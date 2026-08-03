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Trước cuộc nhậu nên uống gì để lâu say? Cánh mày râu cần biết

Thứ Hai, 06:08, 03/08/2026
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VOV.VN - Sau những cuộc vui, cảm giác đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn có thể khiến nhiều người khó chịu. Vì vậy, uống gì trước khi sử dụng rượu để hạn chế cảm giác say và giảm tác động lên cơ thể là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Uống gì trước khi uống rượu để đỡ say?

Sữa

Sữa cung cấp protein và chất béo, có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu rượu so với việc uống khi bụng đói. Nhờ đó, nồng độ cồn trong máu có thể tăng chậm hơn.

Nên ưu tiên sữa tươi không đường để hạn chế lượng đường bổ sung. Tuy nhiên, sữa không có tác dụng ngăn cơ thể hấp thu cồn hoàn toàn.

Nước lọc

Bổ sung nước trước khi uống rượu giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước. Rượu có thể làm tăng tình trạng mất nước, vì vậy uống nước trước, trong và sau khi sử dụng rượu là thói quen có lợi.

Tuy nhiên, cần lưu ý nước lọc không thể làm loãng nồng độ cồn trong máu theo cách khiến bạn ít say hơn hoặc giúp gan chuyển hóa rượu nhanh hơn. Gan vẫn cần thời gian để xử lý lượng cồn đã hấp thu.

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Uống đủ nước giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu, giảm cảm giác say

Nước ép trái cây

Một số loại nước ép trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và nước, góp phần bổ sung dinh dưỡng trước khi uống rượu. Có thể lựa chọn nước ép bưởi, cà rốt hoặc dưa chuột tùy sở thích.

Tuy nhiên, nước ép không có tác dụng trung hòa hay loại bỏ cồn trong cơ thể. Người dùng cũng nên ưu tiên nước ép nguyên chất, hạn chế thêm đường.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có catechin. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đủ chắc chắn cho thấy trà xanh có thể làm chậm đáng kể quá trình hấp thu rượu hoặc giúp người uống ít say hơn.

Nếu sử dụng trà xanh, nên chọn trà không đường và không nên uống quá nhiều. Đặc biệt, không nên kết hợp rượu với các loại đồ uống chứa nhiều caffeine với mục đích chống say.

Nước dừa

Nước dừa chứa nước và một số chất điện giải như kali, có thể giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Đây là lựa chọn phù hợp để giải khát và bù nước, nhất là khi cơ thể bị mất nước.

Nên ưu tiên nước dừa tươi, không bổ sung thêm đường. Tuy nhiên, nước dừa cũng không có khả năng ngăn say hoặc làm giảm nồng độ cồn trong máu.

Những loại nước nên tránh trước khi uống rượu

Một số đồ uống chứa nhiều đường hoặc caffeine có thể khiến việc uống rượu khó kiểm soát hơn. Nước ngọt có ga và nước trái cây có ga thường nhiều đường, không giúp giảm say; nước tăng lực chứa caffeine có thể tạo cảm giác tỉnh táo nhưng không làm giảm nồng độ cồn, dễ khiến người uống chủ quan. Trong khi đó, cà phê chỉ giúp tỉnh táo tạm thời, không làm cơ thể đào thải rượu nhanh hơn, thậm chí có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn, khó ngủ.

Có nên ăn trước khi uống rượu không?

Ăn trước khi uống rượu giúp làm chậm hấp thu cồn, bổ sung năng lượng và giảm kích ứng dạ dày. Nên chọn bữa ăn cân bằng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt, cá, trứng và chất béo lành mạnh như bơ, óc chó, dầu ô liu; hạn chế món chiên rán, nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Tuy nhiên, không có thực phẩm nào giúp chống say hay loại bỏ tác hại của cồn. Cách an toàn nhất là uống có chừng mực, không uống khi đói và tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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