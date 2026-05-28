Say nắng mùa hè: Xử lý thế nào để tránh biến chứng nguy hiểm?

Thứ Năm, 06:11, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ say nắng, đặc biệt ở người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Tình trạng này không chỉ gây mệt mỏi, chóng mặt mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Thế nào là say nắng?

Say nắng (sốc nhiệt) là tình trạng thân nhiệt tăng cao do tiếp xúc lâu với nắng nóng, khiến cơ thể mất khả năng điều hòa nhiệt. Người bệnh có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt lả, da đỏ nóng, tim đập nhanh hoặc thở gấp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nếu không được xử trí kịp thời, say nắng có thể gây tổn thương não, suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến nơi thoáng mát và tiến hành sơ cứu.

Bị say nắng nên làm gì? Cách sơ cứu thế nào?

Khi phát hiện người bị say nắng, cần nhanh chóng đưa đến nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nới lỏng quần áo và làm mát cơ thể bằng khăn ẩm, đặc biệt tại vùng cổ, nách và bẹn. Nếu người bệnh còn tỉnh táo, có thể cho uống từng ngụm nhỏ nước mát hoặc dung dịch điện giải để bù nước. Tránh sử dụng nước quá lạnh, đồ uống có ga, có cồn và không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

say nang mua he xu ly the nao de tranh bien chung nguy hiem hinh anh 1
Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ say nắng, đặc biệt ở người thường xuyên hoạt động ngoài trời

Những điều cần tránh khi sơ cứu người bị say nắng

Say nắng cần được xử trí đúng cách để tránh biến chứng. Không nên tự ý di chuyển người bệnh đi xa nếu tình trạng nặng, không ép ăn uống khi đang buồn nôn hoặc rối loạn ý thức và tránh áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cần theo dõi sát nhịp thở, mạch và mức độ tỉnh táo, nếu xuất hiện khó thở, tím tái hoặc bất tỉnh, phải gọi cấp cứu ngay. Sơ cứu chỉ là bước xử lý ban đầu, người bệnh vẫn cần được theo dõi và thăm khám y tế khi cần thiết.

Những trường hợp cần đưa người say nắng đến bệnh viện

Sau khi sơ cứu, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay nếu có các dấu hiệu như bất tỉnh, co giật, nôn ói liên tục, đau đầu dữ dội kéo dài, mệt lả không thể đi lại, sốt cao, khó thở, tim đập nhanh bất thường hoặc da tím tái, lạnh bất thường. Đây đều là những biểu hiện cảnh báo say nắng nghiêm trọng, cần được can thiệp y tế kịp thời để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Phòng ngừa say nắng thế nào?

Say nắng có thể phòng tránh bằng những biện pháp đơn giản như uống đủ nước, ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10h-16h và sử dụng mũ, nón khi hoạt động ngoài trời. Chủ động bảo vệ cơ thể và bổ sung nước đầy đủ là cách hiệu quả để giảm nguy cơ say nắng trong mùa hè.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
