Ngủ khi tóc còn ướt: Thói quen nhỏ nhưng hậu quả không hề nhỏ

Thứ Sáu, 06:05, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt khá phổ biến, đặc biệt ở những người bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn không ít ảnh hưởng đến tóc, da đầu và cả sức khỏe tổng thể.

Tóc ướt - trạng thái dễ tổn thương

Tóc được xem là “ướt” khi phần thân tóc và da đầu còn giữ độ ẩm cao, các sợi tóc bết lại và chưa khô hoàn toàn. Tình trạng này thường xảy ra sau khi gội đầu, tắm, vận động ra nhiều mồ hôi hoặc khi môi trường nóng ẩm.

Ở trạng thái ướt, tóc yếu hơn bình thường, độ đàn hồi giảm và dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như ma sát, bụi bẩn hay nhiệt độ. Chính vì vậy, nếu không được chăm sóc đúng cách, tóc rất dễ bị xơ rối, chẻ ngọn và gãy rụng.

Ngủ khi tóc ướt: tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Việc đi ngủ khi tóc chưa khô có thể giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt khi cơ thể đã mệt mỏi. Tuy nhiên, lợi ích này không đáng kể so với những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Gây hư tổn tóc: Khi ngủ, tóc ướt liên tục cọ xát với gối và chăn. Do đang ở trạng thái yếu, các sợi tóc dễ bị tổn thương, dẫn đến khô xơ, rối và gãy rụng nhiều hơn.

Nên duy trì thói quen sấy hoặc hong khô tóc trước khi đi ngủ. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ mái tóc và hạn chế các vấn đề về da đầu

Tăng nguy cơ nấm da đầu: Môi trường ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn và nấm phát triển. Việc để tóc ướt qua đêm có thể làm tăng nguy cơ viêm da đầu, gây ngứa, bong tróc và ảnh hưởng đến sức khỏe tóc.

Dễ phát sinh mụn: Độ ẩm từ tóc có thể thấm vào gối, kết hợp với dầu nhờn và bụi bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến da đầu mà còn có thể gây mụn ở vùng da mặt khi tiếp xúc trực tiếp.

Ảnh hưởng đến sức khỏe: Ngủ với da đầu ẩm trong thời gian dài có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, gây cảm giác mệt mỏi, đau đầu, thậm chí xuất hiện các triệu chứng như sổ mũi, viêm họng sau khi thức dậy.

Làm gì nếu buộc phải ngủ khi tóc còn ướt?

Trong một số trường hợp bất khả kháng, nếu không thể đợi tóc khô hoàn toàn, bạn có thể áp dụng một số cách sau để hạn chế tác hại:

Làm khô tóc tối đa có thể: Dùng khăn mềm thấm nước hoặc sấy ở nhiệt độ vừa phải để giảm độ ẩm trước khi đi ngủ. Tóc càng khô, nguy cơ hư tổn càng thấp.

Giảm ma sát cho tóc: Sử dụng vỏ gối lụa hoặc chất liệu mềm giúp hạn chế lực ma sát giữa tóc và bề mặt tiếp xúc, từ đó giảm nguy cơ gãy rụng.

Dưỡng tóc trước khi ngủ: Có thể sử dụng một lượng nhỏ dầu dừa hoặc dầu xả để tạo lớp bảo vệ, giúp tóc giảm ma sát và giữ độ mềm mượt. Tuy nhiên, cần cân nhắc nếu da đầu dễ tiết dầu.

Gỡ rối tóc trước khi nằm: Chải nhẹ để tóc tơi ra, tránh tình trạng rối và gãy khi xoay trở trong lúc ngủ.

Để hạn chế tác động xấu, nên duy trì thói quen sấy hoặc hong khô tóc trước khi đi ngủ. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ mái tóc và hạn chế các vấn đề về da đầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông
Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, không chỉ các bệnh lý hô hấp gia tăng mà làn da và mái tóc cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Da trở nên khô ráp, nứt nẻ, còn tóc thì xơ rối, gãy rụng nhiều hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da và tóc luôn mềm mượt, khỏe mạnh trong mùa đông?

7 điều mái tóc tiết lộ về sức khỏe của bạn
7 điều mái tóc tiết lộ về sức khỏe của bạn

VOV.VN - Mái tóc có thể tiết lộ rất nhiều điều về bạn, từ những gì bạn ăn cho đến việc bạn có đang dùng thuốc tránh thai hay không.

7 điều mái tóc tiết lộ về sức khỏe của bạn

7 điều mái tóc tiết lộ về sức khỏe của bạn

VOV.VN - Mái tóc có thể tiết lộ rất nhiều điều về bạn, từ những gì bạn ăn cho đến việc bạn có đang dùng thuốc tránh thai hay không.

Mẹo tránh rụng tóc ở nữ giới
Mẹo tránh rụng tóc ở nữ giới

VOV.VN - Rụng tóc là một vấn đề phổ biến mà nhiều phụ nữ gặp phải, ảnh hưởng đến sự tự tin và sức khỏe tinh thần.

Mẹo tránh rụng tóc ở nữ giới

Mẹo tránh rụng tóc ở nữ giới

VOV.VN - Rụng tóc là một vấn đề phổ biến mà nhiều phụ nữ gặp phải, ảnh hưởng đến sự tự tin và sức khỏe tinh thần.

