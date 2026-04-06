Mẹo chống say sóng đơn giản nhưng cực hiệu quả khi đi tàu

Thứ Hai, 06:10, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Say sóng là tình trạng phổ biến khi đi tàu thuyền, đặc biệt trong điều kiện biển động, gây mệt mỏi và buồn nôn, ảnh hưởng đến trải nghiệm chuyến đi. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị tốt và áp dụng một số biện pháp đơn giản, người đi biển có thể hạn chế đáng kể tình trạng này.

Say sóng là gì và vì sao xảy ra?

Say sóng là phản ứng của cơ thể trước sự mất cân bằng tín hiệu giữa các giác quan. Khi ở trên tàu, tai trong cảm nhận được chuyển động liên tục của sóng, trong khi mắt - đặc biệt khi ở trong khoang kín, lại không ghi nhận rõ sự thay đổi này. Sự “lệch pha” tín hiệu khiến não bộ bị rối loạn, dẫn đến cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

Người bị say sóng thường xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, da tái nhợt, vã mồ hôi lạnh và chán ăn. Những biểu hiện này có thể khiến chuyến đi trở nên khó chịu, thậm chí phải dừng các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng.

Những đối tượng dễ bị say sóng

Theo các nghiên cứu, một số nhóm có nguy cơ say sóng cao hơn, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người thường xuyên bị đau nửa đầu. Ngoài ra, những người từng bị say xe, say máy bay hoặc nhạy cảm với chuyển động mạnh cũng dễ gặp tình trạng tương tự khi đi tàu.

Tâm lý cũng là yếu tố ảnh hưởng. Người lo lắng, căng thẳng hoặc thiếu ngủ trước chuyến đi thường có nguy cơ say sóng nặng hơn.

Say sóng là hiện tượng phổ biến và có thể kiểm soát nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Các biện pháp hạn chế say sóng hiệu quả

Để giảm thiểu tình trạng say sóng, việc chuẩn bị sức khỏe trước chuyến đi là yếu tố quan trọng. Trước khi khởi hành 2-3 ngày, nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Cơ thể ở trạng thái tốt sẽ giúp thích nghi tốt hơn với chuyển động trên biển.

Trong quá trình di chuyển, người đi tàu nên ưu tiên ra khu vực thoáng khí như boong tàu để hít thở không khí trong lành. Việc nhìn ra đường chân trời giúp mắt “bắt kịp” chuyển động, từ đó giảm sự xung đột tín hiệu với tai trong. Đồng thời, làn gió tự nhiên cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Vị trí ngồi trên tàu cũng ảnh hưởng đến mức độ say sóng. Khu vực giữa tàu thường ổn định hơn, ít bị rung lắc so với hai bên mạn tàu. Do đó, nên lựa chọn chỗ ngồi phù hợp, có thể quan sát bên ngoài để giảm cảm giác chao đảo.

Ngoài ra, việc di chuyển nhẹ nhàng, tránh ngồi lâu trong không gian kín và giữ tinh thần thư giãn cũng là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế say sóng.

Chủ động phòng tránh để chuyến đi an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo, say sóng là hiện tượng phổ biến và có thể kiểm soát nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thay vì lo lắng, người đi biển nên chủ động áp dụng các biện pháp phòng tránh, đồng thời lắng nghe cơ thể để có cách xử lý phù hợp.

Một chuyến đi biển sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi người tham gia giữ được thể trạng tốt và tinh thần thoải mái trong suốt hành trình.

Làm gì để không sợ say sóng khi đi du lịch biển

VOV.VN - Chuyến đi du lịch biển sẽ không hoàn hảo nếu bạn bị say sóng dẫn đến đau đầu, nôn nao. Vậy bạn đã biết cách giải quyết cơn say sóng của mình chưa? Sẽ không còn là nỗi ám ảnh khi đi du lịch biển nếu bạn áp dụng một số mẹo chữa say sóng như sau:

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
