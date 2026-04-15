Người yêu tâm lý, giàu có, nhưng hay "thả thính dạo" trên mạng

Tôi và bạn trai quen nhau hơn 1 năm, anh là người đàn ông mà bạn bè tôi nhìn vào luôn thầm ghen tị với tôi. Anh biết tôi thích uống trà sữa ít đường, biết mua thuốc ngay khi nghe tôi húng hắng ho và chưa bao giờ quên đón tôi mỗi khi tan làm muộn. Anh chiều tôi đến mức đôi khi tôi tự cho mình là một nàng công chúa. Không chỉ vậy, bạn trai tôi có ngoại hình bảnh bao và rất có kinh tế. Anh là mẫu người vừa tinh tế, kinh tế lại tử tế trong mắt tôi. Thế nhưng đến khi tôi phát hiện anh có chiếc điện thoại thứ 2, trong đó là đủ thứ tin nhắn "thả thính", không phải với 1 người mà là 3 cô gái cùng lúc. Anh dùng số điện thoại khác đăng ký zalo mà tôi không hề biết.

Khi phát hiện sự thật, tôi rất sốc, tôi không ngờ bạn trai mình lại là người như vậy. Tôi không biết nên làm gì lúc này, nếu nói ra mọi chuyện, có thể chúng tôi sẽ chia tay, nhưng tôi vẫn rất yêu anh, còn nếu cố gắng coi như không biết gì, tôi sẽ luôn ám ảnh nghĩ đến cảnh anh phản bội mình.

Tôi vẫn đang im lặng, anh vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi như thường ngày. Tôi không biết mình tiếp tục sống trong những cảm xúc giả dối này đến khi nào nữa.