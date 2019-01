Phủ Tây Hồ tấp nập người đi lễ tạ ngày Rằm tháng Chạp

Phủ Tây Hồ nổi tiếng là địa điểm linh liêng nằm trên bán đảo giữa Hồ Tây thuộc Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Phủ thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị Thánh bất tử trong tín ngưỡng được người Việt sùng bái. Từ sáng sớm ngày rằm tháng Chạp năm Mậu Tuất, dòng người từ khắp nơi đã đổ về phủ Tây Hồ. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, mọi người bằng lòng thành tâm đã tới phủ Tây Hồ để trả lễ cuối năm. Người dân sắp lễ để chuẩn bị mang vào bên trong điện thờ. Lễ phủ được nhiều người chuẩn bị rất kỳ công với hương, oản, hoa quả, tiền vàng… Nhưng cũng có người không “mâm cao cỗ đầy” mà chỉ thành tâm với nén hương, tiền vàng. Dòng người đông đúc trước điện thờ chính của phủ Tây Hồ. Các bàn đặt lễ bên ngoài trước cửa phủ chật kín các mâm hoa quả. Người dân thắp hương, cầu khấn cảm tạ năm cũ và cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới. Gian thờ trong phủ đông nghịt người tới tạ lễ. Các mâm lễ được xếp xung quanh đặc kín dưới điện thờ.

Phủ Tây Hồ nổi tiếng là địa điểm linh liêng nằm trên bán đảo giữa Hồ Tây thuộc Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Phủ thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị Thánh bất tử trong tín ngưỡng được người Việt sùng bái. Từ sáng sớm ngày rằm tháng Chạp năm Mậu Tuất, dòng người từ khắp nơi đã đổ về phủ Tây Hồ. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, mọi người bằng lòng thành tâm đã tới phủ Tây Hồ để trả lễ cuối năm. Người dân sắp lễ để chuẩn bị mang vào bên trong điện thờ. Lễ phủ được nhiều người chuẩn bị rất kỳ công với hương, oản, hoa quả, tiền vàng… Nhưng cũng có người không “mâm cao cỗ đầy” mà chỉ thành tâm với nén hương, tiền vàng. Dòng người đông đúc trước điện thờ chính của phủ Tây Hồ. Các bàn đặt lễ bên ngoài trước cửa phủ chật kín các mâm hoa quả. Người dân thắp hương, cầu khấn cảm tạ năm cũ và cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới. Gian thờ trong phủ đông nghịt người tới tạ lễ. Các mâm lễ được xếp xung quanh đặc kín dưới điện thờ.