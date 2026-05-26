Ngất giữa đồng sau 2 giờ gặt lúa dưới nắng gắt

Thứ Ba, 11:14, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người lao động ngoài trời bị say nắng, sốc nhiệt phải nhập viện cấp cứu. Tại Phú Thọ, một người đàn ông ngất giữa đồng sau hai giờ gặt lúa dưới trời nắng, trong khi một trường hợp khác rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng nguy kịch.

Những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận các ca say nắng, sốc nhiệt do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đáng chú ý, có người nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, tiên lượng nặng.

ngat giua dong sau 2 gio gat lua duoi nang gat hinh anh 1
Gặt lúa liên tục dưới trời nắng nóng gay gắt, người đàn ông ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, đau nhức toàn thân. Ảnh ThS. BS Bùi Tất Luật thăm khám cho người bệnh. 

Người bệnh 50 tuổi, ở xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ nhập viện sau khoảng hai giờ gặt lúa dưới trời nắng nóng. Theo người nhà, ông mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau nhức toàn thân nên được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị say nắng, say nóng. Người bệnh được bù nước, điện giải và làm mát khẩn cấp. Sau khoảng một giờ điều trị, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, giảm rõ rệt tình trạng co quắp và đau nhức, hiện sức khỏe ổn định.

Nặng hơn là trường hợp người đàn ông 69 tuổi, ở Thổ Tang, Phú Thọ. Bệnh nhân choáng ngất khi làm việc ngoài đồng, được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao 40 độ C rồi chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Người này hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, thân nhiệt tăng lên 41-42 độ C, huyết áp tụt phải dùng thuốc vận mạch, tiểu ít. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt kèm suy đa tạng.

Người bệnh lập tức được hồi sức tích cực bằng các biện pháp hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi liên tục. Hiện tình trạng vẫn rất nguy kịch.

Theo ThS.BS Bùi Tất Luật, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới nắng nóng khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn.

Khi thân nhiệt tăng quá mức, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo người bị say nắng, say nóng hoặc sốc nhiệt thường có biểu hiện như mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, co quắp tay chân, thở nhanh, tim đập nhanh, buồn nôn, rối loạn ý thức, sốt cao trên 39-40 độ C, lơ mơ hoặc hôn mê.

Để phòng ngừa, người dân nên hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h, uống đủ nước và bổ sung điện giải khi làm việc trong môi trường nắng nóng. Người lao động cần mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, tránh làm việc liên tục dưới trời nắng gay gắt.

Người cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp được khuyến cáo đặc biệt thận trọng trong thời tiết cực đoan. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Như Loan/VTC News
Tag: say nắng sốc nhiệt nắng nóng Phú Thọ cấp cứu lao động ngoài trời gặt lúa thời tiết cực đoan
Tin liên quan

Bác sĩ cảnh báo đột quỵ gia tăng dịp nghỉ lễ, dễ nhầm với say nắng
VOV.VN - Nắng nóng dịp nghỉ lễ làm tăng nguy cơ đột quỵ, bác sĩ cảnh báo nhiều người nhầm với say nắng, trúng gió, bỏ lỡ “giờ vàng” và dễ để lại di chứng nặng.

Vợ "say nắng" đồng nghiệp, nhất quyết đòi ly hôn
Vợ "say nắng" đồng nghiệp, nhất quyết đòi ly hôn

VOV.VN - Vợ "say nắng" đồng nghiệp, nhất quyết đòi ly hôn dù chúng tôi đã sống hơn chục năm và có với nhau 2 con. Tôi đã tìm nhiều cách để kéo vợ trở lại nhưng không được. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn giúp tư vấn giải pháp gỡ rối cho người đàn ông đau khổ.

Say nắng không còn là nỗi lo mỗi mùa hè khi áp dụng bí quyết vàng này
Say nắng không còn là nỗi lo mỗi mùa hè khi áp dụng bí quyết vàng này

VOV.VN - Say nắng không chỉ gây khó chịu với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ say nắng trong mùa hè này?

