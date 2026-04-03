中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện nhóm chó thiên tài có thể học từ mới nhờ “nghe lỏm” chủ nói chuyện

Thứ Sáu, 06:30, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng 1 trên tạp chí Science đã mở rộng hiểu biết về giới hạn năng lực của loài chó.

Các nhà khoa học trước đây từng phát hiện ra rằng những chú chó thông minh có thể học tên các món đồ chơi  thông qua quá trình vui chơi trực tiếp với chủ.  Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới nhất, họ phát hiện ra chúng còn có thể hiểu từ mới thông qua việc "nghe trộm".

Nghiên cứu được tiến hành trên 10 chú chó thuộc nhóm có năng khiếu, bao gồm Basket (giống Border Collie) và Augie (giống Labrador). Trong đó, những chú chó này quan sát chủ của mình cầm một món đồ chơi mới và nói chuyện với một người khác về món đồ đó.

phat hien nhom cho thien tai co the hoc tu moi nho nghe lom chu noi chuyen hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Sau cuộc hội thoại, những chú chó được yêu cầu sang phòng khác để tìm và mang về đúng món đồ chơi đó trong một đống đồ lộn xộn. Kết quả, 7 trong số 10 con đã học được tên của các món đồ chơi mới nhờ nghe thụ động cuộc trò chuyện của chủ.

Ngay khi chủ giấu món đồ chơi trong một chiếc hộp kín rồi mới nói chuyện với người khác, những chú chó này vẫn thực hiện thành công thử thách. Điều này tạo ra sự ngắt quãng giữa việc nhìn thấy vật thể và nghe tên của nó, đòi hỏi khả năng tư duy cao hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu Shany Dror, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Thú y Vienna (Áo) và Đại học Eotvos Lorand (ELTE, Hungary), cho biết những con chó này có thể nghe lỏm chủ của nó nói chuyện với người khác và tự suy ra nghĩa của từ mới mà không cần huấn luyện trực tiếp.

Bà Dror gọi nhóm chó rất hiếm này là "Gifted Word Learner" (GWL - chó học từ thiên phú) do chúng có khả năng học tên đồ vật mới chỉ bằng cách lắng nghe cuộc trò chuyện giữa con người, một kỹ năng mà trẻ nhỏ dùng để học ngôn ngữ.

Cụ thể, những con chó đặc biệt này có khả năng học từ mới vượt trội, thậm chí có thể ghi nhớ hàng trăm tên đồ vật. Khả năng học của chúng được so sánh với trẻ khoảng 18 tháng tuổi. Chúng cũng hiểu nhiều mệnh lệnh hơn các mệnh lệnh quen thuộc như "ngồi" hay "lăn tròn".

Khả năng học qua "nghe lỏm" này rất hiếm gặp ở động vật, trước đây chỉ được ghi nhận ở một số loài như vẹt và vượn. Tuy nhiên, Shany Dror lưu ý rằng vì những chú chó này đều đã trưởng thành, cơ chế não bộ giúp chúng nghe lỏm có thể khác với cơ chế ở trẻ em.

Heidi Lyn, chuyên gia về nhận thức động vật tại Đại học Nam Alabama (Mỹ) cũng cảnh báo rằng không phải chú chó nào cũng có khả năng này. Nhóm nghiên cứu dự định tiếp tục tìm hiểu xem những chú chó thiên tài này dựa vào manh mối cụ thể nào để học từ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Guardian và AP
Tag: chó chó thiên tài Mỹ nuôi chó thú cưng chó thông minh nghiên cứu loài chó chó nghe lỏm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muốn uống rượu ít say, đừng bỏ qua bữa ăn "quyết định" này
Cơ thể thay đổi ra sao nếu "nhịn yêu" quá lâu?
Vì sao dân mạng đua nhau viết "nước mắt tháng 3 sẽ hóa thành hạnh phúc tháng 4"?
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản