Phát hiện nhóm chó thiên tài có thể học từ mới nhờ “nghe lỏm” chủ nói chuyện

Các nhà khoa học trước đây từng phát hiện ra rằng những chú chó thông minh có thể học tên các món đồ chơi thông qua quá trình vui chơi trực tiếp với chủ. Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới nhất, họ phát hiện ra chúng còn có thể hiểu từ mới thông qua việc "nghe trộm".

Nghiên cứu được tiến hành trên 10 chú chó thuộc nhóm có năng khiếu, bao gồm Basket (giống Border Collie) và Augie (giống Labrador). Trong đó, những chú chó này quan sát chủ của mình cầm một món đồ chơi mới và nói chuyện với một người khác về món đồ đó.

Sau cuộc hội thoại, những chú chó được yêu cầu sang phòng khác để tìm và mang về đúng món đồ chơi đó trong một đống đồ lộn xộn. Kết quả, 7 trong số 10 con đã học được tên của các món đồ chơi mới nhờ nghe thụ động cuộc trò chuyện của chủ.

Ngay khi chủ giấu món đồ chơi trong một chiếc hộp kín rồi mới nói chuyện với người khác, những chú chó này vẫn thực hiện thành công thử thách. Điều này tạo ra sự ngắt quãng giữa việc nhìn thấy vật thể và nghe tên của nó, đòi hỏi khả năng tư duy cao hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu Shany Dror, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Thú y Vienna (Áo) và Đại học Eotvos Lorand (ELTE, Hungary), cho biết những con chó này có thể nghe lỏm chủ của nó nói chuyện với người khác và tự suy ra nghĩa của từ mới mà không cần huấn luyện trực tiếp.

Bà Dror gọi nhóm chó rất hiếm này là "Gifted Word Learner" (GWL - chó học từ thiên phú) do chúng có khả năng học tên đồ vật mới chỉ bằng cách lắng nghe cuộc trò chuyện giữa con người, một kỹ năng mà trẻ nhỏ dùng để học ngôn ngữ.

Cụ thể, những con chó đặc biệt này có khả năng học từ mới vượt trội, thậm chí có thể ghi nhớ hàng trăm tên đồ vật. Khả năng học của chúng được so sánh với trẻ khoảng 18 tháng tuổi. Chúng cũng hiểu nhiều mệnh lệnh hơn các mệnh lệnh quen thuộc như "ngồi" hay "lăn tròn".

Khả năng học qua "nghe lỏm" này rất hiếm gặp ở động vật, trước đây chỉ được ghi nhận ở một số loài như vẹt và vượn. Tuy nhiên, Shany Dror lưu ý rằng vì những chú chó này đều đã trưởng thành, cơ chế não bộ giúp chúng nghe lỏm có thể khác với cơ chế ở trẻ em.

Heidi Lyn, chuyên gia về nhận thức động vật tại Đại học Nam Alabama (Mỹ) cũng cảnh báo rằng không phải chú chó nào cũng có khả năng này. Nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục tìm hiểu xem những chú chó thiên tài này dựa vào manh mối cụ thể nào để học từ.