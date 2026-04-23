中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngủ sớm cơ thể thay đổi thế nào? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Năm, 06:16, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thức khuya kéo dài gây nhiều hệ lụy sức khỏe nhưng vẫn phổ biến, nhất là ở giới trẻ. Ngủ sớm mang lại lợi ích gì, cơ thể thay đổi ra sao và làm thế nào để hình thành thói quen đi ngủ đúng giờ?

Ngủ muộn gây hại cho sức khỏe như thế nào?

Ngủ muộn xuất phát từ nhiều nguyên nhân như áp lực công việc, thói quen giải trí ban đêm, sử dụng điện thoại, caffeine hay nicotine. Căng thẳng, thay đổi nội tiết, ánh sáng từ thiết bị điện tử, môi trường ngủ không phù hợp, ăn quá no trước giờ ngủ hoặc một số bệnh lý cũng khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ.

Thức khuya kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm giảm tập trung, suy giảm trí nhớ và hiệu suất làm việc, đồng thời tăng căng thẳng, lo âu. Về lâu dài, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản và các bệnh về mắt.

Thức khuya kéo dài gây nhiều hệ lụy sức khỏe nhưng vẫn phổ biến, nhất là ở giới trẻ

Ngủ sớm có tác dụng gì?

Ngủ muộn có thể do áp lực công việc, thói quen giải trí ban đêm, sử dụng thiết bị điện tử, caffeine, căng thẳng, thay đổi nội tiết, môi trường ngủ không phù hợp hoặc một số bệnh lý.

Thức khuya kéo dài gây mệt mỏi, giảm tập trung và hiệu suất làm việc, đồng thời tăng căng thẳng. Về lâu dài, thói quen này làm tăng nguy cơ béo phì, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết và các bệnh về mắt.

Những cách giúp bạn ngủ sớm hơn

Người trưởng thành nên hình thành thói quen ngủ trước khoảng 22 giờ, trong khi trẻ em cần đi ngủ sớm hơn để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi từ 7-9 giờ mỗi đêm. Để xây dựng thói quen ngủ sớm, có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản.

Trước hết, cần duy trì không gian phòng ngủ yên tĩnh, sạch sẽ và thoải mái. Môi trường ngủ phù hợp sẽ giúp cơ thể dễ thư giãn và nhanh đi vào giấc ngủ. Đồng thời, nên đi ngủ và thức dậy vào khung giờ cố định mỗi ngày để hình thành nhịp sinh học ổn định.

Việc hạn chế ánh sáng trước giờ ngủ cũng rất quan trọng. Nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ để tránh ánh sáng xanh ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone ngủ. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể dễ ngủ hơn vào buổi tối.

Nếu khó ngủ, có thể tạo thói quen thư giãn như đọc sách, tập yoga nhẹ, tắm nước ấm hoặc uống trà thảo mộc. Ngoài ra, cần tránh sử dụng chất kích thích vào buổi tối, không ăn quá no hoặc ăn muộn trước khi ngủ. Việc kiểm soát căng thẳng, hạn chế ngủ quá nhiều vào ban ngày và chỉ ngủ trưa khoảng 20-30 phút cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ ban đêm.

Thức khuya - “thủ phạm” âm thầm gây béo phì

VOV.VN - Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng tinh thần, việc thức khuya còn tác động tiêu cực đến cơ chế trao đổi chất và điều hòa hormone, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: thức khuya kéo dài tác hại của thức khuya hệ lụy sức khỏe khi thức khuya
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản