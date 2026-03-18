Mẹo phơi quần áo trong nhà vẫn khô nhanh, thơm lâu dù trời mưa

Những cách giúp quần áo nhanh khô khi phơi trong nhà

Để quần áo nhanh khô hơn trong điều kiện thiếu nắng, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau:

Chọn chế độ vắt mạnh khi giặt; Giặt bằng nước ấm để tăng khả năng bay hơi; Sử dụng nước xả vải có tính kháng khuẩn; Phơi đồ ở nơi có luồng gió lưu thông; Sắp xếp quần áo theo kiểu “vòm” để không khí lưu thông tốt hơn; Phơi ngược quần jean hoặc đồ dày; Dùng giấy báo để hút ẩm; Dùng khăn bông thấm bớt nước...

Mẹo từ khâu giặt giúp quần áo nhanh khô

Chọn chế độ vắt mạnh: Hầu hết máy giặt hiện nay đều có nhiều mức vắt khác nhau. Trong những ngày độ ẩm cao, nên chọn mức vắt mạnh nhất phù hợp với chất liệu vải. Lực quay ly tâm sẽ giúp loại bỏ nhiều nước hơn, từ đó rút ngắn thời gian phơi.

Nếu áp dụng một số mẹo nhỏ từ khâu giặt giũ, cách phơi cho đến sử dụng thiết bị hỗ trợ, bạn vẫn có thể giúp quần áo khô nhanh và giữ được mùi thơm dễ chịu

Giặt bằng nước ấm: Giặt quần áo với nước ấm khoảng 60°C giúp nước trên sợi vải bốc hơi nhanh hơn. Tuy nhiên, trước khi áp dụng cách này cần kiểm tra nhãn hướng dẫn trên quần áo để tránh làm hỏng hoặc co rút vải.

Sử dụng nước xả vải kháng khuẩn: Nước xả vải không chỉ giúp quần áo mềm hơn mà còn hạn chế vi khuẩn gây mùi. Một số loại nước xả còn có khả năng lưu hương lâu, giúp quần áo thơm ngay cả khi phơi trong điều kiện thiếu nắng.

Kỹ thuật phơi giúp quần áo khô nhanh hơn

Tạo luồng gió lưu thông: Không khí lưu thông là yếu tố quan trọng khi phơi đồ trong nhà. Hãy phơi quần áo cách nhau khoảng 5cm và đặt giàn phơi gần cửa sổ hoặc khu vực thoáng gió để hơi ẩm dễ thoát ra ngoài.

Sắp xếp quần áo theo hình vòm: Một mẹo được nhiều người áp dụng là đặt quần áo dài và dày ở hai bên, còn quần áo mỏng ở giữa. Cách sắp xếp này tạo khoảng trống ở trung tâm giúp không khí lưu thông đều hơn, từ đó quần áo khô nhanh hơn.

Phơi ngược quần jean và đồ dày: Đối với quần jean hoặc áo khoác dày, bạn nên kẹp phần ống quần lên dây phơi và để phần thắt lưng hướng xuống dưới. Cách này giúp nước thoát ra nhanh hơn, đặc biệt ở những vị trí dễ đọng nước như túi quần.

Dùng giấy báo hút ẩm: Trải một lớp báo cũ dưới giàn phơi có thể giúp hút bớt hơi ẩm trong không khí. Ngoài ra, giấy báo cũng có thể nhét vào giày hoặc tay áo để hút ẩm từ bên trong.

Dùng khăn bông để thấm nước: Nếu cần làm khô nhanh một món đồ, hãy đặt quần áo ướt lên khăn bông khô rồi cuộn lại và vắt nhẹ. Khăn sẽ hút bớt nước còn lại, giúp quần áo khô nhanh hơn.

Tận dụng thiết bị gia dụng để làm khô quần áo

Bật điều hòa chế độ hút ẩm: Điều hòa ở chế độ Dry có thể giúp giảm độ ẩm trong phòng, tạo môi trường khô ráo để quần áo nhanh khô hơn.

Sử dụng máy hút ẩm: Máy hút ẩm giúp kiểm soát độ ẩm không khí ở mức lý tưởng, thường khoảng 40-50%. Điều này không chỉ giúp quần áo khô nhanh mà còn hạn chế nấm mốc trong nhà.

Kết hợp quạt điện: Đặt quạt hướng về phía giàn phơi sẽ giúp tạo luồng gió, thúc đẩy quá trình bay hơi nước. Nên mở cửa phòng để hơi ẩm thoát ra ngoài.

Dùng máy sấy hoặc tủ sấy quần áo: Đây là giải pháp hiệu quả nhất trong những ngày mưa kéo dài. Máy sấy có thể làm khô quần áo chỉ trong vài giờ, trong khi tủ sấy vải dù nhỏ gọn phù hợp với những không gian hạn chế.

Những sai lầm cần tránh khi phơi quần áo trong nhà

Không nên phơi đồ trong phòng ngủ hoặc nhà bếp: Phơi quần áo ướt trong phòng ngủ làm tăng độ ẩm, gây cảm giác bí bách và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp. Còn phơi trong bếp dễ khiến quần áo ám mùi thức ăn.

Không mặc quần áo khi chưa khô hẳn: Quần áo còn ẩm là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Nếu mặc ngay khi chưa khô hoàn toàn, bạn có thể gặp các vấn đề về da như nấm ngứa hoặc viêm da.

Áp dụng đúng những mẹo trên sẽ giúp việc giặt giũ trong những ngày mưa hay thời tiết nồm ẩm trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giữ cho quần áo luôn khô ráo và thơm tho.