Mẹo cấp đông bạc hà tươi, giữ hương vị thơm ngon đến 6 tháng

Chuẩn bị trước khi cấp đông lá bạc hà

Nếu thu hoạch bạc hà từ vườn nhà, nên hái vào buổi sáng và đưa vào ngăn đông trong vòng 24 giờ để giữ hương vị tốt nhất.

Trước khi cấp đông, hãy thực hiện các bước sau:

Ngắt nhẹ lá khỏi cành, chỉ giữ lại những lá xanh tươi, loại bỏ lá úa hoặc chuyển màu nâu.

Rửa sạch lá bằng nước lạnh.

Thấm khô hoặc để ráo hoàn toàn.

Theo chuyên gia ẩm thực, lá bạc hà phải thật khô trước khi đưa vào ngăn đông để tránh hiện tượng cháy đông (freezer burn), làm giảm chất lượng và hương vị.

Bạn có thể cấp đông lá bạc hà để bảo quản từ 3-6 tháng

Cách 1: Cấp đông nguyên lá

Đây là phương pháp đơn giản nhất để bảo quản bạc hà.

Các bước thực hiện:

Lót giấy nến lên khay nướng hoặc khay phẳng.

Xếp lá bạc hà thành một lớp, không chồng lên nhau.

Đặt vào ngăn đông khoảng 2-3 giờ cho đến khi lá cứng hoàn toàn.

Chuyển lá đã đông vào túi hoặc hộp kín chuyên dụng dành cho ngăn đông, ghi ngày bảo quản rồi tiếp tục cất trong tủ lạnh.

Nếu sử dụng túi zip, hãy ép hết không khí trước khi đóng kín. Điều này giúp lá không dính thành cục và bạn có thể lấy đúng lượng cần dùng mỗi lần.

Cách 2: Đông lạnh trong khay đá

Nếu thường xuyên pha nước uống hoặc cocktail, đây là lựa chọn rất tiện lợi.

Cách làm:

Cho khoảng một thìa canh lá bạc hà (để nguyên, cắt nhỏ hoặc băm) vào từng ô của khay đá.

Đổ nước ngập lá.

Đưa vào ngăn đông như bình thường.

Sau khi đá đông, có thể lấy các viên đá ra và bảo quản trong túi hoặc hộp kín để tiết kiệm diện tích.

Những viên đá bạc hà rất thích hợp để pha nước lọc, trà lạnh, cà phê đá, cocktail hoặc các loại đồ uống giải nhiệt trong mùa hè.

Bạc hà cấp đông bảo quản được bao lâu?

Nếu bảo quản đúng cách, bạc hà có thể sử dụng trong khoảng 3-6 tháng. Sau thời gian này, hương vị sẽ giảm dần. Vì vậy, nên ghi rõ ngày cấp đông trên túi hoặc hộp để dễ theo dõi.

Nên dùng bạc hà đông lạnh như thế nào?

Sau khi rã đông, lá bạc hà sẽ mềm và mất độ tươi nên không thích hợp để trang trí món ăn.

Thay vào đó, bạn có thể:

Thả viên đá bạc hà vào nước uống, cocktail hoặc mocktail.

Cho lá bạc hà vào các món rau hầm, súp hoặc mì.

Làm các loại sốt như sốt bạc hà hoặc chimichurri.

Xay cùng sinh tố rau xanh hoặc sinh tố trái cây để tăng hương vị mát lạnh.

Nhìn chung, bạc hà đông lạnh phù hợp với các món nấu chín hoặc đồ uống, miễn là hình thức của lá không còn là yếu tố quan trọng.

Những sai lầm cần tránh khi cấp đông bạc hà

Để giữ chất lượng bạc hà sau khi cấp đông, chuyên gia khuyến cáo không nên mắc những lỗi sau:

Cấp đông khi lá còn bẩn vì sau đó rất khó làm sạch.

Đưa lá còn ướt vào ngăn đông, dễ gây cháy đông và kết dính.

Dùng túi hoặc hộp không kín khiến bạc hà mất mùi hoặc ám mùi từ thực phẩm khác.

Đổ trực tiếp toàn bộ lá vào túi mà không cấp đông riêng từng lớp trước, khiến chúng dính thành một khối lớn.

Bảo quản quá 6 tháng vì hương vị sẽ giảm đáng kể