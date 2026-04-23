Ngủ sớm cơ thể thay đổi thế nào? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Ngủ muộn gây hại cho sức khỏe như thế nào?

Ngủ muộn xuất phát từ nhiều nguyên nhân như áp lực công việc, thói quen giải trí ban đêm, sử dụng điện thoại, caffeine hay nicotine. Căng thẳng, thay đổi nội tiết, ánh sáng từ thiết bị điện tử, môi trường ngủ không phù hợp, ăn quá no trước giờ ngủ hoặc một số bệnh lý cũng khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ.

Thức khuya kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm giảm tập trung, suy giảm trí nhớ và hiệu suất làm việc, đồng thời tăng căng thẳng, lo âu. Về lâu dài, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản và các bệnh về mắt.

Thức khuya kéo dài gây nhiều hệ lụy sức khỏe nhưng vẫn phổ biến, nhất là ở giới trẻ

Ngủ sớm có tác dụng gì?

Những cách giúp bạn ngủ sớm hơn

Người trưởng thành nên hình thành thói quen ngủ trước khoảng 22 giờ, trong khi trẻ em cần đi ngủ sớm hơn để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi từ 7-9 giờ mỗi đêm. Để xây dựng thói quen ngủ sớm, có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản.

Trước hết, cần duy trì không gian phòng ngủ yên tĩnh, sạch sẽ và thoải mái. Môi trường ngủ phù hợp sẽ giúp cơ thể dễ thư giãn và nhanh đi vào giấc ngủ. Đồng thời, nên đi ngủ và thức dậy vào khung giờ cố định mỗi ngày để hình thành nhịp sinh học ổn định.

Việc hạn chế ánh sáng trước giờ ngủ cũng rất quan trọng. Nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ để tránh ánh sáng xanh ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone ngủ. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể dễ ngủ hơn vào buổi tối.

Nếu khó ngủ, có thể tạo thói quen thư giãn như đọc sách, tập yoga nhẹ, tắm nước ấm hoặc uống trà thảo mộc. Ngoài ra, cần tránh sử dụng chất kích thích vào buổi tối, không ăn quá no hoặc ăn muộn trước khi ngủ. Việc kiểm soát căng thẳng, hạn chế ngủ quá nhiều vào ban ngày và chỉ ngủ trưa khoảng 20-30 phút cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ ban đêm.