Tạm thời đóng cửa Phủ Tây Hồ do quá đông người dân đến lễ

Trước tình trạng hàng trăm người dân đã đến lễ Phủ Tây Hồ vào trưa nay (19/8, mùng 1 tháng 7 âm lịch) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ) sẽ tạm thời đóng cửa di tích.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, ông Đỗ Ngọc Long, năm nay, lượng khách đến hành lễ dịp đầu tháng 7 âm lịch giảm non một nửa so với những năm trước. Tuy nhiên, đến trưa ngày 19/8, người dân đến Phủ ngày một đông.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An nhận thấy tình trạng này không an toàn, do vậy quyết định tạm thời đóng cửa di tích từ 16h ngày 19/8 ngăn đường từ các ngả ngã tư để người dân đến lễ được biết.

Chen chúc lễ Phủ Tây Hồ mùng 1 tháng 7 âm lịch bất chấp dịch Covid-19.

Trước đó, mặc dù đã tuyên truyền, song lượng người đổ về Phủ Tây Hồ trong buổi trưa ngày 19/8 rất đông, không đảm bảo giãn cách và phòng dịch. Từ 14h30, lực lượng chức năng đã đặt barie trước cửa Phủ để hạn chế người dân tập trung đông trong di tích nhưng lại xuất hiện tình trạng ùn ứ bên ngoài.

Lực lượng an ninh phường Quảng An phải dựng barie ở cả 2 cổng của Phủ để ngăn người dân không tập trung đông đúc, quá tải trong khuôn viên chùa.

Trước cổng Phủ, Ban quản lý cũng đã bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay nhưng lượng người đến vẫn rất đông, không đảm bảo giãn cách.

Chen chúc lễ Phủ Tây Hồ mùng 1 tháng 7 âm lịch bất chấp dịch Covid-19 VOV.VN - Mặc dù dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng người dân tại Thủ đô Hà Nội vẫn chủ quan trong việc phòng chống dịch.

Ban quản lý phủ Tây Hồ cho biết, mỗi lần sẽ chỉ cho một lượng người nhất định vào lễ bái để tránh tình trạng chen chúc, người quá đông trong khuôn viên phủ.

"Với các trường hợp không đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ nhắc nhở phải đeo thì mới được vào khuôn viên phủ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng liên tục theo dõi và nhắc nhở người dân khi vào phủ nhưng lại kéo khẩu trang xuống hoặc không đeo. Nếu người dân không chịu thực hiện thì chúng tôi kiên quyết mời ra ngoài, không cho vào trong khuôn viên lễ bái" - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết thêm. Trong ảnh: Dòng người xếp hàng chờ để được vào phủ lễ./.