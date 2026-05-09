Mỏi mắt, đau lưng vì ngồi máy tính quá lâu: Cách cải thiện hiệu quả

Thứ Bảy, 08:52, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Máy tính là công cụ không thể thiếu trong công việc và học tập, nhưng việc ngồi trước màn hình quá lâu có thể gây mỏi mắt, đau đầu, đau lưng và ảnh hưởng thị lực. Áp dụng những giải pháp phù hợp sẽ giúp hạn chế các tác động xấu đến sức khỏe.

Tác hại của việc ngồi máy tính quá lâu

Ảnh hưởng đến thị lực

Đôi mắt là cơ quan chịu tác động rõ rệt nhất khi tiếp xúc với màn hình liên tục. Việc nhìn tập trung trong thời gian dài khiến mắt phải điều tiết liên tục ở khoảng cách cố định, dễ dẫn đến tình trạng mỏi mắt. Ngoài ra, khi tập trung làm việc, tần suất chớp mắt thường giảm, khiến mắt dễ bị khô, rát và khó chịu. Nếu kéo dài, nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực như cận thị, loạn thị hoặc đau nhức mắt có thể tăng lên.

Làm giảm hiệu quả hoạt động của phổi

Khi ngồi lâu và ít vận động, cơ thể có xu hướng thở nông hơn do tiêu hao ít năng lượng. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng trao đổi oxy của phổi. Khi lượng oxy trong máu không đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ thể, người làm việc dễ cảm thấy mệt mỏi, giảm tập trung và suy giảm thể lực.

Ảnh hưởng đến cơ, khớp và dây chằng

Việc ngồi lâu trước máy tính khiến phần lớn cơ thể ít vận động, trong khi bàn tay, cổ tay và các ngón tay phải hoạt động liên tục. Điều này có thể khiến cơ bắp bị căng cứng, dây chằng kém linh hoạt và dễ tổn thương hơn. Ngoài ra, ngồi sai tư thế trong thời gian dài còn làm tăng nguy cơ đau cổ, đau lưng, thoái hóa cột sống hoặc các bệnh lý liên quan đến xương khớp.

Việc ngồi trước màn hình quá lâu có thể gây mỏi mắt, đau đầu, đau lưng và ảnh hưởng thị lực

Tác động đến làn da

Thói quen tiếp xúc thường xuyên với thiết bị điện tử trong thời gian dài có thể khiến làn da trở nên khô ráp, xỉn màu hoặc xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Nếu không chăm sóc da đúng cách, tình trạng nổi mụn, sạm da hoặc xuất hiện tàn nhang cũng có thể gia tăng.

Tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ

Ngồi quá lâu là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, đặc biệt ở nhóm nhân viên văn phòng. Việc ít vận động khiến tuần hoàn máu kém hơn, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe hậu môn - trực tràng. Vì vậy, việc thay đổi thói quen sinh hoạt và tăng cường vận động là điều cần thiết với những người phải làm việc nhiều với máy tính.

Giải pháp cho người ngồi máy tính nhiều

Điều chỉnh khoảng cách với màn hình

Ánh sáng từ màn hình có thể khiến mắt căng thẳng nếu tiếp xúc liên tục trong nhiều giờ. Bạn nên đặt màn hình cách mắt khoảng 50-60 cm và điều chỉnh độ sáng phù hợp để hạn chế tình trạng chói mắt. Ngoài ra, có thể ưu tiên sử dụng màn hình LCD hoặc các thiết bị có tính năng chống chói để giúp mắt dễ chịu hơn khi làm việc.

Không làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng

Làm việc trong phòng tối hoặc thiếu ánh sáng khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn, dễ gây mỏi mắt và ảnh hưởng thị lực. Tốt nhất nên làm việc ở nơi có ánh sáng đầy đủ, ưu tiên ánh sáng tự nhiên để giảm áp lực cho mắt.

Thường xuyên vận động, thay đổi tư thế

Ngồi liên tục trong nhiều giờ khiến cổ, vai, gáy và lưng dễ bị đau mỏi. Vì vậy, hãy duy trì tư thế ngồi đúng, giữ lưng thẳng và dành thời gian đứng dậy đi lại hoặc thực hiện các bài giãn cơ nhẹ sau mỗi khoảng thời gian làm việc. Điều này giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về xương khớp.

Sử dụng nước mắt nhân tạo khi cần thiết

Khô mắt là tình trạng phổ biến ở người làm việc nhiều với máy tính. Trong trường hợp này, nước mắt nhân tạo có thể hỗ trợ duy trì độ ẩm cho mắt và giảm cảm giác khó chịu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cho mắt nghỉ ngơi vài phút trước khi tiếp tục công việc.

Khám mắt định kỳ

Kiểm tra mắt định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề thị lực liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện tử thường xuyên. Các chuyên gia khuyến cáo nên khám mắt từ 1-2 lần mỗi năm và chia sẻ với bác sĩ về thời gian sử dụng máy tính để được tư vấn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: đau lưng vì ngồi máy tính quá lâu cách cải thiện tình trang đau lưng máy tính thị lực
VOV.VN - Về nguyên lý, cột sống có các đường cong sinh lý giúp cơ thể đứng thẳng, giữ thăng bằng. Song theo thời gian và quá trình thoái hóa, cột sống có xu hướng gù trở lại, đặc biệt khi thường xuyên cúi đầu để sử dụng máy tính và điện thoại.

VOV.VN - AI không chỉ thay đổi cách con người sống và làm việc, mà còn mở ra chương mới trong chăm sóc sức khỏe thị giác. Sự kết hợp giữa bác sĩ chuyên môn cao và hệ thống AI phân tích dữ liệu đang tạo ra đột phá trong phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và cá nhân hóa điều trị bệnh lý mắt.

VOV.VN - Dưới đây là 5 mẹo để giúp bạn bảo vệ đôi mắt của mình khỏi các tia UV có hại và tận hưởng một mùa hè ngoài trời an toàn.

