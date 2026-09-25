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Nội dung bài văn khấn cúng rằm tháng Tám năm 2026

Thứ Sáu, 09:56, 25/09/2026
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VOV.VN - Bên cạnh mâm cỗ, đèn lồng và bánh Trung thu, văn khấn là phần quan trọng trong nghi lễ cúng rằm tháng 8 âm lịch - ngày Trung thu.

Tết Trung thu không chỉ có rước đèn, phá cỗ mà còn là dịp các gia đình chuẩn bị mâm lễ, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong bình an, sung túc. Trong đời sống văn hóa của người Việt, nghi lễ cúng rằm tháng 8 được duy trì như một nét đẹp gắn với ý nghĩa đoàn viên, sum vầy. Rằm tháng 8 cũng là thời điểm trăng tròn và sáng nhất trong năm, được xem là biểu tượng của sự viên mãn, đoàn tụ.

noi dung bai van khan cung ram thang tam nam 2026 hinh anh 1
Gợi ý mâm cúng rằm tháng 8 tại nhà. (Ảnh: Hàn Hương Thủy)

Với trẻ nhỏ, Trung thu là ngày hội rộn ràng với đèn lồng, tiếng trống rước đèn cùng hương vị quen thuộc của bánh nướng, bánh dẻo. Trong khi đó, với người lớn, mâm cỗ cúng rằm cùng bài văn khấn trang nghiêm là lời tri ân gửi tới thần linh và gia tiên, đồng thời gửi gắm mong ước về một mùa trăng viên mãn, gia đình thuận hòa.

Dưới đây là các bài văn khấn cúng rằm tháng 8, gồm văn khấn cúng Thần linh, Thổ công và văn khấn cúng gia tiên.

Văn khấn ngày rằm tháng 8 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần. Con xin kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm Bính Ngọ 2026, gia chủ (chúng) con nhờ ơn Trời Đất, cù lao tiên tổ, chư vị tôn thần, chân thành sắm lễ, hoa trà, hương, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch.

Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ con xin chân thành kính mời các cụ tổ tỷ, tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

noi dung bai van khan cung ram thang tam nam 2026 hinh anh 2
Mâm cỗ Rằm tháng 8.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng phù hộ cho gia đình chúng con được hòa thuận, công việc hanh thông. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn rằm tháng 8 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con xin kính lạy ngài tiền hậu địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là… đang ngụ tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm Bính Ngọ 2026 gia chủ (chúng) con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, Long mạch Tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài nghe thấu lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì chúng con cuộc sống an yên, công việc suôn sẻ, mọi ước nguyện được viên mãn, cầu gì được nấy, tâm đạo rộng mở.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nhật Thùy/VTC News
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