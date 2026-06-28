Ông ngoại 75 tuổi trở thành streamer làm đẹp vì muốn làm điều này cho cháu trai

Ông Chu Vân Xương (75 tuổi) sinh sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thay con chăm sóc cậu cháu ngoại 9 tuổi Cao Cảnh Ngôn vào ban ngày và đều đặn lên sóng livestream bán mỹ phẩm vào ban đêm. Ông Chu thường livestream đến tận khuya và vợ ông cũng luôn thức cùng để bầu bạn, hỗ trợ chồng.

Ông miệt mài làm công việc này suốt 9 năm để có tiền chi trả hóa đơn viện phí của cháu ngoại Cảnh Ngôn, với chi phí lên tới 206.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) mỗi năm.

Trong các phiên livestream, khán giả xem trực tuyến sẽ thấy một ông già vụng về bôi những lớp trang điểm lên mặt, hay quẹt các màu son lên cánh tay để so sánh sắc độ. Dù vậy, cô con gái Chu Vi vẫn tự hào rằng bố thực ra còn trang điểm khéo hơn cả mình.

Ông Chu tâm sự bản thân gánh vác trách nhiệm chăm sóc Cảnh Ngôn không chỉ với tư cách là một người ông, mà trên hết là trách nhiệm một người cha.

Bất chấp định kiến, ông ngoại 75 tuổi trở thành streamer làm đẹp để có tiền chữa bệnh cho cháu.

Chín năm trước, khi mới 6 tháng tuổi, Cảnh Ngôn được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tủy (SMA) - căn bệnh di truyền hiếm gặp làm tổn thương các tế bào thần kinh vận động trong tủy sống, dẫn đến suy yếu cơ tiến triển và gặp các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp.

Tại Trung Quốc, ước tính có khoảng 30.000 ca mắc SMA đang chung sống với bệnh và mỗi năm có thêm 1.200 ca mắc mới. Đáng buồn thay, Cảnh Ngôn lại mắc SMA biến thể nghiêm trọng nhất.

Bác sĩ từng tiên lượng với chị Chu Vi rằng con trai chị chỉ có thể sống được tối đa 18 tháng. Tin dữ ấy như sét đánh ngang tai khiến chị hoàn toàn suy sụp, chỉ biết nhìn con trân trân suốt cả ngày dài trong vô vọng.

Sau đó, chồng của Chu Vi cũng bỏ vợ con mà ra đi. Chứng kiến con gái rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, ông Chu đã quyết định đứng ra gánh vác việc chăm sóc cháu ngoại.

Ông nghẹn ngào nói: “Nó là đứa con gái duy nhất của tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì, cả gia đình này sẽ đau khổ lắm”.

Ông Chu tìm đến khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi địa phương, giả làm người nhà của một bệnh nhân khác để học lỏm các kỹ thuật xoa bóp từ các kỹ thuật viên.

Sau khi thuần thục, ngày nào ông cũng tự tay massage cho Cảnh Ngôn. Ngay cả những lúc ốm đau, ông vẫn đeo nhiều lớp khẩu trang để tránh lây mầm bệnh cho cháu và chưa từng bỏ một buổi massage nào.

Vào năm 2019, loại thuốc đặc trị cho căn bệnh này mang tên Nusinersen đã được phê duyệt tại Trung Quốc. Loại thuốc này được cho là giúp tăng đáng kể tỷ lệ sống sót và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, nhưng chi phí lên tới 103.000 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng) cho mỗi mũi tiêm.

Để có tiền chữa trị, ông Chu phải bán đi căn căn hộ của mình và vay mượn thêm từ họ hàng. Con gái ông ban ngày đi làm ở cơ quan, tối đến cũng lao vào livestream bán hàng.

Vì không một công ty nào chịu thuê một cụ ông ngoài 70 tuổi làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của họ, ông Chu tự mình lấy những món mỹ phẩm mà con gái mua về rồi livestream.

May mắn thay, vào năm 2021, loại thuốc Nusinersen được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế của Trung Quốc. Kể từ đó, chi phí cho mỗi mũi tiêm giảm xuống chỉ còn 4.800 USD (khoảng 126 triệu đồng). Nhờ đó, Cảnh Ngôn cũng ngày càng khỏe mạnh hơn.

Vào những ngày sức khỏe chuyển biến tốt, cậu bé thậm chí có thể đến trường học tập và vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa.

“Bố tôi là siêu nhân, một người cha siêu phàm và một người ông tuyệt vời nhất”, Chu Vi xúc động chia sẻ.

Ông Chu cho biết tâm nguyện lớn nhất của ông là được nhìn thấy Cảnh Ngôn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Cảnh Ngôn rất thích ca hát và đều đặn học hát trực tuyến mỗi ngày. Cậu bé từng thủ thỉ với ông ngoại rằng sau này muốn học đại học ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông Chu liền dịu dàng bảo cháu: “Dù cháu quyết định thế nào, ông cũng sẽ luôn ủng hộ cháu”.