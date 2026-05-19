Muối biển không chỉ để nêm nếm, còn có loạt công dụng làm đẹp ít người biết

Thứ Ba, 06:09, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Muối biển không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được nhiều người sử dụng để chăm sóc da nhờ đặc tính kháng khuẩn và hàm lượng khoáng chất dồi dào như canxi, kẽm, magie. Loại muối này được cho là có thể giúp làm sạch sâu, giảm dầu thừa, hỗ trợ trị mụn và cải thiện làn da khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá

Nhờ đặc tính kháng khuẩn, muối biển có thể giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, đồng thời làm dịu tình trạng viêm đỏ trên da. Đây cũng là thành phần thường xuất hiện trong nhiều sản phẩm chăm sóc da như sữa rửa mặt, xà phòng, mặt nạ hoặc nước hoa hồng dành cho da mụn.

Hỗ trợ thải độc cho da

Muối biển chứa nhiều khoáng chất như magie, canxi và kali, có thể hỗ trợ làm sạch da khi sử dụng trong các liệu pháp tắm muối hoặc tẩy tế bào chết. Quá trình này giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất tích tụ trên da. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách để tránh gây kích ứng.

Muối biển không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được nhiều người sử dụng để chăm sóc da

Tẩy tế bào chết tự nhiên

Kết cấu dạng hạt của muối biển giúp loại bỏ lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da, từ đó làm sạch lỗ chân lông và giúp da trở nên mịn màng hơn. Việc tẩy da chết đúng cách bằng muối biển còn có thể hỗ trợ cải thiện tông da và làm mờ vết thâm sau mụn.

Kiểm soát dầu nhờn

Muối biển có khả năng hỗ trợ điều tiết lượng dầu trên da, từ đó giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông. Điều này đặc biệt phù hợp với những người có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn.

Hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông

Rửa mặt bằng nước muối đúng cách có thể giúp làm sạch da, hỗ trợ giảm dầu thừa và cải thiện tình trạng lỗ chân lông to. Nếu sử dụng đều đặn, làn da có thể trở nên sạch và thông thoáng hơn.

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa

Muối biển chứa nhiều khoáng chất có thể kích thích quá trình tái tạo tế bào da và hỗ trợ sản sinh collagen. Nhờ đó, làn da có thể duy trì độ đàn hồi tốt hơn và hạn chế dấu hiệu lão hóa sớm.

Giúp da mềm mịn hơn

Việc loại bỏ tế bào chết kết hợp với khả năng thúc đẩy tuần hoàn máu của các khoáng chất trong muối biển có thể giúp làn da trở nên mềm mại, sáng khỏe và đều màu hơn.

Hỗ trợ cải thiện các vấn đề da liễu

Đặc tính kháng khuẩn và làm dịu của muối biển có thể hỗ trợ cải thiện một số vấn đề ngoài da như viêm da, chàm, vảy nến hoặc nổi mề đay. Việc ngâm mình trong nước muối biển cũng được nhiều người áp dụng để làm dịu cảm giác khó chịu trên da.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng muối biển trong chăm sóc da cần được thực hiện đúng cách và phù hợp với từng loại da để tránh tình trạng kích ứng hoặc làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Muối hồng có tốt hơn muối trắng?
Dùng muối hột đúng cách, lợi cho sức khỏe nhiều hơn bạn nghĩ
Nguy hại từ trào lưu uống nước chanh muối hột “chữa bách bệnh”
Nguy hại từ trào lưu uống nước chanh muối hột “chữa bách bệnh”

VOV.VN - Trên mạng xã hội lan truyền trào lưu uống nước chanh muối hột để chữa nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo đây là tin giả y khoa, có thể khiến người bệnh bỏ thuốc điều trị, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, hôn mê hoặc tử vong.

