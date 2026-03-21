Mẹo luộc trứng giúp bóc vỏ trong tích tắc

Thứ Bảy, 06:19, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trứng luộc là món ăn quen thuộc nhưng không ít người gặp tình trạng bóc vỏ khó, trứng bị dính và nát. Thực tế, chỉ với vài mẹo đơn giản khi luộc, bạn có thể giúp trứng dễ bóc hơn, giữ nguyên hình dạng đẹp mắt.

Những cách giúp trứng luộc dễ bóc vỏ

Thêm muối khi luộc: Chỉ cần cho khoảng 1 thìa cà phê muối vào nồi nước, lớp vỏ trứng sẽ dễ tách hơn sau khi chín.

Dùng chanh: Vài lát chanh cho vào nước luộc giúp làm mềm lớp màng bên trong vỏ, hỗ trợ bóc nhanh và gọn.

Sử dụng giấm: Có thể cho một ít giấm vào nước luộc hoặc thêm sau khi luộc xong rồi ngâm vài phút để vỏ trứng dễ tách hơn.

Trứng luộc là món ăn quen thuộc nhưng không ít người gặp tình trạng bóc vỏ khó, trứng bị dính và nát

Cách luộc và bóc trứng gà nhanh, đẹp

Chuẩn bị trứng gà, muối và vài lát chanh. Khi nước vừa sôi, cho trứng vào cùng muối và chanh, luộc khoảng 5 phút rồi tắt bếp, đậy nắp ủ thêm 10 phút. Sau đó, vớt trứng ra ngâm ngay vào nước lạnh hoặc nước đá trước khi bóc.

Cách này giúp trứng dễ bóc vỏ, hạn chế dính và giữ bề mặt trứng mịn, không bị vỡ.

Cách bóc trứng vịt nhanh, không bị nát

Với trứng vịt, sau khi nước sôi, cho trứng vào luộc cùng muối và một ít nước chanh trong khoảng 10 phút. Khi trứng chín, vớt ra, thêm nước lạnh vào nồi, đậy nắp và lắc nhẹ để vỏ trứng nứt đều, sau đó bóc sẽ nhanh hơn.

Áp dụng các mẹo trên, việc bóc trứng sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng, đặc biệt hữu ích khi cần xử lý số lượng lớn. Trứng sau khi bóc không chỉ nguyên vẹn mà còn đẹp mắt, phù hợp cho nhiều món ăn như trứng luộc, salad hay thịt kho.

Mẹo bóc vỏ trứng luộc cực nhanh

VOV.VN - Trứng luộc nếu bóc không khéo sẽ dễ bị nham nhở, các mẹo bóc vỏ trứng luộc nhanh sau đây sẽ khiến công việc này trở nên dễ dàng, quả trứng nguyên vẹn không tì vết.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Cách luộc trứng gà ngon, bóc vỏ dễ dàng

VOV.VN - Trứng gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dưỡng chất và dễ chế biến. Tuy nhiên, cách nấu ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn trứng gà luộc?

VOV.VN - Trứng gà là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, vậy ăn trứng gà luộc thường xuyên có tốt không?

Ăn trứng luộc thường xuyên giúp bổ hay hại gan?

VOV.VN - Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, có giá trị dinh dưỡng cao, ăn trứng luộc giúp bổ gan hay hại gan là thắc mắc của rất nhiều người.

