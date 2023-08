Tôi và người yêu bên nhau cũng 2 năm rồi và đang bàn đến chuyện cưới xin. Nhưng hiện tại, vì thái độ của người yêu, tôi phân vân không biết có nên hoãn cưới.

Người yêu nhỏ hơn tôi 5 tuổi, năm nay đã 25 tuổi rồi nhưng tính cách rất trẻ con, do được bố mẹ nuông chiều từ bé. Nhà cô ấy có 2 anh trai, hiện đều đã lấy vợ và ra riêng, chỉ có cô ấy sống cùng cha mẹ.

Tôi muốn hoãn cưới chỉ vì một câu nói của người yêu (ảnh minh họa)

Do đám cưới đã gần kề, hai gia đình đang lên kế hoạch cho đám cưới. Vì thế, giữa chúng tôi có nhiều bất đồng quan điểm. Người yêu tôi muốn mua một chiếc váy cưới, giá lên đến 30 triệu. Cô ấy không muốn thuê váy cưới mà muốn một chiếc váy được đặt may riêng vì cho rằng đây là dịp đặc biệt cả đời người mới có một lần. Chưa hết, cô ấy cũng muốn làm đám cưới thật to, muốn tôi thuê hẳn Maybach đến rước dâu.

Gia đình hai bên cũng gọi là khá giả, nhưng những gì cô ấy muốn chi cho đám cưới đều vượt quá kế hoạch ban đầu. Tôi lựa lời nói với cô ấy, cho rằng chi như vậy thì nhiều quá. Cô ấy nói lại rằng: "Đám cưới là dịp trọng đại, tất nhiên phải chi lớn; còn tiền là vật ngoài thân, tiêu hết thì kiếm lại được". Cô ấy cũng nói thẳng, nếu tôi ki bo như thế thì cô ấy sẽ về bảo bố mẹ chi trả hết cho đám cưới, không cần nhà tôi trả một xu.

Tôi không biết, vì cô ấy bực tức nên nói ra những lời này, hay là cô ấy nghĩ vậy thật. Nếu là thật thì chúng tôi bất đồng quan điểm quá nhiều và tính người yêu tôi chưa trưởng thành. Cô ấy coi nhẹ đồng tiền, không biết tiết kiệm như vậy thì sau này ở với nhau, có con cái sẽ sống ra sao? Điều này làm tôi khó nghĩ, muốn hoãn lại đám cưới, chờ vài năm nữa cho người yêu trưởng thành hơn thì có nên không?