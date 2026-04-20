Răng cửa bị xỉn màu có đáng lo? Cách phòng tránh từ sớm

Thứ Hai, 06:14, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Răng cửa bị đổi màu không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất tự tin khi giao tiếp. Tình trạng này có thể do thói quen sinh hoạt, ăn uống hoặc liên quan đến vấn đề răng miệng cần được phát hiện và xử lý sớm.

Răng cửa bị đổi màu là gì? Nguyên nhân gây ra

Răng cửa bị đổi màu là tình trạng răng mất màu tự nhiên do sắc tố thâm nhập vào men hoặc ngà răng, khiến việc chải răng thông thường khó loại bỏ. Hiện tượng này được chia thành nhiễm màu ngoại sinh (bám trên men răng) và nhiễm màu nội sinh (xuất phát từ bên trong ngà răng). Nhiễm màu ngoại sinh thường liên quan đến ăn uống, hút thuốc, vệ sinh răng miệng kém hoặc lão hóa, trong khi nhiễm màu nội sinh chủ yếu do thuốc, rối loạn nội tiết hoặc bệnh lý toàn thân.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm đậm màu

Thực phẩm và đồ uống có màu sậm là nguyên nhân phổ biến khiến răng xỉn màu. Các loại như cà phê, trà, nước ngọt có màu, bánh kẹo nhiều đường… dễ để lại sắc tố bám trên men răng. Nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, các chất này sẽ khiến răng ngả vàng và kém sáng, đặc biệt khi vệ sinh răng miệng không đầy đủ.

Răng cửa bị đổi màu không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất tự tin khi giao tiếp

Thói quen hút thuốc lá

Nicotine và hắc ín trong thuốc lá có thể làm răng ố vàng nhanh chóng. Thời gian hút thuốc càng lâu, mức độ đổi màu càng rõ rệt. Ngoài ảnh hưởng thẩm mỹ, hút thuốc còn làm tăng mảng bám vi khuẩn, cản trở quá trình lành thương và làm nặng thêm các bệnh lý như viêm nướu, nha chu hoặc sâu răng.

Vệ sinh răng miệng chưa đúng cách

Chăm sóc răng miệng không đầy đủ dễ dẫn đến tích tụ mảng bám, cao răng và vi khuẩn, từ đó khiến răng bị xỉn màu. Việc chải răng đúng cách, sử dụng chỉ nha khoa và nước súc miệng giúp làm sạch răng, hạn chế mảng bám và giảm nguy cơ răng đổi màu do thức ăn, đồ uống.

Yếu tố tuổi tác

Theo thời gian, lớp men răng dần bị mài mòn do ăn nhai và quá trình lão hóa tự nhiên. Khi men răng mỏng đi, lớp ngà răng bên trong lộ rõ hơn khiến răng có xu hướng ngả vàng và kém sáng.

Răng chết tủy gây đổi màu

Răng sâu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm hoặc hoại tử tủy. Khi tủy răng chết, răng mất nguồn nuôi dưỡng, trở nên giòn và dần chuyển sang màu xám, tím hoặc đen. Nếu không xử lý, tình trạng này có thể gây viêm quanh chóp, áp xe hoặc mất răng. Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị tủy kết hợp các phương pháp thẩm mỹ như tẩy trắng răng chết tủy hoặc bọc răng sứ.

Các nguyên nhân khác gây đổi màu răng

Ngoài các nguyên nhân thường gặp, răng cửa bị đổi màu còn có thể do nhiễm tetracycline, tăng bilirubin máu, rối loạn porphyrin, nhiễm fluor, yếu tố di truyền hoặc ảnh hưởng từ một số vật liệu nha khoa khiến răng chuyển sang màu vàng, xám hoặc xuất hiện đốm bất thường.

Cách xử lý tình trạng răng bị đổi màu như thế nào?

Tẩy trắng răng: Phương pháp ít xâm lấn, dùng hoạt chất peroxide làm sáng răng. Có thể thực hiện tại nha khoa với thuốc nồng độ cao hoặc tại nhà bằng máng ngậm theo hướng dẫn bác sĩ.

Dán sứ Veneer: Miếng sứ mỏng dán lên mặt ngoài răng giúp che khuyết điểm như răng thưa, sứt mẻ, hình dạng không đều hoặc nhiễm màu. Veneer chống ố màu tốt và có thể duy trì độ trắng sáng lâu dài.

Bọc răng sứ: Dùng mão sứ phủ toàn bộ răng thật, thường áp dụng cho răng hư hỏng nặng, gãy, chết tủy hoặc nhiễm màu nghiêm trọng. Đây là giải pháp cuối cùng vì cần mài nhiều mô răng.

Phòng ngừa răng đổi màu: Chải răng ít nhất hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa và súc miệng sau ăn; hạn chế thực phẩm dễ nhiễm màu, tránh hút thuốc, giảm đồ ngọt và thực phẩm axit. Đồng thời khám răng định kỳ 6-12 tháng và tránh dùng tetracycline cho trẻ nhỏ hoặc phụ nữ mang thai.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: răng cửa bị xỉn màu cách phòng tránh răng bị xỉn màu chăm sóc răng miệng
