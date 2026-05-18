Nhiều người tự ti vì mắt lệch mí, đâu là cách khắc phục phù hợp?

Nguyên nhân gây lệch mí mắt

Mắt lệch mí, hay sụp mí mắt, là tình trạng mí trên sa xuống che một phần hoặc toàn bộ đồng tử, có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt. Nguyên nhân khá đa dạng, bao gồm bẩm sinh do cơ nâng mí phát triển chưa hoàn thiện, lão hóa khiến cơ mí suy yếu, chấn thương vùng mắt hoặc đầu, biến chứng sau phẫu thuật mắt như mổ đục thủy tinh thể hay điều chỉnh tật khúc xạ.

Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể liên quan đến một số bệnh lý thần kinh như Myasthenia gravis, Horner syndrome, tổn thương dây thần kinh sọ số III, khối u quanh mắt hoặc các bệnh lý như Diabetes, Stroke và các bệnh về cơ.

Biện pháp phẫu thuật cải thiện mắt lệch mí

Đối với những trường hợp lệch mí ảnh hưởng đến thị lực hoặc thẩm mỹ, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp phẫu thuật để nâng mí và cải thiện chức năng của mắt.

Mắt lệch mí không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể cản trở tầm nhìn và sinh hoạt hàng ngày

Phẫu thuật nâng cơ mí

Phương pháp này nhằm loại bỏ phần da chùng và mỡ thừa ở mí mắt trên hoặc dưới, giúp cải thiện diện mạo và nâng mí mắt lên vị trí phù hợp hơn. Trong quá trình thực hiện, bác sĩ sẽ loại bỏ da dư, mỡ thừa và điều chỉnh cơ nâng mí để tạo sự cân đối giữa hai mắt. Sau phẫu thuật, thời gian hồi phục thường kéo dài từ 1-2 tuần.

Phẫu thuật cắt mí

Phẫu thuật cắt mí thường được áp dụng khi cơ nâng mí hoạt động yếu hoặc không đúng chức năng, đặc biệt ở những trường hợp lệch mí bẩm sinh hoặc do yếu tố di truyền. Bác sĩ sẽ tiến hành điều chỉnh cơ nâng mí nhằm cải thiện độ mở của mắt. Sau phẫu thuật, người bệnh có thể gặp tình trạng sưng hoặc bầm nhẹ trong vài ngày đầu, thời gian hồi phục thường từ 1-2 tuần.

Phẫu thuật điều chỉnh mí mắt

Phương pháp này được thực hiện nhằm cải thiện tình trạng lệch mí liên quan đến vấn đề cơ hoặc thần kinh. Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ có thể điều chỉnh hoạt động của cơ nâng mí hoặc áp dụng các kỹ thuật phù hợp khác để cải thiện vị trí và chức năng của mí mắt. Thời gian hồi phục thường tương tự các phương pháp trên.

Các biện pháp phòng ngừa lệch mí

Lệch mí mắt có thể do di truyền, lão hóa hoặc bệnh lý và khó phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường, nhất là với người mắc Myasthenia gravis hoặc Diabetes.

Bên cạnh đó, nên chăm sóc vùng da quanh mắt đúng cách, bảo vệ mắt khỏi chấn thương, duy trì chế độ ăn giàu vitamin A, C, E và uống đủ nước. Với gia đình có tiền sử bệnh mắt bẩm sinh, việc tư vấn di truyền cũng giúp chủ động phòng ngừa tốt hơn.