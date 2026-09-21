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Thêm những ký ức đẹp mùa đoàn viên ở Goldmark City

Thứ Hai, 17:18, 21/09/2026
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VOV.VN - Giữa nhịp sống đô thị hối hả, Trung thu là dịp để gia đình sum vầy, trẻ nhỏ vui chơi cùng bạn bè và hàng xóm có thêm thời gian bên nhau. Mỗi mùa trăng vì thế lại góp thêm những ký ức đẹp tại Goldmark City.

Đêm hội của những ký ức tuổi thơ

Từ chiều 19/9, quảng trường Sapphire và Ruby 3 tại Goldmark City nhộn nhịp hơn thường ngày. Trẻ nhỏ háo hức với các trò chơi hoạt náo, nặn tò he, tạo hình bóng…; người lớn ngồi bên nhau, trò chuyện thân tình.

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Các cư dân nhí Goldmark City biểu diễn trong đêm Trung thu

Khi đêm xuống, sân khấu sáng đèn với các tiết mục văn nghệ của cư dân, phần biểu diễn của nghệ sĩ khách mời, múa lân sư rồng và phá cỗ. Nhiều em nhỏ lần đầu đứng trên sân khấu, trong khi những em khác háo hức rước đèn, theo dõi đoàn lân và hòa vào không khí đêm hội.

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Các em nhỏ hào hứng tham gia trả lời câu hỏi nhận quà

Những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu - đèn ông sao, tiếng trống lân, mâm cỗ, trẻ nhỏ quây quần bên gia đình được tái hiện một cách trọn vẹn trong không gian chung của một đô thị hiện đại.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, Trung thu như một khoảng lặng để mọi người chậm lại. Cha mẹ tạm gác công việc, cùng con rước đèn, phá cỗ; hàng xóm có thêm dịp trò chuyện thay vì chỉ lướt qua nhau ở sảnh hay thang máy. Từ những niềm vui giản dị ấy, mỗi mùa trăng lại góp thêm một lớp ký ức cho gia đình và cộng đồng.

Những mùa trăng kết nối các thế hệ

Với những gia đình đã ở Goldmark City từ những ngày đầu, mỗi mùa Trung thu đi qua dường như đều để lại một dấu mốc nhỏ trong ký ức.

Năm 2017, cô bé Thanh Hà theo bố mẹ chuyển về đây khi vừa tròn 5 tuổi. Trung thu đầu tiên tại khu đô thị mới, cô bé và mẹ đã cùng nhau ghi lại kỷ niệm đẹp bên con đường Trung thu 3D. 

Gần một thập kỷ trôi qua, cô bé ngày nào nay đã 14 tuổi. Những trò chơi từng khiến em háo hức có thể đã đổi khác, những không gian của tuổi thơ cũng không còn nguyên vẹn. Chỉ có mùa trăng vẫn trở lại và gia đình cô vẫn ở đây, cùng nhau sum vầy đón Tết đoàn viên.

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Mỗi mùa trăng lại góp thêm ký ức chung cho các gia đình và cộng đồng cư dân Goldmark City

Có lẽ, sự trưởng thành của một đứa trẻ cũng là cách một nơi chốn dần trở thành nhà. Từ những người xa lạ, cư dân quen mặt nhau qua những mùa lễ hội; trẻ nhỏ lớn lên cùng những người bạn cùng khu; những cuộc gặp thoáng qua ở sảnh, hành lang hay thang máy dần có thêm lời chào, câu chuyện.

Từ năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản TN Property Management (TNPM), thành viên ROX Key thuộc hệ sinh thái ROX, đã đồng hành cùng Ban quản trị và cư dân Goldmark City trong các hoạt động cộng đồng, trong đó có chương trình đón Trung thu. Dịp này, TNPM cũng phối hợp tổ chức các hoạt động Trung thu tại một số khu đô thị đang quản lý như Gold Season, Lascata và The Ninety Complex.

Bên cạnh công tác quản lý cảnh quan, tiện ích và dịch vụ, TNPM duy trì các hoạt động dành cho cư dân vào những dịp lễ, Tết và theo mùa trong năm. Từ chương trình Trung thu, Tết Nguyên đán đến các cuộc thi văn nghệ, ảnh, bơi lội..., những hoạt động này tạo thêm không gian để cư dân gặp gỡ, các thế hệ trong gia đình cùng tham gia và những mối quan hệ hàng xóm được hình thành tự nhiên.

Cách tổ chức đời sống cộng đồng cũng nằm trong định hướng phát triển không gian sống của ROX Group: không chỉ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về tiện ích, dịch vụ mà còn tạo ra những trải nghiệm văn hóa, tinh thần, qua đó góp phần hình thành một cộng đồng cư dân gắn kết trong mỗi khu đô thị.

Đêm trăng cổ tích đã khép lại, quảng trường trở về nhịp sống thường ngày. Nhưng mỗi mùa trăng đi qua lại để lại thêm một ký ức chung của nhiều gia đình, của những người hàng xóm và của một cộng đồng đang cùng nhau lớn lên. Bởi đôi khi, một nơi chốn trở thành nhà không chỉ bởi nơi ta sống, mà bởi những kỷ niệm ta cùng nhau tạo nên.

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ROX Tower Goldmark City: Tài sản thông minh nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp

VOV.VN - Với các doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn tăng trưởng ban đầu, văn phòng vừa là nơi làm việc vừa là địa chỉ “định danh thương hiệu”. Việc sở hữu văn phòng cao cấp thay vì đi thuê đang được xem là bước đi chiến lược, không chỉ nâng tầm thương hiệu, đó còn là tài sản chuyển đổi thông minh tối ưu dòng vốn.

CTV Minh Hương/VOV.VN
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