English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tôi 62 tuổi kiệt sức lo viện phí cho mẹ già, con trai 30 tuổi vẫn xin tiền

Thứ Tư, 10:12, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù nghỉ hưu, tôi chưa được an hưởng tuổi già mà oằn vai vì hai gánh nặng; một bên là mẹ già 90 tuổi cần tiền chữa bệnh, một bên là con 30 tuổi suốt ngày xin tiền.

Ở tuổi 62, cái tuổi lẽ ra phải được thảnh thơi hưởng thành quả lao động của cả đời người, bước vào giai đoạn an nhàn của người nghỉ hưu, tôi vẫn phải làm việc quần quật không ngưng nghỉ, cố gắng kiếm tiền vì hai thế hệ trên và dưới tôi đều cần tôi chu cấp.

toi 62 tuoi kiet suc lo vien phi cho me gia, con trai 30 tuoi van xin tien hinh anh 1
Ở tuổi ngoài 60 rơi vào cảnh chăm mẹ già, lo cho con cái. Ảnh minh hoạ - nguồn AI

Mẹ tôi năm nay 90 tuổi, cái tuổi như ngọn đèn trước gió. Mấy năm gần đây, sức khỏe của cụ suy giảm rất nhiều, vào ra bệnh viện như cơm bữa và những đợt như vậy ngày càng dài. Vốn cụ chỉ mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, tiểu đường, nhưng vì lớn tuổi và có lần bị tai biến nhẹ nên ngày càng yếu, phụ thuộc nhiều hơn vào việc chăm sóc đặc biệt và điều trị y tế.

Chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm, sản phẩm bồi bổ... ngốn sạch số tiền lương hưu ít ỏi và và gặm dần khoản tiết kiệm tích lũy cả đời của vợ chồng tôi. Số tiền chúng tôi làm thêm thực sự không đáng kể.

Chăm sóc một người già 90 tuổi không chỉ đòi hỏi sức lực, sự kiên nhẫn mà còn cả tinh thần thép lẫn tài chính ổn định. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện hay từ người nhà báo tin mẹ mệt, tim tôi lại thắt lại, ngoài nỗi sợ cho sức khỏe của mẹ là nỗi lo về những hóa đơn sắp phải thanh toán. Chị gái cũng già yếu, lại ở xa nên không thể chia sẻ nghĩa vụ chăm mẹ; thỉnh thoảng chị có gửi cho ít tiền nhưng chỉ như muối bỏ bể.

Ngoài áp lực tiền bạc, ở tuổi lục tuần, cơ thể tôi xuống cấp rõ rệt; đặc biệt là xương khớp thường xuyên “biểu tình”. Những cơn đau lưng, mất ngủ kéo dài vì thức đêm trông mẹ khiến tôi suy kiệt. Vợ tôi kém tôi 2 tuổi, phải cùng tôi gánh vác nên sức khỏe cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhiều lúc đứng ở hành lang bệnh viện ngột ngạt, tôi tự hỏi vợ chồng tôi phải gồng gánh thế này đến bao giờ, và khi chính mình gục ngã thì ai sẽ lo cho mẹ?

Bạn bè ở tuổi này nếu không được con cái đỡ đần thì cũng đã nhẹ gánh, không phải lo cho chúng nữa; nhưng tôi lại khác. Con tôi đã ở tuổi “tam thập nhi lập” nhưng chưa hoàn toàn độc lập, vẫn cần cha mẹ hỗ trợ chứ đừng nói đến chuyện làm chỗ dựa cho cha mẹ.

Sau khi mất việc, con trai tôi rất cố gắng để tìm việc làm mới, gửi CV đến cả trăm chỗ nhưng không thành công. Hiện tại nó chạy xe công nghệ để nuôi gia đình nhỏ. Con dâu tôi chưa thể đi làm vì bận chăm cặp sinh đôi mới hơn một tuổi, ốm vặt suốt ngày.

