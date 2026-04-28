  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thức dậy đau đầu sau khi ngủ máy lạnh, nguyên nhân từ đâu?

Thứ Ba, 06:12, 28/04/2026
VOV.VN - Máy lạnh giúp làm mát nhưng ở một số người có thể gây đau đầu, buồn nôn hoặc mệt mỏi khi ngủ. Nguyên nhân thường do không khí khô, chênh lệch nhiệt độ, tiếng ồn, chất lượng không khí kém hoặc tình trạng thiếu nước trong phòng điều hòa.

Nguyên nhân ngủ máy lạnh bị nhức đầu

Không khí khô dễ gây mất nước

Sử dụng máy lạnh lâu làm giảm độ ẩm, khiến không khí khô và cơ thể dễ mất nước, nhất là ban đêm. Thiếu nước có thể gây đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi khi thức dậy hoặc thay đổi tư thế.

Nhiệt độ phòng quá thấp gây mệt mỏi

Việc để máy lạnh hoạt động suốt đêm, đặc biệt trong phòng kín hoặc diện tích nhỏ, có thể khiến nhiệt độ giảm sâu. Khi nhiệt độ quá thấp, mạch máu và dây thần kinh vùng đầu dễ co lại, từ đó gây đau đầu hoặc đau nửa đầu. Ngoài ra, ngủ trong môi trường lạnh kéo dài còn ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến cơ thể uể oải, thiếu năng lượng khi thức dậy.

Thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể khó thích nghi

Chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và phòng điều hòa khiến cơ thể khó thích nghi. Khi vào phòng lạnh, mạch máu não co lại, làm giảm lưu lượng máu lên não, dễ gây đau đầu, choáng váng và khó chịu.

Máy lạnh giúp làm mát nhưng ở một số người có thể gây đau đầu, buồn nôn hoặc mệt mỏi khi ngủ (Ảnh: Shutterstock)

Buồn nôn do mùi và vi khuẩn từ máy lạnh

Máy lạnh dùng lâu ngày có thể tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc, phát tán vào không khí gây mùi khó chịu và ảnh hưởng hô hấp. Không khí ô nhiễm trong phòng kín dễ khiến người dùng đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi khi ngủ qua đêm.

Đau đầu do tiếng ồn từ máy lạnh cũ

Một nguyên nhân khác là tiếng ồn từ máy lạnh đã sử dụng lâu năm hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật. Thiết bị có thể phát ra tiếng ù, rung hoặc lạch cạch liên tục suốt đêm.

Tiếng ồn kéo dài làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây căng thẳng thần kinh. Điều này có thể khiến người dùng thức dậy với cảm giác mệt mỏi, đau đầu hoặc thiếu tỉnh táo.

Đau đầu do viêm xoang khi dùng máy lạnh

Người bị viêm xoang thường nhạy cảm với không khí lạnh và khô. Khi ngủ trong phòng điều hòa, niêm mạc mũi xoang dễ bị kích ứng, khiến triệu chứng trở nên nặng hơn.

Tình trạng nghẹt mũi, đau đầu, khó thở có thể xuất hiện rõ hơn vào buổi sáng. Với người có cơ địa dị ứng, việc sử dụng máy lạnh kéo dài còn làm tăng nguy cơ mệt mỏi và đau đầu.

Cách khắc phục tình trạng đau đầu, mệt mỏi do ngồi máy lạnh

Nếu bị đau đầu, buồn nôn khi ở phòng điều hòa, bạn nên ra nơi thoáng khí nghỉ ngơi, uống đủ nước và massage nhẹ vùng đầu, cổ. Nếu không cải thiện, có thể dùng thuốc giảm đau theo kê đơn của bác sĩ.

Một số lưu ý khi dùng máy lạnh để tránh đau đầu

Để hạn chế đau đầu khi dùng máy lạnh, nên điều chỉnh nhiệt độ từ từ, tránh chênh lệch lớn giữa trong và ngoài phòng; duy trì mức khoảng 25-27°C; tận dụng chế độ ngủ hoặc hút ẩm để tránh không khí khô; đồng thời không lạm dụng máy lạnh, nên mở cửa thông gió khi thời tiết mát. Điều chỉnh hợp lý giúp ngủ ngon và giảm mệt mỏi.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Vì sao ngủ trưa dậy lại cảm thấy đau đầu, mệt mỏi và uể oải hơn trước?
VOV.VN - Ngủ trưa giúp phục hồi năng lượng, nhưng tại sao nhiều người khi thức dậy lại cảm thấy đau đầu, mệt mỏi và uể oải hơn trước?

Đau đầu: Khi nào chỉ là phản ứng thông thường, khi nào cần đi khám?
VOV.VN - Đau đầu là tình trạng rất phổ biến. Có người chỉ đau thoáng qua vài giờ rồi tự hết, nhưng cũng có trường hợp đau kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy khi nào đau đầu chỉ là bình thường và khi nào là dấu hiệu cần đi khám?

“Giải mã” những cơn đau đầu
VOV.VN - Đau đầu là một trong những vấn đề thường gặp trong lĩnh vực thần kinh. Đau đầu có thể không có nguyên nhân hoặc do một số nguyên nhân thường được bỏ qua.

