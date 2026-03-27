Sữa cận “date”: Vẫn dùng được hay nên tránh tuyệt đối?

Thứ Sáu, 06:12, 27/03/2026
VOV.VN - Sữa cận “date” thường được bán với giá hấp dẫn, nhưng không ít người lo ngại về độ an toàn. Thực tế, nếu được bảo quản đúng cách và bao bì còn nguyên vẹn, sữa gần hết hạn vẫn có thể sử dụng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sữa gần hết hạn có dùng được không?

Sữa gần hết hạn vẫn có thể uống được, nhưng mức độ an toàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại sữa, thời gian còn lại trước hạn và điều kiện bảo quản. Trong đó, cách bảo quản đóng vai trò quyết định chất lượng sản phẩm.

Trước khi sử dụng, người tiêu dùng nên kiểm tra nhanh bằng các dấu hiệu cảm quan như mùi, màu sắc và trạng thái. Nếu sữa có mùi chua, vón cục hoặc xuất hiện vị lạ, cần loại bỏ ngay.

Sữa cận hạn không đồng nghĩa với việc kém an toàn. Nếu hiểu rõ đặc điểm từng loại và bảo quản đúng cách, người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe

Lưu ý với từng loại sữa

Sữa tiệt trùng: Loại sữa này có thời hạn dài nhờ xử lý ở nhiệt độ cao. Nếu chưa mở nắp và được bảo quản tốt, sữa vẫn có thể dùng trong thời gian ngắn sau khi hết hạn, tuy nhiên chất lượng dinh dưỡng có thể giảm.

Sữa thanh trùng: Có thời gian sử dụng ngắn và yêu cầu bảo quản lạnh nghiêm ngặt. Với loại này, tuyệt đối không nên dùng khi đã quá hạn do nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Sữa bột: Sữa bột cận hạn vẫn có thể sử dụng nếu được bảo quản kín, khô ráo. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ tình trạng bột. Nếu xuất hiện vón cục, đổi màu hoặc mùi lạ, không nên tiếp tục sử dụng. Đặc biệt, không dùng sữa bột quá hạn cho trẻ nhỏ.

Cách bảo quản sữa đúng cách

Để đảm bảo an toàn, việc bảo quản sữa cần được chú trọng ngay từ khi mua và trong quá trình sử dụng:

Đậy kín nắp sau khi mở để hạn chế vi khuẩn xâm nhập

Không để sữa ở nhiệt độ phòng quá lâu, nhất là trong thời tiết nóng

Bảo quản trong tủ lạnh dưới 4°C, tránh đặt ở cánh cửa

Không uống trực tiếp từ hộp để tránh nhiễm khuẩn.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: sữa gần hết hạn dùng sữa gần hết hạn độ an toàn của sữa gần hết hạn
