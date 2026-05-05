Sau khi xông nước lá bao lâu mới được tắm? Không phải ai cũng biết điều này

Thứ Ba, 06:14, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xông nước lá là phương pháp dân gian quen thuộc giúp giải cảm, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu sau khi xông có nên tắm ngay hay không và cần lưu ý gì để tránh ảnh hưởng đến cơ thể.

Xông nước lá là gì?

Xông nước lá là phương pháp dùng hơi nóng từ các loại thảo dược chứa tinh dầu để tác động lên da và đường hô hấp. Nhiệt từ hơi nước giúp giãn mạch, mở lỗ chân lông, trong khi tinh dầu hỗ trợ làm thông thoáng đường thở và kháng khuẩn nhẹ. Phương pháp này thường được áp dụng khi bị cảm lạnh, nghẹt mũi, đau nhức cơ thể hoặc chăm sóc sức khỏe sau sinh.

Xông nước lá có nên tắm không?

Theo các bác sĩ, sau khi xông nước lá không nên tắm ngay lập tức. Nguyên nhân là bởi sau khi xông, nhiệt độ cơ thể tăng lên, lỗ chân lông giãn nở và cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Nếu tắm ngay, đặc biệt là tắm nước lạnh, cơ thể dễ bị co mạch đột ngột, rối loạn thân nhiệt, từ đó làm tăng nguy cơ cảm lạnh hoặc khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Xông nước lá có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu thực hiện đúng cách

Tác dụng của xông nước lá đối với sức khỏe

Hỗ trợ giải cảm, giảm triệu chứng hô hấp

Xông hơi giúp làm ấm cơ thể, kích thích tiết mồ hôi, từ đó hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như nghẹt mũi, sổ mũi hoặc đau đầu do cảm lạnh. Hơi nước nóng cũng giúp làm loãng dịch tiết trong đường hô hấp, giúp người bệnh dễ thở hơn.

Tăng cường tuần hoàn máu

Dưới tác động của nhiệt độ cao, xông hơi giúp mạch máu giãn nở; Lưu thông máu được cải thiện; Giảm cảm giác đau nhức cơ thể. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy thư giãn, dễ chịu sau khi xông.

Hỗ trợ làm sạch da

Quá trình xông giúp lỗ chân lông mở ra, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trên da, từ đó hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cơ địa da và cách chăm sóc sau khi xông.

Giúp thư giãn, cải thiện giấc ngủ

Tinh dầu từ các loại lá như sả, bạc hà, lá chanh có thể tác động nhẹ đến hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Sau khi xông nước lá bao lâu thì được tắm?

Thời gian tắm sau khi xông phụ thuộc vào thể trạng từng người, nhưng tốt nhất nên chờ khoảng 4-6 giờ hoặc tắm vào ngày hôm sau để đảm bảo an toàn. Nếu cần vệ sinh cơ thể sớm, chỉ nên lau người hoặc tắm nhanh bằng nước ấm sau ít nhất 2-3 giờ và tránh tiếp xúc với gió lạnh.

Những lưu ý cần nhớ sau khi xông nước lá

Lau khô mồ hôi và giữ ấm cơ thể

Sau khi xông, cần dùng khăn sạch lau khô mồ hôi, thay quần áo khô thoáng nhưng vẫn đủ ấm. Tránh ngồi trước quạt hoặc điều hòa nhiệt độ quá lạnh.

Bổ sung nước

Xông hơi khiến cơ thể mất nước khá nhiều thông qua việc tiết mồ hôi. Vì vậy, sau khi xông nên uống nước ấm hoặc bổ sung dung dịch điện giải nhẹ nếu cần thiết.

Nghỉ ngơi hợp lý

Nên dành thời gian nghỉ ngơi từ 20-30 phút sau khi xông, tránh vận động mạnh hoặc ra ngoài ngay khi cơ thể chưa ổn định.

Không xông quá lâu

Thời gian xông phù hợp thường kéo dài từ 10-20 phút mỗi lần. Xông quá lâu có thể khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, thậm chí tụt huyết áp nguy hiểm.

Những ai không nên xông nước lá?

Không phải ai cũng phù hợp để xông nước lá. Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chưa kiểm soát, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng đầu), trẻ dưới 2 tuổi và người đang sốt cao trên 38,5 độ C, mất nước hoặc suy nhược cơ thể nên hạn chế hoặc tránh áp dụng phương pháp này để phòng ngừa rủi ro sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Lợi ích tuyệt vời của xông hơi da mặt tại nhà

Sau uống rượu có nên xông hơi để giảm nồng độ cồn?

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không xông hơi cho trẻ mắc Covid-19

