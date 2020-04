Sống tích cực trong đại dịch, bạn đã làm chưa?

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho cuộc sống của con người đảo lộn, kinh tế khó khăn. Nhiều công ty, cơ sở kinh doanh đóng cửa kéo theo hàng loạt người mất việc. Mọi thói quen cũng phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống mùa dịch Covid-19 từ đi lại, ăn uống, mua sắm…

Thời gian đầu khi dịch bùng phát, nhiều người vẫn chưa quen với việc bị hạn chế đi lại bởi các quán ăn, quán cà phê yêu thích đóng cửa nên không còn chỗ để tụ tập bạn bè. Nhân viên văn phòng phải mang cơm đi ăn trưa. Nếu không có việc gì cần thiết thì họ sẽ ngồi trong văn phòng làm cho đến hét giờ là về nhà. Chị em hạn chế lượn lờ mua sắm, anh em không tụ tập nhậu nhẹt vào cuối giờ chiều hay chơi thể thao đến đêm mới về tới nhà như mọi khi. Phải thay đổi như vậy, nhiều người thấy bức bách khó chịu lắm, ca thán này nọ. Nhưng ca thán thì dịch đâu đã hết ngay. Nhưng rồi dần dần sự ca thán cũng biến mất nhường chỗ cho sự thích nghi.

Khi mà cả xã hội đang gồng mình chống dịch thì không thể tồn tại những kẻ ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân. Hãy nhìn ra bên ngoài, nhìn xa khỏi khoảng sân, ra xa hơn nữa, từ những người nổi tiếng cho đến những người dân bình dị nhất, ai ai cũng hối hả kêu gọi cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19. Nào tặng khẩu trang, đồ bảo hộ, thuốc sát khuất cho các cơ sở y tế, rồi những ly nước hoa quả, bữa ăn trưa được gửi tới đều đặn cho các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch.

Từ thành phố cho tới nông thôn, đâu đâu cùng dâng trào khí thế hừng hực chống dịch như chống giặc. Vẫn còn nhớ hình ảnh cụ già hơn 70 tuổi ở Nghệ An thuộc gia đình khó khăn nhưng đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 50.000 đồng từ tiền bán con gà, hay mới đây 5 cụ già ở Cà Mau hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, già yếu, bệnh tật… nhưng đã gom hết tiền tiết kiệm dành lo "hậu sự” để ủng hộ chống dịch Covid-19.

Bán được con gà, cụ Thanh ở Nghệ An ủng hộ 50.000 đồng cho đoàn vận động.

Hiện ở Thành phố HCM hay Hà Nội và các thành phố khác của Việt Nam xuất hiện nhiều nhóm người đứng lên phân phát gạo, đồ ăn thức uống cho người nghèo chỉ với dòng chữ “Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn thì hãy lấy 1 gói mỗi ngày". Mỗi người một cách cùng Chính phủ chống lại dịch Covid-19. Không cần đao to búa lớn ví như bạn chỉ cần ở trong nhà, hạn chế ra ngoài cũng là cách chung tay chống dịch Covid-19 với cộng đồng rồi.

Ở nhà để giãn cách xã hội cũng là dịp để nhiều người sắp xếp lại cuộc sống, nhìn nhận lại chính mình. Nhiều gia đình, vợ chồng hiểu nhau hơn, bố mẹ gần gũi con cái hơn. Ở nhà, nhiều người được làm những việc mà bao lâu nay chỉ ước thôi mà có thời gian đâu mà thực hiện. Phụ nữ chăm chút từng bữa cơm, chăm lo chồng con, bảo ban con học hành. Đàn ông không còn la cà mà về nhà sớm hơn, đỡ đần vợ con việc nhà, dành thời gian chơi và học cùng con. Những sở thích cá nhân bao lâu nay phải cất giấu thì nay được thực hiện để trọn vẹn giấc mơ.

Thói quan đọc sách trong dịp nghỉ vì dịch Covid-19 cũng được lan tỏa.

Ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội, trên mạng xã hội, chị em đua nhau tham gia phong trào đăng ảnh truyền cảm hứng tích cực. Kèm theo bức ảnh được đăng tải là những dòng cảm xúc hướng tới cuộc sống tích cực và khỏe mạnh. Hội chị em hài lòng với câu nói: "Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ tình huống nào hãy luôn xinh tươi, khỏe mạnh và suy nghĩ tích cực. Năng lượng tích cực sẽ giúp bạn và những người xung quanh đánh bại Covid-19".

Xuất phát từ mong muốn gây dựng thêm quỹ chống dịch Covid-19, đồng thời tạo ra phong trào luyện tập thể thao rèn luyện sức khoẻ cho cộng đồng trong những ngày ở nhà chống dịch Covid- 19, rất nhiều thử thách đã xuất hiện trên cộng đồng mạng. Đa số thử thách đó đều có điểm chung là người đưa ra lời thách đố sẽ đóng góp số tiền tương ứng với kết quả mà người thực hiện hoàn thành. Những thử thách đưa ra chủ yếu là động tác gập bụng, chống đẩy, thời gian plank, tập yoga…

Tập luyện tại nhà nâng cao sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 được chị em áp dụng chăm chỉ.

Phong trào này lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nhiều người đùa rằng: “Những phong trào này giúp kết nối mọi người lại với nhau. Việc thách đấu đó vừa giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, đem lại niềm vui và đặc biệt giúp mọi người vui vẻ và sống tích cực, nghĩ tích cực hơn trong mùa dịch, quan trọng hơn nữa là lại còn quyên góp được tiền cho quỹ phòng chống dịch Covid-19”.

Thời gian ở nhà nhiều khiến phái nữ cũng có dịp trổ tài nữ công gia chánh. Những bữa ăn được đầu tư tỉ mỉ. Nhiều người nói đùa, sau dịch chị em đều trở thành “Master chef”. Hà My công tác tại một tòa soạn báo, công việc làm online nên niềm vui hàng ngày là đăng tải những món ăn của gia đình. Các con của Hà My tỏ ra sung sướng bảo rằng: “Những món mẹ làm ăn ngon hơn cả ngoài hàng. Phở bò, bún hải sản, bún riêu cua ngon lắm. Hết dịch mẹ My mở nhà hàng ăn đi”. Những fan của bánh trái cũng ra sức trổ tài, thể hiện tình yêu qua những chiếc bánh. Mẹ con chị Quyên ở Sài Gòn dành thời gian cùng nhau làm bánh mì bơ tỏi, món bánh đang rất hót trên cộng đồng mạng hiện nay. Hai cậu con trai tự tay làm các công đoạn. Sau ba lần thực hành thì hai cậu con chị Quyên tự tin có thể làm bánh kiếm tiền mua truyện tranh được rồi.

Cậu con trai chị Quyên đang tẩn mẩn làm món bánh mì bơ tỏi.

Khi mà số người mắc Covid-19 trên thế giới vẫn chưa có hồi kết, trách nhiệm của mỗi công dân là hãy sống với những suy nghĩ tích cực để đầy lùi dịch bệnh. Dù làm gì thì đừng quên những lời khuyên của WHO: “Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước khử trùng, không động vào mặt, đeo khẩu trang nếu cần, che miệng bằng giấy khi ho, hắt xì, tránh chỗ đông người... và cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống, luôn ý thức để bảo vệ bản thân và cộng đồng”.

Vậy sống tích cực trong đại dịch Covid-19, bạn đã làm chưa?./.