Trái đất đối mặt với dự báo 5 năm nóng kỷ lục

Thứ Năm, 15:39, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo dự báo mới từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), trái đất gần như chắc chắn sẽ liên tục phá vỡ các ngưỡng an toàn về khí hậu, nắng nóng và xô đổ kỷ lục về năm nóng nhất trong vòng 5 năm tới.

Các chuyên gia dự báo có tới 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu giai đoạn 2026-2030 sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp - mức giới hạn được thiết lập trong Hiệp định Paris 2015 nhằm tránh những hậu quả thảm khốc.

Cứ mỗi 0,1 độ C tăng thêm đều kéo theo hậu quả nghiêm trọng hơn về thiên tai, từ lũ lụt, nắng nóng cho đến các cú sốc về giá lương thực và nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật.

trai dat doi mat voi du bao 5 nam nong ky luc hinh anh 1
“Siêu El Nino” có thể khiến 2026 trở thành năm nóng nhất lịch sử. (Ảnh minh họa).

Báo cáo nhấn mạnh tốc độ nóng lên đang diễn ra nhanh hơn dự kiến, với ước tính nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm 0,25 độ C chỉ trong một thập kỷ. Sự gia tăng này được thúc đẩy một phần bởi hiện tượng El Nino tự nhiên, vốn có khả năng kéo dài đến năm 2028.

Đặc biệt, khu vực Bắc Cực được dự báo sẽ nóng lên nhanh gấp 3,5 lần so với phần còn lại của thế giới do vòng lặp tan băng. Trong khi đó, lưu vực sông Amazon đối mặt với nguy cơ khô hạn nghiêm trọng và cháy rừng, đe dọa biến khu vực này từ “lá phổi” hấp thụ carbon thành nguồn phát thải, làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trước những dự báo đáng lo ngại này, Thư ký điều hành của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell khẳng định các nỗ lực toàn cầu hiện nay vẫn chưa đủ để ngăn chặn đà nóng lên của Trái đất. Việc các nước vẫn tiếp tục đốt khối lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt đang gây ra những thiệt hại nặng nề về con người và kinh tế thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đào Trang/VOV1
Tag: VOV trái đất nắng nóng nắng nóng kỷ lục El Nino Siêu El Nino biến đổi khí hậu
Châu Âu nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu trong 40 năm qua

VOV.VN - Xu hướng tiêu cực của nhiệt độ cao sẽ tiếp tục trong nhiều thập kỷ, trong khi băng tan và mực nước biển dâng sẽ không dừng lại trong nhiều năm nữa.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm bão mạnh hơn

VOV.VN - Hiện nay, Việt Nam mới chỉ cảnh báo các loại hình thiên tai như giông lốc, vòi rồng và mưa đá trước 15 - 30 phút.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu kìm hãm tăng trưởng kinh tế

Đây là lời cảnh báo được đưa ra trong báo cáo của Hội thảo "Giám sát tính dễ bị tổn thương do khí hậu" công bố ngày 18/10.

