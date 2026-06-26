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Thói quen nhổ tóc bạc: Lợi hay hại cho da đầu và mái tóc?

Thứ Sáu, 06:09, 26/06/2026
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VOV.VN - Tóc bạc là dấu hiệu tự nhiên khi cơ thể giảm sản xuất melanin, chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, di truyền, dinh dưỡng và căng thẳng. Việc nhổ tóc bạc không giúp ngăn tình trạng này mà còn có thể gây ảnh hưởng đến nang tóc và da đầu.

Những điều cần biết về tóc bạc

Tóc bạc là gì?

Tóc bạc xuất hiện khi các tế bào sắc tố trong nang tóc giảm sản xuất melanin - chất quyết định màu tóc. Hai loại melanin chính là eumelanin (đen, nâu) và pheomelanin (vàng, đỏ). Khi melanin suy giảm theo tuổi tác, tóc chuyển dần sang xám, bạc hoặc trắng và kém bóng.

Tình trạng bạc tóc thường diễn ra không đồng đều, xuất hiện rải rác ở thái dương hoặc đỉnh đầu. Chu kỳ sống của mỗi sợi tóc khoảng 2-4 năm nên các vùng tóc bạc có thể khác nhau. Tóc bạc có thể xuất hiện từ sớm nhưng thường rõ hơn sau tuổi 30 ở nam và 35 ở nữ, tùy thuộc vào di truyền và nhiều yếu tố khác.

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Nhiều người cho rằng nhổ một sợi tóc bạc sẽ khiến nhiều sợi tóc bạc khác mọc lên xung quanh

Nguyên nhân khiến tóc bạc là gì?

Tóc bạc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu hụt vitamin (B9, B12, biotin, vitamin D), yếu tố di truyền, stress oxy hóa, bệnh lý (tuyến giáp, rối loạn tự miễn), căng thẳng kéo dài, hút thuốc và tác động từ hóa chất trong thuốc nhuộm tóc hoặc sản phẩm chăm sóc tóc. Những yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melanin, khiến tóc bạc xuất hiện sớm hơn bình thường.

Có nên nhổ tóc bạc không?

Tác hại của việc nhổ tóc bạc

Nhổ tóc bạc chỉ giúp loại bỏ tạm thời sợi tóc đổi màu nhưng không thể ngăn quá trình bạc tóc. Nang tóc vẫn tồn tại và tiếp tục mọc tóc mới sau khi bị nhổ.

Tuy nhiên, việc nhổ thường xuyên có thể làm tổn thương nang tóc, tăng nguy cơ viêm nhiễm, để lại sẹo hoặc khiến tóc thưa, hói ở vùng bị tác động. Tóc mọc lại cũng có thể yếu hơn, dễ gãy và gây hiện tượng mọc ngược, dẫn đến ngứa, khó chịu da đầu. Vì vậy, nhổ tóc bạc không phải là giải pháp được khuyến khích.

Nhổ tóc bạc có làm tăng số lượng tóc bạc hay không?

Nhiều người cho rằng nhổ một sợi tóc bạc sẽ khiến nhiều sợi tóc bạc khác mọc lên xung quanh. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm dân gian và không có cơ sở khoa học.

Mỗi sợi tóc phát triển từ một nang tóc riêng biệt. Khi nang tóc đã giảm hoặc mất khả năng sản xuất melanin, sợi tóc mới mọc lên vẫn sẽ có màu bạc hoặc trắng. Việc nhổ tóc không làm các nang tóc lân cận bị bạc đi, nhưng cũng không thể giúp tóc lấy lại màu sắc ban đầu.

Biện pháp thay thế cho việc nhổ tóc bạc

Thay vì nhổ tóc bạc, nên chăm sóc tóc từ bên trong bằng chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đủ và kiểm soát căng thẳng để duy trì mái tóc khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Một số biện pháp hỗ trợ gồm: dùng dầu dừa để dưỡng ẩm và tăng độ bóng; bổ sung biotin, sắt từ thực phẩm như trứng, cá hồi, hạt và rau xanh; hoặc sử dụng nước ép hành tây thoa lên tóc 1-2 lần/tuần để hỗ trợ cải thiện sức khỏe nang tóc. Ngoài ra, có thể tham khảo các sản phẩm từ thiên nhiên như bồ kết, hà thủ ô để chăm sóc tóc. Nếu tóc bạc xuất hiện nhiều bất thường, nên đi khám để kiểm tra nguyên nhân và tình trạng sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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