Thớt gỗ bẩn lâu ngày? Áp dụng ngay những mẹo này để sạch bong như mới

Thứ Ba, 06:11, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thớt gỗ là vật dụng quen thuộc trong mỗi gian bếp, tuy nhiên lại khá khó vệ sinh nếu sử dụng không đúng cách. Đặc biệt, thớt mới mua hoặc thớt đã bám bẩn lâu ngày dễ tích tụ vi khuẩn, gây mất an toàn thực phẩm. Dưới đây là những cách làm sạch đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

Cách vệ sinh thớt gỗ mới mua

Nhiều người có thói quen sử dụng thớt ngay sau khi mua về mà không xử lý qua, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Để đảm bảo an toàn, nên thực hiện các bước làm sạch ban đầu như sau:

Tráng nước sôi: Sau khi bóc lớp bao bì, đặt thớt vào bồn rửa và tráng đều hai mặt bằng nước sôi để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn ban đầu.

Ngâm nước muối: Hòa khoảng 100g muối với nước, sau đó ngâm thớt trong dung dịch này khoảng 2 giờ. Trong quá trình ngâm, nên lật thớt để muối thấm đều. Sau đó, vớt ra và để khô tự nhiên ở nơi thoáng mát.

Thoa dầu ăn: Khi thớt đã khô, thoa một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt để hạn chế nứt và tăng độ bền. Có thể lặp lại bước này 2-3 lần. Cuối cùng, rửa lại bằng nước rửa chén và tráng nước nóng trước khi sử dụng.

thot go ban lau ngay Ap dung ngay nhung meo nay de sach bong nhu moi hinh anh 1
Nên vệ sinh thớt thường xuyên, phơi nơi khô ráo và thay mới khi thớt có dấu hiệu nứt, mốc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Cách làm sạch thớt gỗ bám bẩn lâu ngày

So với các loại thớt khác, thớt gỗ dễ bám mùi và vi khuẩn hơn. Khi thớt sử dụng lâu ngày, có thể áp dụng các cách sau để làm sạch hiệu quả:

Dùng giấm: Giấm có tính axit nhẹ, giúp khử mùi và diệt khuẩn. Sau khi rửa thớt bằng nước rửa chén, thoa giấm lên hai mặt, để một lúc rồi lau khô.

Dùng nước vo gạo: Nước vo gạo kết hợp với một chút muối có khả năng khử mùi tanh. Ngâm thớt trong dung dịch này vài phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Dùng dầu ô liu: Nhỏ vài giọt dầu ô liu lên bề mặt thớt, xoa đều và để qua đêm. Sáng hôm sau, rửa lại bằng nước rửa chén. Cách này giúp làm sạch và bảo vệ bề mặt gỗ, nên thực hiện định kỳ mỗi tháng.

Dùng oxy già: Oxy già có khả năng sát khuẩn tốt. Có thể lau thớt bằng giấm trước, sau đó dùng khăn thấm oxy già lau lại, rồi rửa sạch bằng nước.

Dùng xà phòng và nước nóng: Với các vết bẩn cứng đầu, dùng miếng mút thấm xà phòng pha nước nóng, chà kỹ nhiều lần rồi rửa lại sạch.

Dùng thuốc tẩy: Pha loãng thuốc tẩy với nước (khoảng 1 muỗng canh cho 1,5 lít nước), xịt lên bề mặt thớt, để khoảng 10 phút rồi rửa lại thật kỹ bằng nước nóng. Cần lưu ý tránh để hóa chất dính vào thực phẩm.

Kết hợp chanh và muối: Đây là phương pháp tự nhiên, an toàn. Dùng chanh chà lên bề mặt thớt, rắc thêm muối rồi chà kỹ theo vòng tròn. Sau đó rửa sạch và để khô.

Việc vệ sinh thớt gỗ đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm mà còn hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, nên vệ sinh thớt thường xuyên, phơi nơi khô ráo và thay mới khi thớt có dấu hiệu nứt, mốc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