Số tiền con kiếm được rất khó để trang trải cuộc sống nên chúng tôi buộc phải hỗ trợ, tháng nào cũng phải cho tiền. Trước đây vợ chồng tôi nghĩ chuyện này chỉ là tạm thời trong giai đoạn khủng hoảng của con, nhưng cả năm trôi qua vẫn chưa có sự thay đổi. Chi phí cho mẹ già ngày càng lớn nên chỉ mấy triệu đồng giúp con một tháng cũng gây quá tải.

Ngẫm lại hoàn cảnh của mình, tôi nhận ra một sai lầm lớn mà chắc nhiều người khác cùng thế hệ cũng mắc phải, đó là không có kế hoạch tích lũy tài chính đủ tốt và đủ sớm để tạo nền tảng vững chắc cho tuổi già. Khi còn trẻ, tôi làm việc chăm chỉ nhưng lại dồn mọi nguồn lực để lo cho con cái, lo ăn học, mua nhà, lo công việc cho con, nghĩ rằng chỉ cần lo được chu toàn cho con thì nửa đời sau của mình sẽ ổn, đến khi mình thành người già mới thấy cách nghĩ “trẻ cậy cha, già cậy con” dường như không phù hợp nữa.

Tài sản tích lũy, quỹ dự phòng của vợ chồng tôi quá mỏng, nếu những năm tháng tuổi già cứ bình lặng trôi qua thì không sao, nhưng nếu có sự cố ốm đau hay gánh nặng tài chính lớn hơn dự kiến (trước đây tôi không bao giờ nghĩ con trai 30 tuổi vẫn cần bố mẹ hỗ trợ) thì không đủ. Nhu cầu tiền bạc tăng thêm nhưng khả năng kiếm tiền lại chỉ bằng một góc so với trước.

Con trai tôi là con một, khoảng 20 năm nữa sẽ phải gánh hai người già tuổi ngoài 80, khi mà hai đứa con của nó còn chưa tốt nghiệp đại học. Càng nghĩ tôi càng thêm lo lắng, có phải nhiều năm sau, con trai cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh giống như tôi?

Văn Hùng/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chăm sóc bố mẹ chồng nhưng khi chia tài sản, con dâu lại chỉ như "người dưng"
Chăm sóc bố mẹ chồng nhưng khi chia tài sản, con dâu lại chỉ như "người dưng"

VOV.VN - Sau nhiều năm làm dâu, luôn vun vén, chăm sóc gia đình chồng nhưng khi bố mẹ chồng chia tài sản, nàng dâu lại chỉ như "người dưng", không được đứng tên trên sổ đỏ.

Chăm sóc bố mẹ chồng nhưng khi chia tài sản, con dâu lại chỉ như "người dưng"

Chăm sóc bố mẹ chồng nhưng khi chia tài sản, con dâu lại chỉ như "người dưng"

VOV.VN - Sau nhiều năm làm dâu, luôn vun vén, chăm sóc gia đình chồng nhưng khi bố mẹ chồng chia tài sản, nàng dâu lại chỉ như "người dưng", không được đứng tên trên sổ đỏ.

Chồng coi chăm sóc bố mẹ anh ấy là nghĩa vụ mà không đoái hoài đến cha mẹ tôi
Chồng coi chăm sóc bố mẹ anh ấy là nghĩa vụ mà không đoái hoài đến cha mẹ tôi

VOV.VN - Khi tôi ngỏ ý muốn gửi biếu bố mẹ mình chút ít sửa nhà thì chồng giãy nảy nói rằng công việc đằng nhà tôi đã có con trai ông bà lo, tôi đi lấy chồng rồi thì phải lo việc nhà chồng.

Chồng coi chăm sóc bố mẹ anh ấy là nghĩa vụ mà không đoái hoài đến cha mẹ tôi

Chồng coi chăm sóc bố mẹ anh ấy là nghĩa vụ mà không đoái hoài đến cha mẹ tôi

VOV.VN - Khi tôi ngỏ ý muốn gửi biếu bố mẹ mình chút ít sửa nhà thì chồng giãy nảy nói rằng công việc đằng nhà tôi đã có con trai ông bà lo, tôi đi lấy chồng rồi thì phải lo việc nhà chồng.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản