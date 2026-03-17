Người có chiều cao khiêm tốn có những lợi thế bất ngờ

Chiều cao khiêm tốn thường bị xem là điều bất lợi, còn vóc dáng cao ráo gắn liền với sự tự tin, nổi bật và nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây lại cho thấy một góc nhìn khác: Người có vóc dáng nhỏ nhắn có thể sở hữu những lợi thế sức khỏe đáng kể, thậm chí liên quan đến tuổi thọ.

Xét về sức khỏe và tuổi thọ, chiều cao khiếm tốn có thể là một lợi thế.

Không thể phủ nhận rằng người cao có những thuận lợi rõ rệt trong sinh hoạt hằng ngày, như dễ dàng với tới các vị trí cao hoặc quan sát tốt hơn trong đám đông. Một số nghiên cứu tâm lý học cũng cho thấy có chiều người cao nhỉnh hơn thường có xu hướng tự tin và đánh giá bản thân tích cực hơn.

Tuy vậy, khoa học sức khỏe lại mang đến câu chuyện khác. Ngày càng nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng vóc dáng nhỏ bé có thể đi kèm với những lợi ích sinh học đáng chú ý.

Điều này đặc biệt đáng quan tâm trong bối cảnh chiều cao trung bình của người Mỹ giảm dần kể từ những năm 1980. Từng nằm trong nhóm quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất thế giới, hiện nay nam giới Mỹ chỉ cao trung bình 1,75m, trong khi nữ giới trung bình khoảng 1,61m, theo số liệu của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia.

Nếu những con số này khiến nhiều người cảm thấy chiều cao khiêm tốn là điều đáng lo ngại, thì các nghiên cứu dưới đây có thể mang lại góc nhìn tích cực hơn khi nêu ra 4 lợi ích mà người thấp bé có thể nhận được.

Nguy cơ mắc ung thư thấp hơn

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất liên quan đến chiều cao là mối liên hệ giữa vóc dáng và nguy cơ ung thư. Nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển năm 2014, thực hiện trên hơn 5 triệu người, cho thấy cứ mỗi 10cm chiều cao tăng thêm thì nguy cơ mắc ung thư tăng khoảng 18% ở phụ nữ và 11% ở nam giới.

Cụ thể, phụ nữ cao có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn khoảng 20%. Nguy cơ ung thư hắc tố da tăng gần 30% cho mỗi 10cm chiều cao tăng thêm ở cả hai giới.

Một phân tích khác của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng cho thấy người cao có nhiều nguy cơ hơn đối với nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư thận, buồng trứng, tuyến tụy, đại tràng và tuyến tiền liệt.

Tỷ lệ tử vong do ung thư cũng có liên quan đến chiều cao. Một nghiên cứu năm 2016 trên người trưởng thành tại Mỹ cho thấy cứ mỗi mức tăng chiều cao, nguy cơ tử vong vì ung thư tăng 7,1% ở nam giới và 5,7% ở phụ nữ.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân của mối liên hệ này. Một giả thuyết phổ biến cho rằng người cao có nhiều tế bào hơn trong cơ thể, đồng thời mức hormone tăng trưởng cao hơn, từ đó làm tăng khả năng xuất hiện các đột biến tế bào dẫn đến ung thư.

Giảm nguy cơ hình thành cục máu đông nguy hiểm

Nghiên cứu năm 2017 trên hơn 2 triệu anh chị em ruột cho thấy ở những người cao hơn, nguy cơ mắc huyết khối tĩnh mạch (VTE), tình trạng hình thành cục máu đông nguy hiểm trong tĩnh mạch, cũng cao thêm đáng kể.

Cụ thể, nam giới dưới 1,60m có nguy cơ cục máu đông thấp hơn 65% so với những người từ 1,88m trở lên. Với nữ giới, ở những người dưới 1,55m, nguy cơ này thấp hơn khoảng 69% so với phụ nữ cao từ 1,83m trở lên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chiều dài chân đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ này. Chân dài hơn đồng nghĩa với hệ thống mạch máu dài hơn, khiến máu cần nhiều thời gian hơn để trở về tim. Dòng máu lưu thông chậm hơn có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tiến sỹ Bengt Zöller, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các nhà khoa học hy vọng yếu tố chiều cao sẽ được xem xét trong việc đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch trong tương lai, dù vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định chắc chắn mối liên hệ này.

Giảm nguy cơ gãy xương hông khi về già

Ở người cao tuổi, gãy xương hông là biến cố y khoa nghiêm trọng, đôi khi còn nguy hiểm hơn cả một số bệnh ung thư do biến chứng lâu dài và khả năng phục hồi kém.

Một phân tích tổng hợp năm 2016 dựa trên 7 nghiên cứu độc lập đã phát hiện mối liên hệ giữa chiều cao và nguy cơ gãy xương hông. Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Theo một giả thuyết, yếu tố quan trọng là trọng tâm cơ thể. Người cao thường có trọng tâm cao hơn, khiến họ dễ mất thăng bằng hơn khi di chuyển hoặc trượt ngã.

Không chỉ vậy, khi ngã, khoảng cách từ cơ thể xuống mặt đất lớn hơn cũng làm tăng lực tác động, khiến nguy cơ chấn thương nặng cao hơn so với người thấp. Nhờ trọng tâm thấp hơn và lực va chạm giảm, người chiều cao khiêm tốn có thể được bảo vệ phần nào trước nguy cơ gãy xương nghiêm trọng khi lớn tuổi.

Có xu hướng sống lâu hơn

Một trong những phát hiện gây chú ý nhất là mối liên hệ giữa chiều cao và tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người thấp bé có thể sống lâu hơn trung bình 2 - 5 năm so với người cao hơn.

Nghiên cứu năm 2014 trên nam giới Mỹ gốc Nhật phát hiện, những người thấp hơn có nhiều khả năng mang biến thể gene FOXO3, một gene liên quan đến tuổi thọ và khả năng bảo vệ cơ thể khỏi quá trình lão hóa.

Tiến sỹ Bradley Willcox cho biết nghiên cứu chia đối tượng khảo sát thành hai nhóm: Người cao 1,57m trở xuống và người cao 1,63m trở lên. Kết quả cho thấy nhóm thấp hơn có tuổi thọ cao nhất, và xu hướng chung là chiều cao càng lớn thì tuổi thọ trung bình càng giảm.

Một nghiên cứu khác cũng ghi nhận, những người có vóc dáng nhỏ thường ít mắc các bệnh mãn tính liên quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt sau tuổi trung niên, đồng thời có tuổi thọ trung bình cao hơn.

Dù các kết quả nghiên cứu mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho người có chiều cao khiêm tốn, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa chiều cao và sức khỏe vẫn còn nhiều điều chưa được lý giải hoàn toàn.

Quan trọng hơn, chiều cao không phải yếu tố quyết định duy nhất đến tuổi thọ hay chất lượng cuộc sống. Các nghiên cứu đều thống nhất rằng lối sống lành mạnh đóng vai trò then chốt.

Chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng hợp lý là những yếu tố có thể tác động mạnh mẽ đến sức khỏe lâu dài, bất kể bạn cao hay thấp. Nói cách khác, chiều cao có thể mang lại một số lợi thế sinh học nhất định, nhưng lựa chọn cách sống mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.