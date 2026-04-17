Tắm khuya có thực sự nguy hiểm? Những điều nhiều người vẫn chủ quan

Thứ Sáu, 06:12, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tắm khuya có thể khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, ảnh hưởng tuần hoàn máu và chất lượng giấc ngủ. Thói quen này nếu duy trì thường xuyên còn làm tăng nguy cơ cảm lạnh, chóng mặt và gây tác động không tốt đến sức khỏe.

Tắm khuya có tác hại gì?

Tắm khuya có thể giúp cơ thể thư giãn trong thời gian ngắn, nhưng nếu thực hiện không đúng cách hoặc duy trì lâu dài, thói quen này có thể gây ra nhiều tác động bất lợi. Dưới đây là những ảnh hưởng phổ biến khi tắm muộn vào ban đêm.

Dễ bị cảm lạnh và nhiễm lạnh

Một trong những nguy cơ thường gặp khi tắm khuya là cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Ban đêm, nhiệt độ môi trường thường thấp hơn ban ngày. Khi tắm muộn, đặc biệt bằng nước lạnh hoặc không giữ ấm sau khi tắm, thân nhiệt có thể giảm nhanh.

Sự thay đổi này khiến hệ miễn dịch suy giảm tạm thời, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển. Người tắm khuya vì vậy dễ gặp các triệu chứng như ho, viêm họng, cảm cúm hoặc bệnh đường hô hấp.

Tắm khuya có thể khiến cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột, ảnh hưởng tuần hoàn máu và chất lượng giấc ngủ

Ảnh hưởng đến tuần hoàn máu

Tắm muộn cũng có thể tác động đến quá trình lưu thông máu. Khi cơ thể tiếp xúc với nước, nhất là nước lạnh, mạch máu sẽ co lại để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Sự co giãn đột ngột của mạch máu có thể làm huyết áp biến động, ảnh hưởng đến lưu thông máu. Điều này có thể gây cảm giác chóng mặt, hoa mắt hoặc mệt mỏi sau khi tắm khuya.

Gây rối loạn giấc ngủ

Tắm quá muộn vào ban đêm có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ. Quá trình tắm khiến nhiệt độ cơ thể thay đổi, đồng thời kích thích hệ thần kinh hoạt động.

Nếu tắm sát giờ ngủ, cơ thể chưa kịp ổn định trạng thái nghỉ ngơi, dẫn đến khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Tình trạng này kéo dài có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung trong ngày hôm sau.

Dễ gây chóng mặt, choáng váng

Khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng mà tắm khuya, nguy cơ tụt huyết áp nhẹ có thể xảy ra. Điều này gây cảm giác choáng váng, hoa mắt hoặc mất thăng bằng.

Trong một số trường hợp, tình trạng này làm tăng nguy cơ trượt ngã trong phòng tắm, đặc biệt nguy hiểm nếu không có người hỗ trợ.

Tắm khuya có liên quan đến đột quỵ không?

Tắm khuya có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp. Nguy cơ phụ thuộc vào thời điểm tắm quá muộn (đặc biệt sau 23h), nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh gây biến động huyết áp, và độ tuổi - trong đó người lớn tuổi có nguy cơ cao hơn do khả năng điều hòa thân nhiệt kém.

Lưu ý quan trọng khi tắm ban đêm

Nếu buộc phải tắm muộn, nên tắm nhanh trong 5-10 phút, dùng nước ấm, tránh tắm khi quá no, quá đói hoặc cơ thể mệt. Sau khi tắm cần lau khô, giữ ấm và hạn chế gội đầu ban đêm để giảm rủi ro cho sức khỏe.

Trường hợp nguy hiểm không nên tắm đêm

Người đang bị cảm, sốt, suy nhược; người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao; người vừa uống rượu bia, vận động mạnh; người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ nên tránh tắm khuya vì có thể làm tăng nguy cơ tai biến và biến chứng sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: tắm khuya nguy hiểm cảm lạnh ảnh hưởng tuần hoàn máu tắm khuya không tốt cho sức khỏe
