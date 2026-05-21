中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trầm cảm ở người cao tuổi và hành trình tìm lại sự an nhiên

Thứ Năm, 06:16, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, đằng sau những cánh cửa đóng kín là một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Đó không phải là cuộc chiến với bệnh tật, mà là cuộc chiến tâm lý mang tên “trầm cảm” ở người cao tuổi.

Việc nghỉ hưu, con cái ra ở riêng hay sự ra đi của bạn bè cùng tuổi… thường đẩy người già vào trạng thái hụt hẫng, cô đơn. Theo Công bố nghiên cứu quốc gia về các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người già Việt Nam đăng trên PLoS One (10/5/2024), tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi tại Việt Nam khá cao, khoảng 20,2%.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Trâm, Khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, vấn đề trầm cảm và lo âu ở người cao tuổi thường khá phổ biến vì ở giai đoạn này cơ thể và cuộc sống người cao tuổi sẽ xảy ra nhiều biến đổi về mặt nhận thức, tâm lý xã hội, nếu kéo dài thì sẽ dẫn tới trầm cảm và lo âu.

Trầm cảm ở người cao tuổi không ồn ào như áp lực deadline của người trẻ mà đến từ những điều rất đỗi đời thường. Đó là sự hụt hẫng khi rời xa công việc gắn bó mấy chục năm để về hưu hay sự cô đơn khiến người già rơi vào hố sâu của sự trống trải. Trầm cảm không chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Nó là “kẻ sát nhân thầm lặng” tàn phá cơ thể vốn đã yếu đi theo năm tháng của các bậc cao niên. Y học đã chứng minh, trầm cảm kinh niên làm tăng nguy cơ đột quỵ, khiến bệnh tiểu đường khó kiểm soát và làm suy giảm hệ miễn dịch trầm trọng.

tram cam o nguoi cao tuoi va hanh trinh tim lai su an nhien hinh anh 1
Ảnh VTCnews

Trầm cảm khác với những thay đổi tâm trạng và cảm xúc thông thường. Nó ảnh hưởng đến người cao tuổi ở mọi khía cạnh, từ sức khỏe thể chất đến các mối quan hệ gia đình và cộng đồng.

Với người cao tuổi, sức khỏe và trí tuệ không còn như trước, cùng với những thay đổi tâm lý và thói quen sinh hoạt khiến các cụ hay lo nghĩ hơn. Mặt khác, xã hội càng phát triển thì nhiều giá trị trong cuộc sống cũng thay đổi theo nên nhiều khi người già không thích ứng được khiến khoảng cách thế hệ ngày càng cách biệt hơn.

Các cụ luôn mong muốn được gần gũi, được chia sẻ và nói chuyện với con cháu nhưng do thời gian sinh hoạt của các thành viên trong gia đình khác nhau nên rất khó để cả gia đình có thể cùng nhau ăn bữa cơm tối. Điều này khiến những người như ông Nguyễn Văn Thành cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Từ ngày nghỉ hưu, thế giới của ông thu hẹp trong căn phòng tập thể 25 m2. Ông Thành cho biết, lúc mới về hưu thì thấy vui vì có thời gian nghỉ ngơi, làm những việc mình thích nhưng chỉ sau một tháng ông bắt đầu thấy lo lắng vì con cháu đi cả ngày. Ông cứ quanh quẩn trong nhà, nhiều đêm nằm mãi không ngủ được vì sợ nếu chẳng may đổ bệnh sẽ ảnh hưởng đến con cháu. Chính những suy nghĩ đó khiến ông lúc nào cũng căng thẳng, mất ngủ.

