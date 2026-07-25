Trẻ đổ mồ hôi nhiều ở đầu: Thiếu chất hay dấu hiệu cảnh báo bệnh?

Trẻ đổ mồ hôi đầu thiếu chất gì?

Ra nhiều mồ hôi ở đầu khi ngủ là hiện tượng thường gặp ở trẻ nhỏ. Dù nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu thiếu vitamin D hoặc canxi, nhưng thực tế không phải trường hợp nào cũng vậy.

Theo các chuyên gia, thiếu vitamin D có thể khiến trẻ tăng tiết mồ hôi, song cần kết hợp với các biểu hiện khác như ngủ không yên, chậm mọc răng, chậm phát triển... để đánh giá. Trong nhiều trường hợp, đổ mồ hôi đầu chỉ là phản ứng sinh lý do hệ điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện hoặc do môi trường quá nóng. Cha mẹ không nên tự ý bổ sung vitamin D hay canxi mà cần theo dõi thêm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám nếu tình trạng kéo dài.

Ra nhiều mồ hôi ở đầu khi ngủ là hiện tượng thường gặp ở trẻ nhỏ

Nguyên nhân khiến bé đổ mồ hôi đầu ngoài thiếu chất là gì?

Trong nhiều trường hợp, đổ mồ hôi đầu ở trẻ chỉ là phản ứng sinh lý bình thường do hệ thần kinh điều hòa thân nhiệt chưa phát triển hoàn thiện. Trẻ cũng dễ ra mồ hôi nhiều ở vùng đầu khi ngủ, bú mẹ hoặc bú bình, mặc quá nhiều quần áo, đắp chăn dày hay ở trong môi trường nóng, bởi khu vực này tập trung nhiều tuyến mồ hôi. Hiện tượng này thường giảm dần khi trẻ lớn lên.

Tuy nhiên, đổ mồ hôi đầu cũng có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe như nhiễm trùng, rối loạn thần kinh thực vật, tim bẩm sinh hoặc rối loạn chuyển hóa. Nếu tình trạng kéo dài hoặc kèm theo các biểu hiện như khó thở, tím tái, bú kém, chậm tăng cân, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được xác định nguyên nhân.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ ra mồ hôi đầu?

Khi trẻ thường xuyên đổ mồ hôi ở vùng đầu, cha mẹ nên giữ phòng ngủ thông thoáng, tránh ủ ấm quá mức và cho trẻ mặc quần áo thoáng mát. Đồng thời, cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cho trẻ tắm nắng hợp lý để hỗ trợ tổng hợp vitamin D tự nhiên và chỉ bổ sung vitamin D, canxi khi có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, cha mẹ nên theo dõi cân nặng, chiều cao, giấc ngủ và các mốc phát triển của trẻ. Nếu tình trạng đổ mồ hôi kéo dài hoặc kèm theo chậm tăng cân, chậm phát triển, quấy khóc nhiều hay các dấu hiệu bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân. Ngoài ra, không nên lạm dụng phấn rôm hoặc kem bôi vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông và kích ứng da.