Muốn tóc trông dày hơn đừng bỏ qua cách chọn dầu gội này

Tóc mỏng là gì và vì sao cần chọn dầu gội phù hợp?

Tóc mỏng là tình trạng sợi tóc nhỏ, yếu hoặc mật độ tóc thưa hơn bình thường, có thể do di truyền, thay đổi nội tiết, thiếu dinh dưỡng, căng thẳng kéo dài hoặc chăm sóc không đúng cách. Với mái tóc này, việc dùng dầu gội có tính tẩy rửa mạnh hoặc công thức quá “nặng” dễ khiến tóc khô xơ, gãy rụng và nhanh xẹp sát da đầu. Vì vậy, nên ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, giúp làm sạch và cân bằng da đầu để hỗ trợ tóc phát triển khỏe hơn.

Lựa chọn đúng dầu gội có thể giúp cải thiện độ phồng, tạo cảm giác tóc dày hơn và duy trì sức khỏe da đầu

Cách chọn dầu gội cho tóc mỏng

Lựa chọn đúng dầu gội có thể giúp cải thiện độ phồng, tạo cảm giác tóc dày hơn và duy trì sức khỏe da đầu. Người có tóc mỏng nên ưu tiên dầu gội tạo độ phồng với kết cấu nhẹ để không gây nặng tóc; có thể chọn sản phẩm chứa caffeine giúp kích thích nang tóc và hỗ trợ kéo dài giai đoạn phát triển của tóc, nên để lưu trên da đầu 2-3 phút trước khi xả. Nếu da đầu có gàu hoặc nhạy cảm, nên dùng dầu gội chứa hoạt chất kiểm soát gàu như zinc pyrithione, ketoconazole hoặc selenium sulfide. Ngoài ra, các thành phần như biotin, niacinamide hay chiết xuất nhân sâm, gừng, bạch quả cũng giúp nuôi dưỡng da đầu và tăng độ chắc khỏe cho sợi tóc.

Thành phần nên hạn chế khi chọn dầu gội cho tóc mỏng

Bên cạnh các thành phần có lợi, người có tóc mỏng nên tránh một số chất có thể làm tóc yếu và nhanh mất độ phồng. Sulfate nồng độ cao tuy giúp làm sạch và tạo bọt tốt nhưng dễ khiến tóc và da đầu khô, làm tóc xơ và mất độ mềm tự nhiên nếu dùng thường xuyên. Cồn khô có thể làm mất độ ẩm, khiến sợi tóc giòn và dễ gãy. Silicone giúp tóc mượt tức thì nhưng dễ tích tụ, khiến tóc mỏng trở nên nặng, nhanh bết và giảm độ bồng bềnh.

Cách gội đầu để tóc mỏng trông dày hơn

Bên cạnh việc chọn đúng sản phẩm, thói quen gội đầu cũng ảnh hưởng lớn đến độ phồng và sức khỏe mái tóc. Khi gội, nên massage da đầu nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay trong 3-5 phút, tránh cào mạnh gây tổn thương và rụng tóc; xả sạch dầu gội để tránh bết và nặng tóc; dùng dầu xả đúng cách, chỉ thoa từ thân đến ngọn để không làm tóc xẹp; đồng thời chăm sóc tóc từ bên trong bằng chế độ ăn giàu protein, sắt, kẽm, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và tránh lạm dụng hóa chất tạo kiểu.