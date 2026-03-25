Sai lầm khi uống nước nhiều người mắc phải mà không hề hay biết

Thứ Tư, 06:09, 25/03/2026
VOV.VN - Nước đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể, tham gia vào hầu hết các hoạt động sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bổ sung nước hợp lý để phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe. Việc uống nước đúng cách không chỉ giúp duy trì thể trạng mà còn góp phần phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe.

Vai trò quan trọng của nước đối với cơ thể

Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể và đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống. Dù không cung cấp năng lượng, nước giúp điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, thúc đẩy trao đổi chất và thải độc. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, duy trì làn da khỏe mạnh và hạn chế lão hóa.

Uống nước thế nào cho đúng?

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thói quen uống nước khoa học thay vì uống theo cảm tính:

Uống đều trong ngày: Không nên uống quá nhiều nước trong một lần mà nên chia nhỏ và bổ sung liên tục để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Uống từng ngụm nhỏ: Cách này giúp nước thẩm thấu tốt, tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Không đợi đến khi khát: Cảm giác khát là dấu hiệu cơ thể đã thiếu nước, vì vậy cần chủ động bổ sung sớm.

sai lam khi uong nuoc nhieu nguoi mac phai ma khong he hay biet hinh anh 1
Duy trì thói quen uống nước đúng cách là biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài cho sức khỏe

Bổ sung nước khi vận động: Sau khi tập luyện hoặc hoạt động thể lực, cần uống nước để bù lượng đã mất qua mồ hôi.

Ưu tiên nước ấm: Nước ấm dễ hấp thụ hơn, đặc biệt uống vào buổi sáng có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Lượng nước cần thiết mỗi ngày tùy thuộc vào cân nặng, độ tuổi và mức độ hoạt động. Trung bình, mỗi người cần khoảng 30-40 ml nước/kg cân nặng. Ví dụ, người nặng 60 kg nên uống khoảng 1,8-2,4 lít nước/ngày. Trong điều kiện thời tiết nóng hoặc vận động nhiều, nhu cầu này có thể tăng cao hơn.

Gợi ý thời điểm uống nước trong ngày

Để duy trì thói quen uống nước đều đặn, có thể tham khảo các khung giờ sau:

Buổi sáng sau khi thức dậy: Uống một cốc nước để bù nước sau giấc ngủ

Sau bữa sáng: Bổ sung thêm nước để bắt đầu ngày mới

Trước bữa trưa: Uống nước giúp kiểm soát lượng ăn

Sau nghỉ trưa: Giúp cơ thể tỉnh táo hơn

Buổi chiều: Duy trì sự tập trung khi làm việc

Sau vận động: Bù nước cho cơ thể

Buổi tối: Uống lượng vừa phải để hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Những lưu ý quan trọng

Bên cạnh việc uống đủ nước, cần chú ý một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn:

Hạn chế uống nước quá lạnh vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Không uống quá nhiều nước trong bữa ăn, tránh làm loãng dịch vị

Người mắc bệnh tim mạch, thận, tiểu đường hoặc phụ nữ mang thai cần điều chỉnh lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hạn chế đồ uống có đường, nước ngọt, rượu bia và các chất kích thích vì có thể gây mất nước.

nuoc_ep.jpg

5 thức uống lành mạnh nhưng cũng có thể âm thầm tàn phá sức khỏe

VOV.VN - Trong thế giới thực phẩm hiện đại, ranh giới giữa "lành mạnh" và "gây hại" đôi khi rất mong manh. Có những thức uống luôn xuất hiện với hình ảnh tươi mát, giàu vitamin nhưng thực tế lại tiềm ẩn những mối nguy cho cân nặng, đường huyết và hệ tiêu hóa nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất của chúng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Uống nước lọc tốt nhưng biết thêm thứ này vào, sức khỏe còn “thăng hoa” gấp bội
Uống nước lọc tốt nhưng biết thêm thứ này vào, sức khỏe còn "thăng hao" gấp bội

VOV.VN - Việc uống đủ nước cũng đặc biệt quan trọng cho sức khỏe. Nhưng thực tế, không phải ai cũng biết rằng việc thêm một loại gia vị đặc biệt vào nước có thể giúp lợi ích sẽ tăng lên gấp bội.

Uống nước vào 7 thời điểm “vàng” này thành “thuốc bổ tự nhiên” ít người biết
Uống nước vào 7 thời điểm "vàng" này thành "thuốc bổ tự nhiên" ít người biết

VOV.VN - Việc uống đủ nước là quan trọng, nhưng việc uống nước đúng thời điểm mới là chìa khóa để tối đa hóa lợi ích, từ tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa đến cải thiện chức năng não. Dưới đây là 7 thời điểm "vàng" trong ngày để bạn biến thói quen uống nước thành liều thuốc bổ tự nhiên.

Khát đến mấy cũng không nên uống nước mía vào thời điểm này, cực hại sức khỏe
Khát đến mấy cũng không nên uống nước mía vào thời điểm này, cực hại sức khỏe

VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát tuyệt vời, được nhiều người yêu thích bởi hương vị ngọt mát tự nhiên và khả năng xua tan cơn khát tức thì, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, có những thời điểm không nên uống nước mía mà không phải ai cũng biết, thậm chí còn có thể gây hại cho sức khỏe.

