Nắng nóng kéo dài: Uống nước thế nào để tránh sốc nhiệt?

Nắng nóng kéo dài: Những lưu ý khi bù nước để phòng sốc nhiệt

Trời nắng nóng khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi, dễ gây khát, mệt mỏi, đau đầu hoặc chóng mặt. Để bù nước hiệu quả, nên uống đều trong ngày thay vì chờ khát mới uống, đồng thời theo dõi màu nước tiểu để nhận biết tình trạng thiếu nước.

Ngoài uống đủ nước, cần nghỉ ở nơi thoáng mát, mặc quần áo rộng rãi, che chắn khi ra ngoài và hạn chế làm việc quá sức dưới trời nắng để phòng nguy cơ sốc nhiệt.

Khi nào chỉ cần nước lọc, khi nào cần bổ sung điện giải?

Không phải lúc nào trời nóng cũng cần dùng nước điện giải. Nếu sinh hoạt nhẹ trong nhà và ít ra mồ hôi, nước lọc là đủ; có thể bổ sung thêm từ canh, súp, sữa, rau và trái cây giàu nước.

Tùy tình huống, bù nước cần linh hoạt: sinh hoạt nhẹ thì uống đều; ra ngoài ít thì uống trước và mang theo nước; lao động nặng cần uống thường xuyên, nghỉ hợp lý và có thể dùng nước điện giải khi ra nhiều mồ hôi; người có bệnh nền nên tham khảo ý kiến y tế.

Nước điện giải chỉ dùng khi cần, không thay thế nước lọc và không nên lạm dụng; không tự ý pha nước muối đậm hoặc dùng viên muối khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và tăng nguy cơ sốc nhiệt

Những sai lầm thường gặp khi bù nước trong ngày nắng nóng

Trong thời tiết oi bức, nhiều thói quen tưởng như giúp giải nhiệt nhanh lại có thể khiến cơ thể khó hồi phục hơn. Một số sai lầm phổ biến gồm: uống quá nhiều nước cùng lúc gây đầy bụng, chỉ uống khi khát khiến cơ thể đã thiếu nước, dùng rượu bia để giải khát làm tăng mất nước, hoặc lạm dụng nước ngọt, trà sữa khiến việc bù nước kém hiệu quả. Bên cạnh đó, cà phê, trà đặc hay nước tăng lực chứa caffeine cũng không nên dùng quá nhiều, và nước đá chỉ giúp dễ uống chứ không thay thế được việc làm mát cơ thể đúng cách.

Ngoài việc bù nước, việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt vẫn rất quan trọng để phòng sốc nhiệt. Khi phải làm việc ngoài trời, nên nghỉ giải lao hợp lý, tìm nơi râm mát và theo dõi phản ứng của cơ thể thay vì cố chịu nóng kéo dài.

Nhận biết sớm dấu hiệu mất nước, kiệt sức do nhiệt và sốc nhiệt

Nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức do nhiệt và sốc nhiệt, vì vậy cần nhận biết sớm để xử trí kịp thời; Mất nước nhẹ thường biểu hiện khát nhiều, khô miệng, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, tiểu ít và nước tiểu sẫm màu. Khi gặp tình trạng này, cần nghỉ nơi mát, nới lỏng quần áo và bổ sung nước từ từ.

Kiệt sức do nhiệt nặng hơn với vã mồ hôi, da lạnh ẩm, buồn nôn, chuột rút, tim đập nhanh; nếu không xử lý kịp có thể tiến triển thành sốc nhiệt.

Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm với dấu hiệu thân nhiệt cao, lú lẫn, co giật, ngất, da nóng đỏ, thở nhanh, cần cấp cứu ngay và làm mát cơ thể; tuyệt đối không cho người bệnh uống nước nếu đang lú lẫn hoặc bất tỉnh.

Cách phòng sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài

Phòng sốc nhiệt cần được thực hiện chủ động ngay từ sớm bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt để thích nghi với thời tiết nắng nóng.

Trước khi ra ngoài, nên uống đủ nước, mang theo nước, mặc đồ thoáng mát, đội mũ, đeo kính râm và hạn chế ra ngoài giờ nắng gắt. Khi làm việc ngoài trời, cần nghỉ giải lao, tìm chỗ râm mát, uống nước đều và dừng ngay nếu có dấu hiệu mệt như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hay tim đập nhanh.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần đặc biệt chú ý và nên tham khảo ý kiến y tế về lượng nước phù hợp trong những ngày nắng nóng.