“Người già bây giờ rất cần tình cảm của con cháu trong gia đình và sự quan tâm của bạn bè”, ông Thành bộc bạch.

tram cam o nguoi cao tuoi va hanh trinh tim lai su an nhien hinh anh 2
Ảnh: VTCnews

Câu chuyện của ông Thành không phải là cá biệt. Trầm cảm ở tuổi già thường gắn liền với cảm giác mình trở nên “vô dụng”. Khi vai trò trụ cột gia đình không còn như trước, người cao tuổi dễ mặc cảm, nhạy cảm quá mức với những lời nói vô tình của con cháu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách thu mình trong bóng tối mà chọn cách chủ động đối mặt với những lo âu, tự tìm niềm vui để vượt qua khó khăn. Bà Lê Thị Thanh Mai, từ chỗ luôn lo lắng, bất an, bà đã tìm thấy sự lạc quan khi tham gia các hoạt động bên ngoài như đi khiêu vũ, tập thể dục buổi sáng… để vừa rèn luyện sức khỏe và giao lưu với những người đồng tuổi.

Cùng với đó, sự quan tâm của con cháu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người cao tuổi sống vui vẻ hơn. Chính vì thế, ông Trần Văn Lẫm không chỉ tập thể dục thể thao mà còn tham gia câu lạc bộ thơ ca và đánh cờ. Việc duy trì sự lạc quan và các hoạt động xã hội hay luyện tập thể thao giúp ông luôn sống vui khỏe và đẩy lùi lo lắng. Ông Lẫm cho biết, từ khi tham gia câu lạc bộ kết hợp với ăn uống, chế độ sinh hoạt hợp lý cho đến nay cảm thấy cơ thể tương đối khỏe mạnh.

Trầm cảm là một thử thách tâm lý mà người cao tuổi có thể vượt qua nếu có đủ sự thấu hiểu và sẻ chia của gia đình. Cuộc sống vui vẻ bên con cháu không chỉ giúp người cao tuổi sống thọ hơn mà còn góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc, giúp cho người già luôn sống vui sống khỏe.

Hoàng Hùng/VOV2
Tag: trầm cảm tuổi già nỗi buồn cô đơn trầm cảm kinh niên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Căng thẳng với mẹ chồng, người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh
Căng thẳng với mẹ chồng, người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh

VOV.VN - Sau khi sinh con, cô gái phải chịu những áp lực từ bố mẹ chồng từ việc chăm sóc con nhỏ tới dọn dẹp cửa nhà. Nhưng cô không được chồng thông cảm, chia sẻ khiến cô rơi vào trầm cảm.

Căng thẳng với mẹ chồng, người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh

Căng thẳng với mẹ chồng, người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh

VOV.VN - Sau khi sinh con, cô gái phải chịu những áp lực từ bố mẹ chồng từ việc chăm sóc con nhỏ tới dọn dẹp cửa nhà. Nhưng cô không được chồng thông cảm, chia sẻ khiến cô rơi vào trầm cảm.

Trầm cảm sau khi mất con, mẹ chồng vẫn ép tôi đẻ tiếp
Trầm cảm sau khi mất con, mẹ chồng vẫn ép tôi đẻ tiếp

VOV.VN - Tôi vừa bị mất đứa con chưa chào đời ở tháng thứ 7 của thai kỳ, 2 tháng qua tôi gần như trầm cảm, thế nhưng mẹ chồng vẫn không ngừng thúc giục tôi chuẩn bị mang bầu tiếp.

Trầm cảm sau khi mất con, mẹ chồng vẫn ép tôi đẻ tiếp

Trầm cảm sau khi mất con, mẹ chồng vẫn ép tôi đẻ tiếp

VOV.VN - Tôi vừa bị mất đứa con chưa chào đời ở tháng thứ 7 của thai kỳ, 2 tháng qua tôi gần như trầm cảm, thế nhưng mẹ chồng vẫn không ngừng thúc giục tôi chuẩn bị mang bầu tiếp.

Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới
Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới

VOV.VN - Tôi đang có kế hoạch đi du học, nhưng mọi thứ dừng lại bởi chuyện gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn. Vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới và cô vợ của bố đã có bầu 5 tháng.

Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới

Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới

VOV.VN - Tôi đang có kế hoạch đi du học, nhưng mọi thứ dừng lại bởi chuyện gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn. Vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới và cô vợ của bố đã có bầu 5 tháng.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản