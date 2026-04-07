Mẹo nhỏ giúp thịt lợn mềm mọng, ăn một lần là nhớ

Thứ Ba, 06:12, 07/04/2026
VOV.VN - Thịt lợn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhưng dễ bị khô, dai nếu chế biến chưa đúng cách. Một vài mẹo đơn giản có thể giúp cải thiện độ mềm và hương vị món ăn.

Cách làm mềm thịt trước khi chế biến

Tác động cơ học để phá vỡ thớ thịt

Độ dai của thịt lợn chủ yếu đến từ cấu trúc sợi cơ. Vì vậy, trước khi nấu, có thể dùng búa dần thịt để làm đứt các sợi cơ này, giúp thịt mềm hơn khi chế biến. Trong trường hợp không có dụng cụ chuyên dụng, có thể thay thế bằng nĩa hoặc dùng tay bóp, ấn đều lên bề mặt miếng thịt.

Ướp thịt đúng cách

Các loại nước ướp không chỉ tạo hương vị mà còn góp phần làm mềm thịt. Việc bổ sung một chút nước cốt chanh hoặc nguyên liệu có tính axit nhẹ vào hỗn hợp ướp sẽ giúp thịt nhanh mềm hơn.

meo nho giup thit lon mem mong, an mot lan la nho hinh anh 1
Để có món thịt lợn mềm, ngon đúng chuẩn, không chỉ cần chọn nguyên liệu tươi mà còn phải kết hợp đúng kỹ thuật từ khâu sơ chế đến chế biến

Ngâm nước muối (ướp mặn)

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với các phần thịt nạc như sườn. Ngâm thịt trong dung dịch nước muối loãng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ giúp giữ nước, từ đó thịt sau khi nấu sẽ mềm và không bị khô.

Mẹo chế biến giúp thịt mềm, giữ nước

Áp chảo trước khi nấu: Việc áp chảo nhanh giúp bề mặt thịt săn lại, giữ được độ ẩm bên trong trước khi chuyển sang các bước chế biến tiếp theo như nướng hoặc kho.

Om hoặc kho lửa nhỏ: Đây là phương pháp phổ biến giúp thịt mềm dần theo thời gian. Khi nấu, nên cho lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa để thịt chín từ từ, thấm gia vị và đạt độ mềm mong muốn.

Hun khói hoặc hầm: Các cách chế biến như hun khói, hầm hoặc sử dụng nồi áp suất, nồi nấu chậm đều giúp thịt chín kỹ mà không bị khô. Đặc biệt, nấu trong thời gian dài với nhiệt độ ổn định sẽ làm mềm cấu trúc thịt hiệu quả.

Lưu ý khi luộc thịt

Khi luộc, nên để nguyên miếng thịt thay vì cắt nhỏ ngay từ đầu. Sau khi thịt chín, cần để nguội bớt rồi mới thái. Việc cắt thịt khi còn quá nóng dễ làm thất thoát nước bên trong, khiến thịt kém mềm và giảm độ ngon.

Để có món thịt lợn mềm, ngon đúng chuẩn, không chỉ cần chọn nguyên liệu tươi mà còn phải kết hợp đúng kỹ thuật từ khâu sơ chế đến chế biến. Những mẹo đơn giản trên nếu được áp dụng hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng món ăn, mang lại bữa cơm tròn vị hơn cho gia đình.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mẹo khử mùi hôi của thịt lợn trong tức thì

VOV.VN - Nếu lỡ mua phải miếng thịt lợn có mùi hôi, hãy áp dụng các mẹo đơn giản nhất dưới đây để khử mùi, giúp món ăn thơm ngon hơn.

VOV.VN - Nếu lỡ mua phải miếng thịt lợn có mùi hôi, hãy áp dụng các mẹo đơn giản nhất dưới đây để khử mùi, giúp món ăn thơm ngon hơn.

Bí quyết khử mùi thực phẩm đơn giản mà nhiều bà nội trợ đang bỏ qua

VOV.VN - Mỗi loại thực phẩm mang một mùi vị tự nhiên đặc trưng, nhưng nếu sơ chế không đúng cách, mùi hôi có thể làm món ăn kém hấp dẫn và mất ngon. Những mẹo khử mùi thực phẩm đơn giản, dễ áp dụng dưới đây sẽ giúp các bà nội trợ xử lý hiệu quả ngay từ khâu chuẩn bị.

VOV.VN - Mỗi loại thực phẩm mang một mùi vị tự nhiên đặc trưng, nhưng nếu sơ chế không đúng cách, mùi hôi có thể làm món ăn kém hấp dẫn và mất ngon. Những mẹo khử mùi thực phẩm đơn giản, dễ áp dụng dưới đây sẽ giúp các bà nội trợ xử lý hiệu quả ngay từ khâu chuẩn bị.

Những thực phẩm trở nên độc hại nếu chế biến sai cách

VOV.VN - Bạn nên biết rằng một số loại thực phẩm có thể trở nên độc hại nếu chế biến sai cách, gây ngộ độc thức ăn và các vấn đề về tiêu hóa.

