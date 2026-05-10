Người cha 38 tuổi chết não sau tai nạn và quyết định xúc động

Người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Ninh rơi vào tình trạng chết não sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nỗ lực phẫu thuật và hồi sức tích cực, anh vẫn không thể tỉnh lại.

Biến cố bất ngờ khiến gia đình vốn đã nhiều khó khăn rơi vào những ngày đau đớn nhất. Người đàn ông từng là trụ cột, là chỗ dựa của vợ và ba con nhỏ, nay nằm bất động trên giường bệnh.

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân người hiến tạng. (Ảnh: BVCC)

Giữa khoảnh khắc tưởng như chỉ còn lại mất mát và tuyệt vọng, gia đình đưa ra quyết định hiến tặng mô, tạng của anh để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác đang từng ngày chờ đợi phép màu.

