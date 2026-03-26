Trà xanh giúp giảm hôi miệng: Giải pháp tự nhiên, dễ thực hiện

Thứ Năm, 06:09, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trà xanh, giàu polyphenol và catechin, được xem là giải pháp tự nhiên hỗ trợ giảm hôi miệng nhờ khả năng kháng khuẩn, ức chế hợp chất gây mùi và cải thiện hơi thở khi sử dụng đúng cách.

Một số cách sử dụng trà xanh hiệu quả

Súc miệng bằng nước trà xanh: Pha trà với nước nóng, để nguội rồi dùng súc miệng sau khi đánh răng. Cách này giúp giảm vi khuẩn kỵ khí và hạn chế hình thành hợp chất gây mùi. Có thể duy trì 1-2 lần mỗi ngày.

Uống trà xanh sau bữa ăn: Một cốc trà ấm sau khi ăn giúp giảm mùi phát sinh từ quá trình phân hủy thức ăn, đồng thời hỗ trợ bảo vệ niêm mạc miệng và hệ tiêu hóa.

Nhai lá trà xanh tươi: Lá trà tươi sau khi rửa sạch có thể nhai trực tiếp để giải phóng hoạt chất kháng khuẩn, đồng thời kích thích tiết nước bọt - yếu tố quan trọng giúp làm sạch khoang miệng.

tra xanh giup giam hoi mieng giai phap tu nhien, de thuc hien hinh anh 1
Việc duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách kết hợp với các biện pháp hỗ trợ tự nhiên như sử dụng trà xanh có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng hôi miệng

Bổ sung trà xanh trong chế độ ăn: Sử dụng trà xanh hợp lý giúp kiểm soát vi khuẩn và cân bằng hệ vi sinh. Tuy nhiên, không nên uống quá đặc hoặc quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến men răng và khả năng hấp thu vi chất.

Lưu ý, người có bệnh dạ dày hoặc nhạy cảm với caffeine cần cân nhắc khi sử dụng. Sau khi uống trà, nên súc lại bằng nước sạch để hạn chế nguy cơ xỉn màu răng.

Nguyên nhân phổ biến gây hôi miệng

Hôi miệng có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, chủ yếu liên quan đến khoang miệng hoặc các bệnh lý khác trong cơ thể:

Bệnh răng miệng: Viêm nướu, viêm nha chu, sâu răng hay mảng bám tích tụ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh mùi.

Vệ sinh kém: Chải răng không đúng cách, không làm sạch lưỡi hoặc bỏ qua chỉ nha khoa khiến thức ăn tồn đọng.

Khô miệng: Giảm tiết nước bọt làm mất đi cơ chế làm sạch tự nhiên của khoang miệng.

Chế độ ăn uống: Thực phẩm có mùi mạnh như tỏi, hành, rượu bia dễ làm hơi thở nặng mùi.

Bệnh tai mũi họng: Viêm xoang, viêm amidan hoặc viêm họng mạn tính có thể gây mùi do tích tụ dịch và vi khuẩn.

Bệnh lý toàn thân: Một số bệnh như tiểu đường, gan, thận hoặc rối loạn tiêu hóa cũng có thể biểu hiện qua hơi thở bất thường.

Thói quen sinh hoạt: Hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên làm thay đổi môi trường vi sinh trong miệng, khiến tình trạng hôi miệng trầm trọng hơn.

Việc duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách kết hợp với các biện pháp hỗ trợ tự nhiên như sử dụng trà xanh có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng này.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?
VOV.VN - Trà xanh tươi là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?
VOV.VN - Trong xu hướng làm đẹp, trà xanh ngày càng được ưa chuộng nhờ những lợi ích đáng chú ý đối với làn da. Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà xanh còn chứa nhiều hợp chất sinh học giúp hỗ trợ bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi sử dụng đúng cách.

Uống trà xanh tác động đến huyết áp ra sao?
VOV.VN - Trà xanh không chỉ là thức uống quen thuộc mà còn có tác động tích cực đến huyết áp và sức khỏe tim mạch. Uống trà xanh đúng cách có thể giúp mạch máu thư giãn, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

