ngôn của hãng bay nhấn mạnh Lufthansa cực kỳ nghiêm túc tiếp thu các phản ánh này, nhưng đồng thời khẳng định các nhân viên hoàn toàn có quyền cấm lên máy bay nhằm đảm bảo hành khách tuân thủ quy định.

Theo nguyên tắc chung, Lufthansa mong muốn tất cả hành khách mặc trang phục phù hợp với tính chất của một chuyến đi công cộng và không làm ảnh hưởng đến sự thoải mái của các hành khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Kỳ vọng này là một phần trong Điều lệ Vận chuyển Chung của hãng, và nhân viên có quyền dựa vào đó để đưa ra đánh giá cá nhân. Trên thực tế, các hãng hàng không trên toàn thế giới đều bảo lưu quyền từ chối những hành khách mặc trang phục bị coi là "phản cảm" hoặc "không phù hợp" trên các chuyến bay của mình.

Dù sao thì sau sự cố này, hành khách cũng có thêm một bài học kinh nghiệm để chuẩn bị kỹ càng hơn cho các chuyến bay ngày hè, đôi khi phải nhét thêm một chiếc áo khoác vào hành lý xách tay.

Hoàng Hà/VTC News
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