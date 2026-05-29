Vì sao vệ sinh răng miệng kỹ vẫn không hết hôi miệng?

Thứ Sáu, 06:10, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đánh răng đều đặn mỗi ngày nhưng hơi thở vẫn có mùi là tình trạng nhiều người gặp phải. Nguyên nhân không chỉ đến từ răng miệng mà còn có thể liên quan đến mảng bám ở lưỡi, khô miệng hoặc một số bệnh lý tiềm ẩn cần được phát hiện và xử lý kịp thời.

Vì sao đánh răng chăm chỉ nhưng vẫn bị hôi miệng?

Hôi miệng xảy ra khi vi khuẩn trong khoang miệng phân hủy thức ăn và tạo ra các hợp chất gây mùi. Đánh răng chỉ làm sạch bề mặt răng, trong khi vi khuẩn vẫn có thể tồn tại ở kẽ răng, mặt lưỡi, nướu hoặc vùng họng. Tình trạng này thường xuất phát từ việc không làm sạch kẽ răng, bỏ qua vệ sinh lưỡi, khô miệng do giảm tiết nước bọt hoặc đánh răng chưa đúng cách. Ngoài ra, nước súc miệng chỉ giúp khử mùi tạm thời, không thể xử lý tận gốc nguyên nhân như mảng bám, sâu răng hay viêm nướu, khiến hơi thở có mùi dễ tái phát.

Những bệnh lý có thể gây hôi miệng kéo dài

Nếu đã vệ sinh răng miệng đúng cách nhưng hơi thở vẫn có mùi, nguyên nhân có thể liên quan đến sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu hoặc cao răng. Bên cạnh đó, các bệnh tai mũi họng như viêm xoang, viêm amidan, sỏi amidan cũng có thể khiến vi khuẩn và dịch nhầy tích tụ, gây mùi khó chịu. Một số bệnh lý tiêu hóa như trào ngược dạ dày - thực quản, thậm chí đái tháo đường, bệnh gan hoặc bệnh thận cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hôi miệng kéo dài.

Đánh răng đều đặn mỗi ngày nhưng hơi thở vẫn có mùi là tình trạng nhiều người gặp phải

Những thói quen hàng ngày khiến hôi miệng nghiêm trọng hơn

Hôi miệng không chỉ xuất phát từ bệnh lý mà còn liên quan đến nhiều thói quen sinh hoạt như hút thuốc lá, uống nhiều cà phê hoặc rượu bia, thường xuyên ăn thực phẩm nặng mùi, uống ít nước và nhịn ăn kéo dài. Ngoài ra, việc không khám răng định kỳ khiến sâu răng, cao răng hay viêm nướu dễ tiến triển âm thầm. Thói quen ngủ há miệng hoặc thở bằng miệng khi nghẹt mũi cũng có thể làm khoang miệng khô, khiến hơi thở có mùi rõ hơn, đặc biệt vào buổi sáng.

Cách cải thiện hôi miệng hiệu quả

Để giảm hôi miệng, cần vệ sinh răng miệng toàn diện và điều chỉnh lối sống thay vì chỉ dùng kẹo hoặc nước súc miệng. Các biện pháp hiệu quả gồm đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa, vệ sinh lưỡi thường xuyên, uống đủ nước và hạn chế thuốc lá, rượu bia cùng thực phẩm nặng mùi. Bên cạnh đó, nên thay bàn chải định kỳ và khám nha khoa thường xuyên để phát hiện sớm các vấn đề như sâu răng, viêm nướu hoặc viêm nha chu. Nếu không tìm thấy nguyên nhân từ răng miệng, người bệnh nên thăm khám chuyên khoa để được kiểm tra và điều trị phù hợp.

Khi nào cần đi khám vì hôi miệng?

Hôi miệng sau khi ăn thực phẩm nặng mùi thường chỉ là hiện tượng tạm thời. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài dù đã vệ sinh răng miệng đúng cách, người bệnh nên đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như hôi miệng nhiều tuần liên tiếp, nướu sưng đỏ hoặc chảy máu, đau răng, ê buốt kéo dài, khô miệng nghiêm trọng, có mảng trắng ở amidan, thường xuyên ợ chua, nóng rát ngực hoặc hơi thở có mùi bất thường. Hôi miệng không chỉ ảnh hưởng đến giao tiếp mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cần được phát hiện và điều trị sớm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
