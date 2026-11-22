Internet là nơi nhiều người tìm đến khi có thắc mắc về sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy có tới 81,5% người trưởng thành tại Mỹ tra cứu trên mạng mỗi khi lo ngại về sức khỏe. Trong khi một số người dùng thông tin để tìm đến dịch vụ chăm sóc phù hợp, những người khác lại dựa vào đó để tự chẩn đoán và điều trị.

Vấn đề là chất lượng các nguồn thông tin trực tuyến rất khác nhau. Ngay cả Wikipedia, nguồn tham khảo lớn nhất và được đọc nhiều nhất thế giới, cũng thường bị chỉ ra những điểm thiếu chính xác trong nội dung sức khỏe. Một số nguồn, đặc biệt trên mạng xã hội, thậm chí có thể gây hiểu lầm.

Hơn nữa, ngay cả bác sĩ có chuyên môn cũng khó, thậm chí không thể chẩn đoán nhiều bệnh chỉ dựa vào triệu chứng. Với những bệnh nghiêm trọng, hậu quả của việc chẩn đoán sai có thể rất lớn.

Tự chẩn đoán bệnh qua mạng có thể khiến bạn hiểu sai triệu chứng, lo lắng quá mức, làm xét nghiệm không cần thiết hoặc điều trị nguy hiểm (Ảnh: Getty)

Những rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh

Trên mạng có rất nhiều thông tin y khoa, bao gồm cả nguồn đáng tin cậy và không đáng tin cậy. Ngay cả khi nội dung trên một trang web chính xác, người không được đào tạo về y khoa vẫn dễ hiểu sai. Việc dùng thông tin trực tuyến để tự chẩn đoán có thể dẫn đến những vấn đề sau:

Quá tin vào kết luận của bản thân: Từ cách hiểu những gì đã đọc, bạn có thể tin chắc mình mắc một bệnh nào đó và không tiếp nhận những cách giải thích khác.

Lo sợ không cần thiết: Khi gặp triệu chứng đáng lo, bạn dễ tập trung vào tình huống xấu nhất, từ đó rơi vào căng thẳng quá mức.

Làm xét nghiệm không cần thiết: Nếu quá chú tâm vào chẩn đoán tự đưa ra qua mạng, bạn có thể yêu cầu thực hiện những xét nghiệm không cần thiết, gây tốn thời gian và tiền bạc.

Dựa vào nguồn thiếu tin cậy: Một trang web trông có vẻ đáng tin không đồng nghĩa với việc nội dung chính xác. Điều này có thể khiến bạn đưa ra kết luận sai.

Thiên kiến xác nhận: Bạn có xu hướng tìm đến những trang web củng cố điều mình đã tin, chẳng hạn cho rằng bản thân sắp chết hoặc có thể khỏi bệnh nhờ những phương pháp điều trị đáng ngờ.

Điều trị nguy hiểm: Tự điều trị một bệnh chưa được xác định bằng thực phẩm bổ sung, thảo dược hoặc các phương pháp thay thế khác có thể gây tác dụng phụ, tương tác và độc tính ngoài dự kiến.

Tự chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tâm thần

Người dùng không chỉ tìm hiểu bệnh thể chất mà còn tra cứu các vấn đề sức khỏe tâm thần. Trong một số trường hợp, việc nhận biết triệu chứng của một rối loạn, chẳng hạn rối loạn lưỡng cực, thúc đẩy họ đi khám để được chẩn đoán và điều trị. Điều này đặc biệt đúng với nhóm tuổi 15-35.

Tuy nhiên, một số người nhận thấy bản thân có những triệu chứng nhất định rồi tự kết luận mà không tìm đến dịch vụ điều trị. Vấn đề là khả năng tự chẩn đoán sai cao hơn khả năng chẩn đoán đúng.

Theo nghiên cứu năm 2023 của Đại học Indiana trên 2.237 sinh viên, với những người tự chẩn đoán trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội, ám ảnh sợ khoảng rộng, rối loạn hoảng sợ và rối loạn lo âu lan tỏa, khả năng kết luận sai cao gấp 5-11 lần khả năng kết luận đúng.

Có nhiều lý do khiến những người nhận biết triệu chứng vẫn không tìm kiếm điều trị. Theo nghiên cứu năm 2020 đăng trên tạp chí Cureus, người trầm cảm có khả năng tìm kiếm thông tin sức khỏe tâm thần trên mạng cao hơn 42% so với tìm đến nhân viên y tế. Sự e ngại này chủ yếu xuất phát từ kỳ thị đối với bệnh tâm thần.

Mạng xã hội và nguy cơ tự chẩn đoán ở thanh thiếu niên

Mạng xã hội là một công cụ có sức ảnh hưởng lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro với người tìm kiếm thông tin sức khỏe. Một mối lo chính là người dùng quen tiếp nhận những mẩu thông tin ngắn, trong khi cách tiếp cận này không phù hợp để bắt đầu tìm hiểu vấn đề y tế.

Các trang thông tin sức khỏe đáng tin cậy dành cho cộng đồng hướng đến sự ngắn gọn nhưng vẫn cố gắng giữ những nội dung thiết yếu. Trong khi đó, Instagram, TikTok và X được xây dựng trên cách truyền tải nhanh, đi thẳng vào nội dung chính.

Ở độ tuổi dễ chịu ảnh hưởng, thanh thiếu niên có thể tin vào thông tin sai lệch từ những bài đăng kiểu “10 dấu hiệu” về các bệnh đang được giới trẻ quan tâm. Một trong những chủ đề phổ biến nhất là rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Theo nghiên cứu năm 2022 trên Tạp chí Tâm thần học Canada, trong 100 video phổ biến nhất về ADHD được đăng trên TikTok, 52% bị phân loại là gây hiểu lầm, chỉ 21% được đánh giá hữu ích.

Có 27% video thuộc nhóm chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Độ chính xác của thông tin trong nhóm này thấp hơn nhiều so với nội dung do nhân viên y tế đăng tải. Dù vậy, những chia sẻ cá nhân lại thường được người dùng TikTok xem nhiều nhất. Thông tin sai lệch tương tự về tự kỷ, lo âu, trầm cảm và rối loạn lưỡng cực cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Sử dụng thông tin sức khỏe trực tuyến có trách nhiệm

Thông tin sức khỏe trên mạng có thể mang lại lợi ích. Một nghiên cứu nhận định đây đang trở thành thành phần ngày càng quan trọng trong quản lý sức khỏe và bệnh tật.

Thông tin trực tuyến phù hợp nhất để:

Tìm hiểu thêm về bệnh đã được chẩn đoán, ngoài những nội dung bác sĩ có thời gian giải thích.

Tìm những phương pháp điều trị mà bạn muốn trao đổi thêm với bác sĩ.

Tìm sự hỗ trợ từ những người cùng mắc một bệnh mạn tính.

Bạn có thể tìm thấy nhiều nội dung muốn trao đổi với bác sĩ. Tuy nhiên, mang theo một tập tài liệu quá dày đến buổi khám thường không giúp ích nhiều.

Thay vào đó, hãy tóm tắt các điểm chính để có thể trao đổi trong thời gian khám. Bạn cũng có thể hỏi bác sĩ về khả năng liên lạc giữa các lần khám thông qua cổng thông tin bệnh nhân trực tuyến.