Ngâm ngũ cốc trước khi nấu: Bí quyết đơn giản giúp tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng

Thứ Sáu, 06:10, 20/03/2026
VOV.VN - Ngũ cốc từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những người theo đuổi chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng việc ngâm hạt trước khi chế biến không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn góp phần nâng cao giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Dưới đây là những lợi ích đáng chú ý của việc ngâm ngũ cốc trước khi nấu.

Tăng khả năng hấp thu dưỡng chất

Khi được ngâm trong nước, các loại hạt bắt đầu “kích hoạt” quá trình sinh học tự nhiên. Điều này giúp giải phóng các vitamin, protein và enzyme có lợi, từ đó giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn. Một số loại hạt còn có thể nảy mầm nhẹ, làm gia tăng giá trị dinh dưỡng vốn có.

Loại bỏ các chất cản trở hấp thu

Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhiều loại ngũ cốc chứa các hợp chất được gọi là “chất kháng dinh dưỡng”, có thể ức chế enzyme tiêu hóa và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất. Việc ngâm hạt giúp làm giảm hoặc vô hiệu hóa các chất này, đồng thời kích thích quá trình phân giải tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Chỉ với một thao tác đơn giản trước khi nấu, ngũ cốc không chỉ trở nên ngon miệng hơn mà còn phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Ngâm ngũ cốc không chỉ giúp loại bỏ các yếu tố gây khó tiêu mà còn làm mềm cấu trúc hạt. Nhờ đó, dạ dày dễ dàng xử lý thức ăn hơn, giảm áp lực cho hệ tiêu hóa và tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng.

Cải thiện hương vị món ăn

Sau khi ngâm, các loại hạt trở nên mềm và dễ chế biến hơn. Khi nấu chín, ngũ cốc có độ mịn, vị ngọt tự nhiên và không còn cảm giác khô cứng như khi chưa xử lý. Điều này giúp món ăn hấp dẫn và dễ thưởng thức hơn.

Rút ngắn thời gian nấu nướng

Ngũ cốc nguyên hạt thường khá cứng, cần nhiều thời gian để nấu chín. Việc ngâm trước giúp hạt đạt độ mềm nhất định, từ đó giảm đáng kể thời gian chế biến, tiết kiệm công sức trong quá trình nấu ăn.

Lưu ý khi ngâm ngũ cốc để đảm bảo dinh dưỡng

Để tận dụng tối đa lợi ích, người dùng cần chú ý một số điểm quan trọng:

Thời gian ngâm phù hợp: Tùy từng loại hạt mà thời gian ngâm có thể dao động từ 30 phút đến vài giờ. Các loại hạt cứng cần ngâm lâu hơn. Riêng những loại giàu chất béo như hạt điều, macca hay hạt thông chỉ nên ngâm khoảng 2-4 giờ để tránh ảnh hưởng đến chất lượng dầu tự nhiên trong hạt.

Dụng cụ ngâm: Nên sử dụng vật chứa bằng thủy tinh hoặc sứ, đồng thời đậy bằng khăn thoáng khí. Tỷ lệ nước và hạt thường là 3:1 để đảm bảo hạt được ngâm đều.

Chế biến ngay sau khi ngâm: Sau khi đạt thời gian ngâm cần thiết, nên sử dụng ngay để đảm bảo chất lượng. Nếu hạt có dấu hiệu lên mùi hoặc để quá lâu, cần loại bỏ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

5 thực phẩm quen mặt nhưng càng ăn ít càng khỏe mạnh, sống lâu

VOV.VN - Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và dài lâu. Tuy nhiên, bí quyết của sự trường thọ không chỉ nằm ở việc bạn "ăn thêm" gì bổ dưỡng, mà còn ở việc bạn biết "cắt bỏ" những gì gây hại. Dưới đây là 6 loại thực phẩm nên hạn chế nếu bạn muốn bảo vệ tế bào và kéo dài tuổi xuân.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
