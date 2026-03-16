Tại Hà Lan, nếu du khách dạo bước qua những con phố cổ kính ở Amsterdam hay các khu đô thị hiện đại tại Utrecht, một trong những điều đầu tiên khiến du khách phương xa ngỡ ngàng chính là những khung cửa sổ rộng mở. Thay vì những tấm rèm dày cộm che chắn sự riêng tư, người Hà Lan thường để lộ hoàn toàn không gian sống bên trong, từ ánh đèn vàng ấm áp, những kệ sách cao chạm trần cho đến cảnh cả gia đình đang quây quần bên bữa tối.

Thói quen này không phải là sự hớ hênh vô ý, mà là nét văn hóa đặc trưng, tuyên ngôn về lối sống đã tồn tại qua hàng thế kỷ tại xứ sở hoa tulip.

Vì sao người Hà Lan không thích dùng rèm cửa?

Sự vắng bóng của những tấm rèm cửa trên các con phố Hà Lan không chỉ là một lựa chọn trang trí nội thất, mà nó còn là lăng kính soi rọi chiều sâu lịch sử, tôn giáo và tư duy xã hội của quốc gia này. Dưới đây là một số lý do chính để giải mã hiện tượng thú vị này.

Di sản của thần học Calvin

Cội nguồn sâu xa nhất của việc không dùng rèm cửa bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo, cụ thể là thần học Calvin (Calvinism) phát triển tại Hà Lan từ thế kỷ 16 và 17. Những người theo chủ nghĩa Calvin tin rằng cuộc đời mẫu mực là cuộc đời không có bóng tối của sự lừa dối hay tội lỗi.

Người Hà Lan quan niệm rằng nếu ai đó sống ngay thẳng, đạo đức và tuân thủ các chuẩn mực xã hội, thì sẽ chẳng có lý do gì để phải đóng cửa cài then hay buông rèm che mắt thế gian. Trong quá khứ, việc mở toang cửa sổ là cách để chứng minh với hàng xóm và cộng đồng rằng gia đình mình đang sống một cuộc đời thanh bạch, không có những hành vi khuất tất hay xa hoa phù phiếm bên trong.

Các phố đèn đỏ tại Hà Lan thường dùng rèm cửa để che chắn, ám chỉ điều khuất tất. (Ảnh: AmsterdamLIfe)

"Sống trong sạch là sống công khai" đã trở thành một quy tắc ngầm định. Theo thời gian, dù tính tôn giáo có thể đã phai nhạt trong xã hội hiện đại, nhưng tư duy về sự chính trực và minh bạch này vẫn còn in đậm trong tiềm thức của người Hà Lan. Họ coi việc để người khác nhìn vào nhà mình là một biểu hiện của sự tự tin vào đạo đức cá nhân và lối sống lành mạnh của gia đình.

Tinh thần gắn kết

Người Hà Lan có một thuật ngữ thú vị là "Kijkjes", có thể hiểu nôm na là những "ánh nhìn thoáng qua". Khác với nhiều nền văn hóa coi việc nhìn vào nhà người khác là hành động khiếm nhã, người dân nơi đây lại xem đó là một cách để kết nối với cộng đồng.

Việc không dùng rèm cửa tạo ra một sự tương tác ngầm giữa không gian riêng tư và không gian công cộng, giúp gắn kết những người hàng xóm lại với nhau một cách tự nhiên. Sự minh bạch này cũng phản ánh một xã hội có mức độ tin tưởng lẫn nhau cực kỳ cao.

Khi mở cửa sổ, gia chủ đang gửi đi một thông điệp về sự hiếu khách và sẵn lòng sẻ chia không gian sống của mình với thế giới bên ngoài. Ngược lại, những người đi ngang qua cũng duy trì sự tôn trọng vô hình, có thể nhìn thấy, nhưng không soi mói.

Người Hà Lan đôi khi chỉ dùng 1 tấm rèm phủ nhỏ để phục vụ mục đích trang trí nội thất. (Ảnh: Kitchenk)

Đây là văn hóa tinh tế: "Tôi cho bạn nhìn thấy cuộc sống của tôi, và tin rằng bạn sẽ tôn trọng nó". Chính tâm lý này đã biến những ngôi nhà tại Hà Lan không còn lắp đặt cửa sổ.

Ánh sáng trong những ngày đông phương Bắc

Về mặt địa lý, Hà Lan là một quốc gia nằm ở vùng có những ngày mùa đông thường kéo dài với bầu trời xám xịt và ánh sáng mặt trời là món quà xa xỉ. Việc sở hữu những khung cửa sổ lớn và không dùng rèm là một giải pháp kiến trúc thông minh để tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên ít ỏi. Người Hà Lan muốn đón nhận từng tia nắng cuối cùng trong ngày vào sâu bên trong căn nhà của mình.

Trong kiến trúc truyền thống của Hà Lan, cửa sổ thường chiếm diện tích rất lớn so với mặt tiền. Khi không có rèm che, ánh sáng không chỉ chiếu sáng không gian mà còn làm nổi bật sự ngăn nắp, tinh tế trong cách bài trí nội thất – một niềm tự hào khác của người dân xứ này.

Họ thích trang trí bệ cửa sổ bằng những chậu cây xanh, những món đồ gốm sứ hay những cây nến lung linh. Những vật dụng này không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn đóng vai trò như những rào cản thị giác nhẹ nhàng, vừa đủ để tạo cảm giác ấm cúng mà không ngăn cản ánh sáng hay làm mất đi sự thông thoáng của tầm nhìn.

Tư duy thiết kế nội thất

Lý do cuối cùng mang tính thẩm mỹ và kinh tế xã hội hiện đại là người Hà Lan rất yêu thích việc thiết kế nội thất. Họ muốn chia sẻ vẻ đẹp đó với mọi người. Tại quốc gia này, ngôi nhà là gương mặt của gia chủ. Việc chăm chút cho phòng khách, những bức tranh treo tường hay dàn đèn nghệ thuật được coi là cách để thể hiện gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân.

Không dùng rèm cửa thực chất là một cách để biến ngôi nhà thành một "phòng trưng bày" nghệ thuật nhỏ. Người đi đường có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự sắp đặt, và người bên trong cũng có được cảm giác không gian rộng mở, không bị gò bó trong bốn bức tường.

Trong tư duy của người Hà Lan, một ngôi nhà đẹp nên được nhìn ngắm và đánh giá. Nó tạo ra một vòng lặp tích cực, người dân chăm chút nhà cửa hơn vì biết có người nhìn vào, và từ đó bộ mặt đô thị cũng trở nên thẩm mỹ và tràn đầy sức sống hơn.

Hành động không dùng rèm cửa của người Hà Lan, nhìn từ bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại chứa đựng một triết lý sống đầy nhân văn. Đó là sự giao thoa giữa niềm tin thần học, tư duy cởi mở và nhu cầu cá nhân cùng cộng đồng.